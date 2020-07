Daily Mail: в британском соборе IX века появится "Тайная вечеря" с черным Иисусом

14:26 02.07.2020 Картина "Тайная вечеря" с черным Иисусом заменит традиционную сцену Рождества Христова в соборе святого Альбана IX века в знак солидарности с движением BLM. Ранее архиепископ Кентерберийский призвал Англиканскую церковь пересмотреть образ белого Христа. Читатели реагируют по-разному.



The Daily Mail (Великобритания): в британском соборе появится "Тайная вечеря" с черным Иисусом



Джек Элсом (Jack Elsom)



Картина "Тайная вечеря" с черным Иисусом заменит традиционную сцену Рождества Христова в соборе святого Альбана IX века в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни черных тоже важны").



Настоятель согласился установить трехметровую картину на алтаре, признав, что церковь не в том положении, чтобы проповедовать о расовой справедливости.



Картина "Тайная вечеря" воссоздает знаменитую фреску 15-го века, только для образа Христа позировал натурщик с Ямайки.



"Мы благодарны Лорне Мэй за ее картину "Тайная вечеря", которая будет выставляться с субботы 4 июля. На ней Иисус - чернокожий, и это призыв взглянуть свежим взглядом на то, что вам кажется хорошо знакомым".



Не прошло и недели, как архиепископ Кентерберийский призвал Англиканскую церковь пересмотреть образ белого Христа.



Джастин Уэлби (Justin Welby) считает, что христиане должны принять образы Иисуса как чернокожего, китайца или человека с ближневосточной внешностью.



В русле этой философии собор святого Альбана в Хартфордшире установит в алтаре картину, которая бросает вызов "западному мифу", что Иисус выглядел по-европейски.



Картина заменит триптих Рождества с изображением Девы Марии и Младенца в окружении пастухов и волхвов до октября.



Образ Христа Лорна Мэй Уодсворт (Lorna May Wadsworth) рисовала с модели ямайского происхождения Тафари Хайндза (Tafari Hinds) и утверждает, что он вышел не менее точным, чем традиционные изображения.



Картина известной художницы в прошлом году угодила в газетные заголовки, когда ее прострелили из пневматического оружия - предположительно, это сделали противники ее трактовки образа Христа.



Однако этот беспардонный акт вандализма настоятеля собора не смутил: картину решили поместить на почетное место в знак солидарности с Black Lives Matter.



Настоятель собора преподобный доктор Джеффри Джон (Jeffrey John) сказал: "Церковь не в том положении, чтобы проповедовать о справедливости, расовой или иной".



"Черные жизни важны, вот почему мы превратили алтарь в место для размышлений и молитв, а его центром, его сердцем станет картина Лорны".



Уодсворт сказала: "Когда я писала "Тайную Вечерю", то задумалась, каким мы привыкли видеть Иисуса.



"Эксперты сходятся в том, что у него была ближневосточная внешность, но европейские художники веками изображали его на свой манер".



"Я выбрала на роль Иисуса модель с Ямайки Тафари Хайндза, чтобы опровергнуть укоренившийся западный стереотип, будто у него были светлые волосы и голубые глаза".



"Моя версия ничуть не менее точна, чем леонардовская, где у него черты флорентийца".



"И еще я знаю по предыдущим портретам Тафари, что в его выражении есть что-то, что трогает людей и берет их за душу. И я бы хотела, чтобы мой Иисус воплощал в себе именно эти качества".



Как и большинство культовых сооружений Британии, собор святого Альбана или Сент-Олбанс, один из старейших соборов страны, на время карантина был закрыт.



15 июня он открылся для частных молитв, и 4 июля он снова встретит верующих и туристов, когда Борис Джонсон, как ожидается, объявит очередную волну послаблений. В этот день посетители увидят "Тайную вечерю" уже на алтаре.



На прошлой неделе архиепископ Кентерберийский заявил, что Англиканская церковь должна пересмотреть свое представление об белом Иисусе.



В ответ на вопрос в эфире "Би-би-си", стоит ли западной церкви пересмотреть свой образ Иисуса, он, не задумываясь, ответил: "Да, конечно - что Бог был белым… Если вы пройдетесь по церквям всего мира, белого Иисуса вы не найдете".



"Вы увидите черного Иисуса, китайского Иисуса, ближневосточного Иисуса - который, конечно, самый точный - даже фиджийского Иисуса".



Уэлби подчеркнул, что он отнюдь не призывает "выбросить" прошлое, предлагает более сбалансированную картину, чтобы подчеркнуть "всесветность" Христа.



Он добавил: "Иисуса изображают по-разному из-за разницы культур, языков и представлений".



"И я не думаю, что лучший способ - выбросить все прошлое. Но если сказать: "Это не настоящий Иисус, это не тот, кому мы поклоняемся", это будет напоминание о всемирности Бога вочеловечившегося.



Кроме того, Архиепископ пообещал, что Кентерберийский собор рассмотрит свои статуи на предмет допустимости.



