Борьба с коронавирусом в Казахстане и Узбекистане: общее и разное

14:41 02.07.2020 Казахстан и Узбекистан почти одновременно приняли меры по предотвращению распространения коронавируса.



16 марта в Казахстане было введено Чрезвычайное положение (ЧП). Спустя два месяца, 15 мая, Чрезвычайное положение было отменено, одновременно по всей стране стали смягчать карантинные меры. Начали открываться предприятия и организации, магазины у дома, торгово-развлекательные центры и др. Однако вместе со смягчением карантина начало резко расти количество зараженных. Последние несколько дней в стране регистрируется примерно по полторы тысячи инфицированных коронавирусом ежедневно. В связи с этим 1 июля правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (с возможным продлением).



Как заметил политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев:



На 16 марта, когда в Казахстане было введено чрезвычайное положение с жестким карантином, наблюдалось всего лишь 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 10 мая количество заразившихся увеличилось до 5090 человек. При этом скончались 31 человек. Уже на следующий день, когда было отменено чрезвычайное положение, общее количество больных выросло до 5207, то есть на 117 человек. На 29 июня данные показатели увеличились до 21819 (на 16612) человек, а случаи летального исхода – до 188 (на 157). Таким образом, в течение чуть менее двух месяцев действия ЧП избежать роста новых случаев заражения коронавирусом хотя и не удалось, но оно сильно сдерживало этот процесс. Тогда как с момента его отмены всего лишь за чуть более 1,5 месяцев количество больных и умерших резко возросло.



Если сравнивать ситуацию с Узбекистаном, то там власти страны с 1 апреля до 1 июня ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, а 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. Тем не менее, уже к середине июня эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась.



Как объяснял тогда заведующий лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов – причиной ухудшения эпидемиологической ситуации среди населения послужило смягчение карантинных мер – возобновление ряда общественных мероприятий и видов деятельности.



"Неделю назад было очередное послабление карантинных мер, в "желтых" и "зеленых" зонах разрешили автобусное сообщение, и где-то через 5-6 дней начала подниматься заболеваемость", – пояснил вирусолог 18 июня.



С 1 июля в Узбекистане из-за распространения коронавируса вновь был введен ряд ограничений, сейчас карантин в республике продлен до 1 августа.



Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на определенную схожесть возвращения к более жестким мерам, формат и результаты противодействия коронавирусу в Узбекистане и Казахстане сравнивать сложно.



Первая отличительная черта – процент заболевания.



По последним данным Минздрава на 1 июля 2020 г 17.00. по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлен 8 671 случай заболевания COVID-19. Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 908 граждан с положительным диагнозом, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 5 - в критическом, скончалось всего 26 человек. На данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 5 737 человек.



В Казахстане на 1 июля выявлено 41 055 заболевших. Выздоровели – 13 558, скончались – 188. При том, что численность постоянного населения Узбекистана составляет 33,9 миллиона человек, а в Казахстане проживает 18, 67 млн человек.



Вторая – затраты на противоэпидемиологические меры в странах.



На противоэпидемиологические меры в Казахстане было выделено 23,46 млрд тенге (около $58,3 млн), сообщает Vласть.kz. Основная часть этих средств – 20,6 млрд. тенге ($51,2 млн.) – была потрачена на приобретение предметов индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов. 2,7 млрд тенге пошли на покупку тепловизоров, лабораторного оборудования и тест-систем. Для противодействия распространению коронавируса в Узбекистане президент РУз в середине марта поручил создать антикризисный фонд объемом в 10 трлн сумов ($1,51 млрд). Еще $1,6 млрд было решено занять у международных институтов. Деньги планировалось направить на обеспечение медицинских учреждений препаратами, средствами защиты и диагностики. На 123 млрд сумов ($12,2 млн.) были закуплены тест-системы, реактивы и средства защиты. Еще 93 млрд сумов ($9,2 млн.) пошли на дезинфекцию общественных мест, зарплату работников карантинных центров и надбавки медперсоналу.



И, наконец, различаются сами предложенные меры по противодействию распространения вирусу.



В Узбекистане с мая работает режим зонирования по степени опасности распространения коронавирусной инфекции. Причем зонирования в зависимости от уровня заболеваемости не только в каждом регионе, но и в каждом отдельном районе или населенном пункте.



В зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных населенных пунктах приняты соответствующие меры и ограничения. Территории делятся на "красные", "желтые" и "зеленые".



