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В Сети появились видео издевательств турок над курдскими женщинами
14:24 02.07.2020

Облаченный в турецкую униформу солдат позирует с отрезанной головой пленного

Военнослужащие турецкой армии, задействованные в антитеррористической операции на территории Ирака, могут быть обвинены в военных преступлениях. В Сети набирают популярность видеозаписи, где турецкие военные пытают и казнят несогласных среди мирного населения. Есть и кадры расстрелов пленных. Кроме этого, в интернете появляется информацию об обстрелах турецкой артиллерией мирных населенных пунктов. Официальные источники данную информацию не комментируют.

Военная операция турецкой армии против отрядов Рабочей партии Курдистана продолжается в северных районах Ирака. Анкарой силы обороны этой партии признаны террористическими группировками. К операции привлечен турецкий военный спецназ, артиллерия и авиация, которая наносит удары по курдским военным объектам. Руководство Турции уверяет: целью операции является ликвидация исключительно курдских военных баз. Однако источники курдов сообщают – под удар армии Турции попадают и гражданские объекты.

Как сообщили в Рабочей партии Курдистана, в результате одного из ударов турецкой авиации накануне погибли десятки жителей города Сулеймания, что на севере Ирака. Аналогичные сообщения из зоны конфликта поступают практически ежедневно.

Также, в сети распространяются видеоматериалы, которые свидетельствуют о военных преступлениях турецких военных против мирного населения. В частности, сами турки публикуют видео расстрела обычных курдских жителей людей, одетых в повседневную военную форму турецкой армии. Комментарии на видео звучат по-турецки.

Другие видеоматериалы свидетельствуют о пытках, которым подвергаются пленные курдские ополченцы и несогласные жители оккупированных Турцией территорий Ирака. Так, на одном из видео запечатлены избиения и пытки с помощью удавки. На другом – возможный турецкий военный сфотографирован вместе с отрезанной головой одного из возможных пленных курдских ополченцев.

Несмотря на то, что подлинность видео остается дискуссионной, в сети обращают внимание на то, что ранее подобные ролики публиковались турецкими военными во время их военных операций в Сирии. В частности, в сети был популярен ролик, на котором группа турецких военных вместе с лояльными им боевиками пытает пленных курдских ополченок. Официальные источники пока никак не комментирует подобные шокирующие видеоролики.

Федор Данильченко

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593689040
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