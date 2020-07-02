 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.07.2020
14:41  Борьба с коронавирусом в Казахстане и Узбекистане: общее и разное
14:38  Фокус на пандемии: как ШОС поможет региону "выздороветь"? - Н.Кузьмин
14:34  КазЧиновники закрывают центр для детей с аутизмом "Индиго": "Карантин это ваши проблемы"
14:32  Запретить тои на два года в Казахстане, - детский омбудсмен Аружан Саин
14:30  Солдат Империи. Карен Таривердиев - сын композитора и майор-"афганец" спецназа ГРУ
14:26  Daily Mail: в британском соборе IX века появится "Тайная вечеря" с черным Иисусом
14:24  В Сети появились видео издевательств турок над курдскими женщинами

10:15  Казахстан с 5 июля возвращает двухнедельный жесткий карантин
09:09  Умер советский казахстанский журналист Вадим Махин
08:07  Sars-CoV-2 был в Барселоне уже в марте 2019 года? - Der Standard
07:53  С аннексией случилась ан-нетсия. США и Израиль продолжают искать приемлемую форму отъема палестинских территорий
07:03  Китай вводит ограничения на работу ряда американских СМИ
07:00  В Турции прошли аресты авторов оскорбительных постов в адрес зятя Эрдогана
06:49  Союзнички: Казахстан уходит от России через телевизор, - "СП"
06:40  Спецпредставитель Трампа сообщил, что план войны с Ираном уже готов
06:28  Каз"реформы". Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис, - Д.Ашимбаев
06:25  "Северный поток - 2" отдаляет Европу от США, - А.Каневский
00:51  Америка путается в показаниях талибов. Афганский скандал расколол политиков и спецслужбы США, - С.Строкань
00:50  Казахстан остановится в пятницу. Локдаун ударит по экономике, но другого пути нет, - В.Панфилова
00:35  Strategist: республиканцы загонят США в дипломатический угол
00:33  Еще раз о стратегии реформ в Узбекистане, или похвальное слово президенту Ш. Мирзиееву, - Б.Мусаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Умер советский казахстанский журналист Вадим Махин
09:09 02.07.2020

Известный журналист скончался в Алматы
Вадим Махин проработал около 20 лет в республиканской газете "Казахстанская правда", руководил алматинским корпунктом

В Алматы в возрасте 78 лет скончался журналист Вадим Махин. О смерти Махина сообщил фотокорреспондент газеты "Казахстанская правда" Юрий Беккер.
"Умер Вадим Валентинович Махин", - написал он в Facebook.
Как сообщили Sputnik Казахстан бывшие коллеги журналиста, Махину было 78 лет. Незадолго до смерти он проходил ежегодную профилактику в Центральной клинической больнице. Позже, со слов коллег, стало известно, что он заразился коронавирусом.
"Я прожил хорошую жизнь": опубликованы последние слова Бейсена Куранбека

Что известно о Вадиме Махине
Вадим Махин родился 8 сентября 1941 года в Казахской ССР, в Семипалатинске. Женат, двое детей.
С 1959 по 1964 годы учился в Казахском государственном университете в Алматы на факультете журналистики.
С 1966 до 1975 работал в средствах массовой информации в Алматы.
В 1981 году стал советником МИД СССР и посольства СССР в Афганистане. Участвовал в боевых операциях ограниченного контингента советских войск.
Параллельно он работал в Алматинском обкоме и центральном комитете компартии Казахстана, заведующим сектором, а также заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации.
С 1991 году Махин был членом редакционной коллегии республиканской газеты "Советы Казахстана".
В 1995 году он устроился в "Казахстанскую правду" обозревателем и руководителем Алматинского корпункта. Там Махин проработал около 20 лет.
За свою деятельность был награжден медалью "20 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945", орденом Славы демократической республики Афганистан, медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа" и "10 лет Саурской революции".
Затем он получил пять медалей в честь вывода советских войск из Афганистана от СНГ. Также ему вручали награды "10 лет независимости Казахстана", "За образцовую службу на таджикско-афганской границе", "За отвагу и мужество" от Российского союза ветеранов Афганистана.
В 2004 стал победителем конкурса Ассамблеи журналистики Казахстана "Алтын жулдыз" в номинации "За журналистское мастерство".
Два года спустя Махин выиграл конкурс Ассамблеи народа Казахстана "За вклад в интернациональное воспитание казахстанцев" в номинации "Лучшие публикации в газете".
В 2009-м стал лауреатом конкурса "За безопасность страны" КНБ Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593670140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2020 года составила 4,2%
- Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис - политолог
- Кадровые перестановки
- Необходимости в жестком карантине нет – политолог Ашимбаев
- Мусорное электричество
- Минздрав РК выпустил 10-ую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ
- Ежедневно в Казахстане производится свыше 800 тонн мяса птицы
- О производстве медицинских масок и дезинфицирующих средств
- Казахстанским производителям удобрений сохранили рынок Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  