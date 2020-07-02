Запретить тои на два года в Казахстане, - детский омбудсмен Аружан Саин

14:32 02.07.2020

Запретить тои на два года в Казахстане предложила Аружан Саин



Запретить тои на два года в Казахстане предложила Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, передает Kazpravda.kz.



"Вполне серьезно предлагаю запретить тои на два года в связи с мировой пандемией и пониманием, что ситуация будет длиться не год. ВОЗ прогнозирует, что она продлится до 2022 года. Также считают многие ученые, в том числе в США: "На основании темпов развития прошлых эпидемий гриппа и скорости распространения коронавируса ученые пришли к выводу, что вспышка COVID-19 не утихнет в ближайшие полтора-два года, по какому бы сценарию не развивались события". Никакая система здравоохранения не выдержит нагрузки, если люди будут массово заболевать", – написала Аружан Саин в Facebook.



Она отметила, что никто не застрахован от риска заражения COVID-19.



"Если на работу будут приходить сотрудники после свадеб, юбилеев и поминок, где столько контактов. И дети в садиках и школах – тем более. Да, дети легче переносят, но никто еще не знает, какие в итоге последствия могут быть. Дети же переносят COVID-19, поэтому могут заразить своих близких взрослых, бабушек и дедушек", – добавила Саин.



Айдана Демесинова