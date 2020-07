С аннексией случилась ан-нетсия. США и Израиль продолжают искать приемлемую форму отъема палестинских территорий

Согласно плану премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 1 июля должно было стать днем начала процедуры распространения израильского суверенитета на часть палестинской территории. Международное сообщество, за исключением нескольких стран, рассматривало это как аннексию и заранее осуждало действия Израиля. Но в назначенный день ничего не произошло. Реализации плана израильского премьера помешал Вашингтон, где опасаются нового взрыва на Ближнем Востоке. Вину за это неизбежно возложат на главу Белого дома Дональда Трампа, что будет совсем некстати накануне президентских выборов в США. Однако пока аннексия не отменена, а всего лишь отложена.



Буквально за день до начала процедуры распространения израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан, включая Иорданскую долину, Биньямин Нетаньяху заявил, что работа в этом направлении продолжится в ближайшие дни. Израильские СМИ восприняли эти слова как показатель того, что 1 июля никаких судьбоносных заявлений или действий ждать не стоит, хотя они и были предусмотрены коалиционным соглашением между правой партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и центристским блоком "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, получившего в новом правительстве пост сменного премьер-министра (по ротации) и министра обороны.



План Израиля не встретил поддержки со стороны международного сообщества. Но главное, что в его целесообразности засомневались в США. План готовящейся аннексии Израилем Иорданской долины был презентован Биньямином Нетаньяху в сентябре прошлого года перед выборами в Кнессет. Политик пообещал приступить к делу, как только будет сформировано правительство. А оно было сформировано лишь в мае.



В результате шестидневной войны 1967 года Западный берег реки Иордан оказался под израильским управлением, и там началось строительство еврейских поселений. Сейчас, согласно заключенным в 1990-е годы палестино-израильским соглашениям, территория Западного берега делится на три части. Зона А (17,2%) находится под полным контролем Палестинской национальной администрации (ПНА), зона B (23,8%) - под гражданским контролем ПНА, но под военным контролем Израиля, зона C (59%) - под полным контролем Израиля. К 2020 году еврейское население Западного берега превысило 463 тыс. человек, не считая тех, кто живет в Восточном Иерусалиме, который палестинцы рассчитывают сделать своей столицей. Арабское население региона составляет около 3 млн человек. Согласно резолюциям СБ ООН, Западный берег является оккупированной территорией. Во всех резолюциях, касающихся палестино-израильского урегулирования, а также предыдущих мирных инициативах шла речь о возвращении Израиля к границам 1967 года или частичном обмене территориями между палестинцами и израильтянами. И только план палестино-израильского мирного урегулирования президента США Дональда Трампа "Мир ради процветания", известный как "сделка века", предлагал закрепить существующую на земле реальность.



Идеи Биньямина Нетаньяху во многом созвучны плану президента Трампа, в котором шла речь о переходе под израильскую юрисдикцию около 30% палестинской территории. Однако его реализация требовала согласия палестинцев. Они же с самого начала отказались от "сделки века". Односторонние действия Израиля могут окончательно похоронить планы американского президента добиться мира на Ближнем Востоке. Новая вспышка насилия в регионе вместо обещанного Дональдом Трампом мира и процветания может плохо сказаться на его и без того непростой кампании по переизбранию на пост президента и повредить отношениям Вашингтона со странами Персидского залива, которые вместе с Израилем входят в сколоченный США антииранский союз.



Согласно сообщениям израильских и американских СМИ, мнения в команде президента Трампа разделились. Самым ярым приверженцем немедленной реализации плана является посол США в Израиле Дэвид Фридман. Однако зять президента и его старший советник Джаред Кушнер, непосредственно руководивший проектом "сделки века", дал понять, что лучше пока не торопиться. Резко против аннексии и пересмотра границ 1967 года высказался и еще один друг Израиля - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее против планов Израиля высказались все арабские страны, Евросоюз и ООН.



