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КазЧиновники закрывают центр для детей с аутизмом "Индиго": "Карантин это ваши проблемы"
14:34 02.07.2020

Чиновники закрывают центр для детей с аутизмом: "Карантин это ваши проблемы"

Александра Алехова

Повод закрыть Центр социальной адаптации для детей с аутизмом - неуплата аренды. По договору Центр оплачивает государству аренду помещения за месяц вперед. Но с марта из-за карантина центр не работал, однако чиновники требуют оплатить аренду и начисляют пени.

Айбарша Тажекова
Директор центра для детей с аутизмом "Индиго" Айбарша Тажекова рассказывает о ситуации:

- Центр мы открывали пять лет назад. Первые два года было очень тяжело. После того как у нас набралось около 30 детей, мы более-менее стали закрывать аренду и оплату труда сотрудников.




С 18 марта официально не работаем - нас закрыли на карантин. С 15 мая разрешили открываться, но предварительно дали список требований, которому мы должны соответствовать.

- Этот список оказался невыполнимым?

- Да. Там много что нужно закупить, начиная с масок, перчаток, дезрастворов и так далее. И после того, как мы все подготовим, должна прийти комиссия, которая бы приняла окончательное решение об открытии. Но таких денег у нас просто нет. Еще же аренду за месяц вперед нужно выплатить.

- Кому вы платите за аренду?

- Раньше это называлось финуправление, недавно его переименовали в управление государственными доходами.

- То есть, по сути, вы арендуете помещение у государства?

- Да.

- Государство же на период карантина пошло навстречу, как это поручал президент, прекращая режим ЧП?

- Именно на время карантина нам сказали, что мы не оплачиваем аренду до 15 июня. А вот потом нужно уже оплатить остаток месяца и июль. Если мы вовремя не оплатим, идет пеня. Ее мы тоже все эти годы платили немалую, потому что обычно в летнее время детей гораздо меньше. Росли долги, которые мы закрывали в конце года. Сейчас мы не работаем уже третий месяц и денег просто нет.

- Вы поставили в известность чиновников, что в связи с карантином у вас нет денег и что, возможно, вам придется закрыть центр? Что ответило вам государство?

- Они сказали, что это наша проблема. Потому что наш центр для них это бизнес. А бизнес должен приносить доход. То есть мы должны были изначально предусмотреть подобную ситуацию. Так что в любом случае аренду и пени нужно погасить.

- Как отреагировали родители ваших воспитанников? Одно дело, когда не работает садик для здоровых детей, и другое дело, когда не работает центр для детей с особенностями. Это совершенно разные вещи.

- Родители начали возмущаться, что мы со своей стороны не предприняли никаких мер и не искали спонсоров. Но все эти годы мы постоянно их ищем. Кроме того, пишем письма во всевозможные инстанции, чтобы помогли с ремонтом или снизили арендную плату. Но все безрезультатно.

На данный момент у нас около 20 детей. Я собрала родителей и сказала, что нам сейчас пока тяжело, и что мы, скорее всего, закроемся. Они сказали, что идти им с детьми некуда - обычные садики не возьмут, ведь у таких детей очень тяжело идет адаптация. То есть очень много времени, от полугода до года, занимает процесс привыкания к чему-то другому, новому и новым условиям.

В городе подобные центры еще есть, но оплата у них почти в два раза выше, чем была у нас.

Источник - 365info.kz
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