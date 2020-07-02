Казахстан с 5 июля возвращает двухнедельный жесткий карантин

10:15 02.07.2020

Казахстан из-за роста заболеваемости коронавирусом вводит с 5 июля двухнедельный карантин с возможным продлением, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.



В качестве ограничительных мер приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничивается работа общественного транспорта по времени. При этом сохраняются международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, авиасообщение между регионами и железнодорожное сообщение (с ограничениями).



Вводится запрет на массовые, семейные и памятные мероприятия, ограничение на перемещение граждан на улице - не более трех человек, а также ограничение на перемещение лиц старше 65 лет.



Кроме того, запрещается работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов и других.



Также сохраняется дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и деятельность медицинских центров по записи.