В условиях спада эпидемии в мае профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко признавал правильной стратегию Узбекистана, который постепенно выходит из коронавирусного карантина.



"Логично, что есть места, где риск и условия распространения вируса ниже. Например, отдаленные аулы или небольшие города, а также те населенные пункты, где не выявлено новых заболевших. Там же, где плотность населения высокая и большая миграция людей, конечно, нужны более строгие меры безопасности. В первую очередь это касается мегаполисов - Ташкента, Самарканда, других крупных центров", – отмечал Бутенко.



Однако послабления пагубно сказались на эпидемиологической ситуации в стране. С 1 июля во всех регионах Узбекистана вещевые рынки и крупные торговые центры по субботним и воскресным дням будут закрываться на дезинфекцию.



Кроме того, в "красных" и "желтых" зонах отныне запрещается собираться более трех человек в общественных местах с 07:00 до 23:00. А ночью нельзя встречаться втроем и на улицах, во дворах и возле домов. Также в "красных" и "желтых" зонах в выходные дни будет ограничена работа общественного транспорта.



Всех граждан, у которых выявлен коронавирус, распределят на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания.



Пациенты будут разделены на следующие категории:

· те, у кого болезнь протекает в легкой форме (бессимптомно);

· те, у кого диагностирована средняя тяжесть заболевания (есть повышенная температура и иные симптомы);

· те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.



Подходы к лечению данных граждан также будут разными.



В Казахстане, как заявлял президент Токаев 29 июня, с момента снятия ограничений суточное число заразившихся выросло в семь раз. Президент объяснил вспышку COVID-19 тем, что республиканские власти не подготовились к возобновлению деятельности после снятия чрезвычайного положения. Это привело к возникновению новых очагов заболевания.



В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Токаев поручил правительству разработать план введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в стране весной.



30 июня 2020 года министр здравоохранения РК Алексей Цой презентовал президенту 10 мер по борьбе с коронавирусом. Он считает, что действия правительства позволили избежать взрывного распространения коронавируса на ранних стадиях. По последним прогнозам Минздрава РК по развитию эпидемии коронавируса в республике, которые представил Цой, медицинскую систему страны в любом случае ждет коллапс, просто в случае четырехнедельного локдауна в Казахстане пик постараются превратить в плато.



Комментируя первый этап мер, принятых в Казахстане, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК Вячеслав Локшин прогнозировал осложнение ситуации:



"Когда отменили Чрезвычайное положение и начали быстро смягчать карантинные меры, ситуация в стране резко ухудшилась. Ведь перед властями стоял выбор: либо карантин, либо экономика. Время мы выиграли, но резко отпустили. Должно быть постепенное смягчение карантинных мер. Нужно уяснить для себя, что вирус никуда не делся, он остается в стране. Если бы Казахстан находился на острове, как, например Австралия, то, возможно, мы бы раньше победили вирус. На самом деле вирус внутри страны где-то тлеет, где-то вспыхивает. Как только начинаются активные контакты, сразу идет всплеск заражений. И тогда снова, как сами видите, вновь вводят ограничения в шести городах Казахстана на 20-21 июня. Власти уверяли, что в городах ограничат движение общественного транспорта, тогда как в акиматах на самом деле просто остановили весь общественный транспорт. Это еще одно проявление того, что ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Теперь заражение будет развиваться по скачущему вектору".



В обсуждении возможного локдауна в сегодняшних условиях политолог Данияр Ашимбаев отмечает:



"Я думаю, что необходимости введения второго карантина, нет. Статистика до сих пор является противоречивой, протоколы меняются постоянно. Мы столкнулись с дефицитом лекарств, неработающими лабораториями. Медицинская система дает сбои, очень сильные. Степень угрозы то преувеличивается, то преуменьшается. В итоге население элементарно не знает, как реагировать. Мне кажется, тот факт, что во время первого карантина были закрыты медицинские учреждения, привел к тому, что накопились проблемы со здоровьем у населения. Сейчас, на мой взгляд, нужно не вводить карантин, а нормальную разъяснительную работу провести".



В итоге обе страны, сменив карантинный режим послаблениями, столкнулись с увеличением числа заболевших. Схожие вызовы для стран Центральной Азии говорят в пользу необходимости, в том числе, формирования региональной стратегии по обеспечению бесперебойной работы важных для жизнедеятельности населения отраслей, сотрудничества в сфере эпидемиологического мониторинга. Источник - ia-centr.ru

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