В 2015 году судебный антрополог на пенсии Ричард Нив (Richard Neave) воссоздал лицо "Иисуса", изучая черепа древних семитов современными методами судебной экспертизы.



На его портрете у Сына Божьего широкое загорелое лицо, темные глаза, густая борода и короткие вьющиеся волосы.



Вероятно, это типичная внешность евреев, живших в районе Галилеи на севере Израиля.



Доктор Нив подчеркнул, что это - портрет современника и земляка Иисуса, но некоторые эксперты сочли, что он гораздо точнее, чем картины великих мастеров.



В отсутствие скелета или останков, по которым можно точно опознать Иисуса, или подробных описаний внешности в Новом Завете, многие классические изображения основывались либо на внешности современников, либо на слухах.



Нив воспользовался культурными и археологическими данными, а также методами криминологической экспертизы и антропологических исследований.



На основе событий в Гефсиманском саду, описанных в Новом Завете в Евангелии от Матфея, его команда заключила, что у Иисуса была типичная внешность семитов-галилеян его эпохи.



Нив писал, что Иисус был похож на своих учеников.



Доктор Нив и его команда сделали рентгеновские снимки трех семитских черепов той эпохи, ранее найденных израильскими археологами.



"Тайная вечеря": расстрелянный римейк шедевра Да Винчи



Лорна Мэй Уодсворт начала писать "Тайную вечерю" в ноябре 2008 года и закончила ее за пять месяцев.



Для образа Иисуса позировал манекенщик Тафари Хайндз, а апостолами стали "симпатичные" молодые актеры - чтобы вдохнуть в классический образ новую жизнь.



Некоторое время картина висела в церкви Святого Мартина "что в полях" на Трафальгарской площади, а затем отправилась в церковь Святого Георгия в Глостершире.



В 2019 году она переехала в Шеффилд, но там Уодсворт заметила, что картина повреждена.



Позже подтвердилось, что отверстие в правом плече Иисуса проделано из пневматического оружия.



Уодсворт тогда сказала: "Должно быть, это какое-то богохульство. Я была в шоке все выходные, едва сдерживала слезы".



Уодсворт - известная художница, рисовавшая политических лидеров. Ее портрет Маргарет Тэтчер висит в штаб-квартире Консервативной партии.



Комментарии читателей



ericjackson

Совсем не удивлюсь, если в ближайшие дни выяснится, что Бетховен, Шекспир, Пикассо, Эйнштейн и Мать Тереза тоже были черные.



sarah g

И принцесса Диана тоже!



BrynD

Иисус был цветным. Белые считают, что он был белый из привилегии. Опять это их высокомерие.



Chester 123

А я вот думаю, что Иисус не был ни черным, ни белым, он был еврей, ну или, возможно, араб.



Your average bloke

Какая нелепица - эта страна и ее некогда уважаемые институты превратились в посмешище.



green shirt

Иисусу, небось, надоело, что его вечно рисуют белым европейцем.



Britespark

А что, справедливо. Если вы христианин, настоящий христианин, то вы точно за.



Iamalive

Честно говоря, это гораздо больше похоже на правду, чем тот типичный Иисус, которого мы везде видим.



M A V,

По мне это совершенно лишнее, и это при том, что я и близко не религиозен.



Kernow Bys Vyken

Но Иисус не был черным, он был с Ближнего Востока, это просто дурость!



The Truth

Мир смеется над нами из-за Брексита и ковида, а не из-за нашего гражданского сознания.



Jerry

Что, черт возьми, у нас в стране происходит, а?



Inevitablybanned

Происходит вот что: готовится предлог для уничтожения христианства и всех его последователей, чтобы можно было создать корпоративное мировое правительство. Вот конечная цель всего последнего века. Бойтесь тех, кто называет это "просветлением". Эта чертовщина - послание для своих.



me

Глобалисты пытаются уничтожить западную демократию, христианские принципы, а заодно всю культуру и традиции Великобритании.



Not1tomoanд

Иисус был величайшим американцем за всю историю!



T.S Eriesmustlose

Лучше им организовать охрану, потому что иконоборчеством занимаются не только ошпаренные леваки.



Olderbutnonethewiser

Христос такой же ямаец, как Черчилль китаец. Каждая страна изображает его по-своему, нечего тут менять.



y_ithowitis

Хватит все время вставать на колени. Христианство в этой стране уже и так на последнем издыхании и по переписи 2021 года потеряет еще больше. А такие политические выкрутасы точно не помогут.



Scrunchedupthing

В Испании Иисус с оливковой кожей, как и по всему Средиземноморью, в России - белый, в Эфиопии - черный, все изображают Иисуса по себе, это совершенно естественно. Кончайте уже с истерическим самоненавистничеством.



Joe Francis

Этак он на следующей неделе он и вовсе превратится в женщину.



Monzy123

По комментариям отлично видно, что за расистская у нас страна! Источник - ИноСМИ

