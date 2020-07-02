Умер советский казахстанский журналист Вадим Махин

09:09 02.07.2020

Известный журналист скончался в Алматы

Вадим Махин проработал около 20 лет в республиканской газете "Казахстанская правда", руководил алматинским корпунктом



В Алматы в возрасте 78 лет скончался журналист Вадим Махин. О смерти Махина сообщил фотокорреспондент газеты "Казахстанская правда" Юрий Беккер.

"Умер Вадим Валентинович Махин", - написал он в Facebook.

Как сообщили Sputnik Казахстан бывшие коллеги журналиста, Махину было 78 лет. Незадолго до смерти он проходил ежегодную профилактику в Центральной клинической больнице. Позже, со слов коллег, стало известно, что он заразился коронавирусом.

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Что известно о Вадиме Махине

Вадим Махин родился 8 сентября 1941 года в Казахской ССР, в Семипалатинске. Женат, двое детей.

С 1959 по 1964 годы учился в Казахском государственном университете в Алматы на факультете журналистики.

С 1966 до 1975 работал в средствах массовой информации в Алматы.

В 1981 году стал советником МИД СССР и посольства СССР в Афганистане. Участвовал в боевых операциях ограниченного контингента советских войск.

Параллельно он работал в Алматинском обкоме и центральном комитете компартии Казахстана, заведующим сектором, а также заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации.

С 1991 году Махин был членом редакционной коллегии республиканской газеты "Советы Казахстана".

В 1995 году он устроился в "Казахстанскую правду" обозревателем и руководителем Алматинского корпункта. Там Махин проработал около 20 лет.

За свою деятельность был награжден медалью "20 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945", орденом Славы демократической республики Афганистан, медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа" и "10 лет Саурской революции".

Затем он получил пять медалей в честь вывода советских войск из Афганистана от СНГ. Также ему вручали награды "10 лет независимости Казахстана", "За образцовую службу на таджикско-афганской границе", "За отвагу и мужество" от Российского союза ветеранов Афганистана.

В 2004 стал победителем конкурса Ассамблеи журналистики Казахстана "Алтын жулдыз" в номинации "За журналистское мастерство".

Два года спустя Махин выиграл конкурс Ассамблеи народа Казахстана "За вклад в интернациональное воспитание казахстанцев" в номинации "Лучшие публикации в газете".

В 2009-м стал лауреатом конкурса "За безопасность страны" КНБ Казахстана.