Разногласия возникли также в правительстве и силовых ведомствах Израиля, что весьма насторожило американцев. Бени Ганц и его соратник по партии, глава МИДа Габи Ашкенази считают важным добиться поддержки планов Израиля со стороны международного сообщества. Кроме того, на состоявшемся на прошлой неделе заседании кабинета безопасности начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ави Кохави и глава военной разведки Тамир Хайман предупредили, что аннексия может вызвать очередную войну с палестинским движением "Хамас", под контролем которого находится сектор Газа, и столкновения на Западном берегу реки Иордан. Военные опасаются повторения второй интифады начала 2000-х годов, когда израильские города захлестнула волна терактов, палестинцы нападали на израильских солдат и мирное население. Директор израильской разведывательной службы "Моссад" Йоси Коэн с этим не согласился. По его мнению, аннексия необязательно приведет к вспышке насилия. Глава "Шабака" (Общая служба безопасности Израиля) Надав Аргаман отметил, что, хотя ответ со стороны палестинцев возможен, они не будут "рушить правила игры", так как экономические условия жизни на Западном берегу "достаточно хорошие".



Президент Палестины намерен выйти из соглашений с Израилем

Расходятся во мнениях и эксперты. Директор израильского Института исследований национальной безопасности и бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Амос Ядлин в статье для газеты The Times of Israel отметил, что аннексия отвлечет внимание Израиля от вполне реальных угроз со стороны Ирана. Кроме того, он предупредил, что позиция США может измениться, если выборы в ноябре выиграет не президент Трамп, а Джо Байден.



По мнению профессора Школы общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете Дэниеля Курцера, если предоставить права палестинцам, которые окажутся на территории Израиля, еврейская идентичность государства может исчезнуть. Не предоставить - означает скатиться к политике апартеида. Об этом он сказал во время онлайн-встречи, организованной Институтом востоковедения РАН и Российской ближневосточной ассоциацией.



На этой неделе американская делегация во главе со спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем провела серию переговоров с израильскими политиками. По их словам, аннексия по-прежнему остается на повестке дня. Вопрос только в том, когда и в каком виде она будет реализована. По одной из версий, звучавшей в израильских СМИ, речь идет о поэтапной или частичной аннексии, в первую очередь территорий, где находятся еврейские поселения, примыкающие к Иерусалиму. Они и без того уже давно де-факто стали частью Израиля. Считается, что такое решение может частично успокоить палестинцев и расположенные к Израилю арабские страны.



Впрочем, никто не знает, какое решение все же примет господин Нетаньяху и сможет ли он отступить от сделанных им громких заявлений.

По данным близкой к премьеру газеты Israel Hayom, устраивающая всех формула будет найдена и позволит Биньямину Нетаньяху сдержать свои обещания. В израильских СМИ появился новый дедлайн - процесс должен начаться до конца июля. Впрочем, не исключено, что могут быть и другие даты. "В рамках коалиционных переговоров премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал главе "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, что распространение суверенитета в Иудее и Самарии (израильское наименование Западного берега.- "Ъ") не начнется ранее 1 июля. Однако в период с сегодняшнего дня и до 3 ноября, когда пройдут выборы президента США, любая дата для совершения конкретных шагов будет по-прежнему актуальна",- сказал "Ъ" глава регионального поселенческого совета Гуш Эцион Шломо Неэман. По его словам, большинство израильтян, и поселенческое движение в частности, заинтересованы в распространении израильского суверенитета на еврейские поселения. "В то же время мы однозначно настаиваем, что этот шаг не должен быть обусловлен созданием палестинского государства, против которого мы резко выступаем",- подчеркнул он.



Согласно опросу, проведенному выступающей за мир с палестинцами Женевской инициативной группой, около 41,7% израильтян против аннексии территорий Западного берега и Иорданской долины. "Планы по применению суверенитета" поддерживают 32,2% опрошенных. Но если речь пойдет о частичном суверенитете, то расклад может измениться.



Марианна Беленькая, Станислав Кожемяка

№114 от 02.07.2020, стр. 4 Источник - Газета "Коммерсантъ"

