Фокус на пандемии: как ШОС поможет региону "выздороветь"? - Н.Кузьмин

За 19 лет, прошедших со дня создания Шанхайской организации сотрудничества, в мире изменилось многое. Изменился характер угроз, с которыми сталкиваются государства-члены. Изменились и возможности наших стран противостоять этим угрозам.



Неизменным остался запрос на международную стабильность – глобальную и региональную. Поэтому сегодня ШОС остается такой же востребованной организацией, как и в 2001 году.



Смена приоритетов



Пандемия COVID-2019 вызвала изменение графика и формата запланированных мероприятий. Саммит, которой планируется провести в Санкт-Петербурге, перенесен на осень. Начиная с марта все встречи проходят в онлайн-формате. Но самое главное, что изменил коронавирус – повестка и приоритеты организации.



Общие подходы к сотрудничеству были разработаны и утверждены еще в 2018 году. На саммите в Циндао было принято специальное заявление о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.



В нем руководители государств-членов ШОС с глубокой обеспокоенностью отмечали, что угроза возникновения эпидемий инфекционных болезней сохраняет свою актуальность в связи с растущими региональными и глобальными интеграционными процессами, ростом трансграничного перемещения людей, либерализацией торговли.



Они выразили приверженность линии на дальнейшее совершенствование механизмов совместного сотрудничества и реализацию комплексных мер, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний, обеспечение готовности государств к угрозам инфекционных заболеваний.



Были признаны эффективными такие меры, как использование мобильных отрядов, укрепление возможностей национальных лабораторий, развитие научных центров, проведение совместных научных исследований, разработка новых средств диагностики и профилактики инфекционных заболеваний.



На прошлогоднем саммите в Бишкеке государства-члены положительно оценили процесс реализации этого заявления. Они выразили готовность продолжить сотрудничество в таких сферах, как наращивание возможностей в области противодействия распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, обмена медработниками, телемедицины и содействия сотрудничеству между медицинскими учреждениями стран ШОС.



Однако в тексте принятой по итогам саммита Бишкекской декларации угроза эпидемий была расположена между культурой и туризмом, что ясно указывало на то, что эта тема воспринимается государствами, скорее, как сфера сотрудничества, чем как реальная угроза.



Сегодня место эпидемий в иерархии угроз региональной безопасности радикально изменилось.



13 мая состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел государств-членов ШОС, посвященная преимущественно ситуации с пандемией коронавируса.



16-17 июня в формате видеоконференции состоялись консультации экспертов и глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Готовится встреча министров здравоохранения.



На предстоящем саммите в центре внимания также будут темы, так или иначе связанные с пандемией COVID-2019.



При этом тема борьбы с коронавирвусом оказалась включена в контекст глобального геополитического противостояния.



В итоговом заявлении министры иностранных дел подчеркнули центральную роль системы ООН в борьбе с COVID-19. Они заявили, что ШОС и его члены сами сотрудничают с ВОЗ и все другие страны призывают к тому же. Это был недвусмысленный ответ на действия Вашингтона.



В апреле президент Трамп приказал провести расследование в отношении "провальных мер в ответ на вспышку COVID-19" и приостановил выделение средств Всемирной организации здравоохранения. В мае он выдвинул ВОЗ ультиматум, потребовав доказать независимость организации от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам. При этом он напомнил, что ежегодные взносы США составляют 450 млн долларов, а КНР – всего лишь 40 млн долларов. Чтобы ВОЗ смогла почувствовать разницу, 29 мая американский президент объявил о прекращении отношений между США и ВОЗ.



Еще одним фактором, формирующим повестку ШОС, стало противостояние США и КНР. Американский конгресс рассматривает множество законопроектов, предусматривающих санкции против Китая.



Все претензии Вашингтона к Пекину были обобщены в опубликованной в мае стратегии США в отношении КНР (United States Strategic Approach to the People’s Republic of China). Они включают промышленный шпионаж, нечестную (с опорой на поддержку государства) конкуренцию на глобальных ранках, проекты Инициативы пояса и пути, которые ставят страны-участницы в зависимость от Китая.



Не случайно на встрече министров иностранных дел ШОС представитель Китая заявил о необходимости решительно противостоять односторонним действиям "отдельных государств, действующих из корыстных соображений".



Россия, у которой отношения с США также далеки от идеальных, поддержала КНР, выступив против "нечистоплотных методов незаконной конкуренции, односторонних экономических и финансовых санкций".



При этом Казахстан, как и другие страны-члены ШОС, поддерживает партнерские отношения с США и совершенно не заинтересован в том, чтобы ШОС из института региональной безопасности и сотрудничества превратилась в инструмент конфронтации по линии Восток-Запад.



В своем выступлении на прошлогоднем саммите в Бишкеке Касым-Жомарт Токаев призвал к преодолению стереотипов блокового мировосприятия, укреплению основ открытости и равноправного сотрудничества. Он сделал акцент на необходимости в условиях замедления экономического роста более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Он указал также на важность практической реализации принятой на саммите Концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, предложив создать в ШОС Пул современных технопарков и Центр по информационной безопасности.



По сложившейся традиции в рамках ШОС не рассматриваются двусторонние конфликтные ситуации между странами-членами. В свое время это позволило принять в ряды Организации Индию и Пакистан. Сегодня этот подход обеспечивает совместную работу Индии и Китая на фоне обострившейся ситуации на линии контроля в Ладакхе, где 15-16 июня в ходе столкновений погибло несколько десятков человек. Не повлияли на взаимодействие в рамках ШОС и инциденты на кыргызско-таджикской границе.



Цифровая повестка для ШОС



Практически вся конференциальная дипломатия сегодня переведена в цифровой формат. Кроме того, эпидемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию здравоохранения и образования, транспортно-логистической и финансовой сферы, изменила модели офисной работы и распространения информации. Новые технологии прочно входят в повседневный быт, способствуют продвижению модернизации, цифровизации и искусственного интеллекта в сфере государственного управления. Эксперты считают, что пандемия ускорит внедрение и использование искусственного интеллекта, интернета вещей, технологии 5G, биомедицины.



Эта тенденция отвечает интересам Казахстана, который последовательно продвигает в ШОС цифровую повестку. В ноябре прошлого года на заседании совета глав правительств в Ташкенте Аскар Мамин предложил создать совет по развитию цифровой экономики, который мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению таких новых технологических элементов, как 5G, Умные города, большие данные, блокчейн, цифровые активы.



Позиция Казахстана нашла отражение в заявлении Делового совета ШОС по итогам онлайн-встречи 19 июня. В ней заявлено о "необходимости ускоренного развития механизмов сотрудничества по вопросам цифровой экономики, организации межведомственного обмена данными в области администрирования внешнеторговой деятельности, цифровизации процедур таможенного оформления, создания цифровых инструментов для развития международной кооперации предприятий малого и среднего бизнеса".



Практические решения были предложены частным бизнесом. 28 мая Секретариатом ШОС совместно с группой Alibaba и молодежной платформой SCOLAR Network был организован вебинар на тему "Цифровые действия для предпринимателей в эпоху COVID-19: Ключевые уроки от Alibaba".



К нему присоединились более 400 человек из 45 стран ШОС, региона Юго-Восточной Азии, Африки, Европы и Америки.



Уроки, о которых говорили представители группы Alibaba, были получены во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, но в основе своей применимы к любым кризисным ситуациям.



Сегодня Академия AliBaba DAMO с использованием искусственного интеллекта разработала систему быстрой диагностики COVID-19. Онлайн-консультации с помощью приложения Alibaba Health помогли миллионам людей, а программа DingTalk дала возможность вести онлайн-занятия в 140 тыс. учебных заведениях для 120 млн. учащихся. В первые месяцы эпидемии Alipay запустила 250 тыс. мини-приложений, предоставив 750 тыс. рабочих мест, связанных с разработкой и управлением мини-программами. В условиях пандемии группа Alibaba также активно содействовало малым и средним предприятиям на безвозмездной основе перейти на онлайн платформу компании и не терять свой бизнес. Созданные компанией специальный фонд в размере одного млрд. юаней и онлайн-платформа для прямых закупок медикаментов на глобальном рынке, позволили своевременно удовлетворить неотложный спрос в регионах, наиболее пострадавших от эпидемии.



Повестка на завтра



В центре внимания ШОС будет пандемия и ее последствия, в том числе социально-экономические.



К намеченному на осень саммиту в Санкт-Петербурге готовится специальный пакет документов, посвященный совместным действиям по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. На встрече министров иностранных дел было предложено принять на предстоящем саммите комплексный план действий государств-членов ШОС, предусматривающий в том числе наращивание потенциала лабораторий, повышение квалификации специалистов, проведение совместных научных исследований, разработку вакцин и эффективных методов лечения заболеваний.



Вполне возможно, что будет скорректирован принятый на встрече в Бишкеке План основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы.



У России есть научные институты, имеющие огромный опыт в разработке вакцин. Китай обладает огромными финансовыми ресурсами, что позволило ему направить помощь как Всемирной организации здравоохранения, так и многим государствам. Индия, заслуженно носящая статус мировой аптеки, занимает 3-е место в мире по объему производства лекарств, обладает лицензиями на 60 тыс. торговых марок дженериков и производит более 500 различных активных фармацевтических ингредиентов, а также удовлетворяет 62% мирового спроса на вакцины.



Президент Токаев в интервью газете "Комсомольская правда" отметил солидарность и взаимопомощь Казахстана и Китая в борьбе с пандемией COVID-2019. Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов. К словам казахстанского президента могли бы присоединиться руководители всех стран-членов ШОС.



В то же время ШОС как региональная организация пока не дал коллективный ответ на этот вызов. Впрочем, на новый вызов не смогла ответить ни одна международная организация, в том числе и специализированная Всемирная организация здравоохранения. И если верен тезис о том, что эпидемия сплачивает, а пандемия разобщает, тем более актуальным является продолжение многостороннего сотрудничества.



Именно такого подхода будет придерживаться Казахстан, провозгласивший в новой концепции внешней политики из ее базовых принципов мультилатерализм, направленный на формирование коллективного видения и эффективных подходов международного сообщества к решению широкого круга глобальных и региональных проблем на основе многосторонних консультаций и соглашений. Источник - ia-centr.ru

