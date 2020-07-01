Украина как антисоциальное государство. Чисто воровская маржа…, - В.Пойманов

19:13 02.07.2020

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 01.07.2020



Выпросив у МВФ транш в $5 млрд. под обязательство максимально сократить бюджетные расходы, Киев отрапортовал: парламентские "Служки народа" и чиновники министерства развития общин и территорий подали в Раду законопроект о погашении долгов за услуги ЖКХ, который на Украине назвали "коммунальным терроризмом".



Авторы документа, указав, что на 1 мая 2020 года задолженность населения за услуги ЖКХ составила 63,1 млрд. грн., придумали выход – приравнять должников к злостным неплательщикам алиментов. Теперь им могут запретить выезд за границу, лишить их возможности управлять машиной, пользоваться легально зарегистрированным оружием.



Потребителей обяжут подписать договоры с поставщиками услуг о реструктуризации долгов, а за просрочку платежей будут накладывать штрафы. Если счета не оплачиваются более года, штраф составит 20% от суммы долга, больше двух лет – 30%, а если срок перевалит за три года – 50%. После решения суда исполнительная служба получит право ежемесячно взыскивать до 50% с зарплаты и до 20% с других доходов, включая пенсии. Если сумма долга превысит совокупный размер платежей за 3 месяца, взыскание может быть наложено на имущество должника (холодильник, телевизор, автомобиль, квартира).



Комментируя законопроект, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко написал в Facebook: "Знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а "Нафтогаз" декларирует огромные прибыли? Тарифы настолько завышены, что покрывают все. Взыскание долгов – это уже чисто воровская маржа. Богатые неплательщики и через суд не заплатят, пострадают, как всегда, самые незащищенные".



Нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и Юрий Солод подали в Раду альтернативный проект закона, в котором предложили радикальные меры: списать все долги за ЖКХ, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2020 года, и ввести мораторий на принудительное взыскание жилья и выселение из него до 1 января 2030 года.



В пояснительной записке они привели шокирующие факты. По данным ПРООН (Программа развития ООН), за чертой бедности сейчас находятся 60% жителей Украины; в 2013 г., то есть до государственного переворота, их было в три раза меньше. МВФ считает, что по итогам 2019 года Украина стала самым бедным государством Европы по уровню ВВП на душу населения и среднемесячной зарплате.



По данным Государственной статистической службы Украины, на начало 2020 года 65,9% украинских домохозяйств страдали от бедности, 42,5% не могли купить двух пар обуви, а 68,6% – отдыхать вне дома.



По итогам 2019 года 3 млн. 737 тыс. украинских домохозяйств (25%) не могли платить за услуги ЖКХ и получали субсидии; 5 лет назад таких семей было в 2 раза меньше. Одна из причин обнищания населения – шокирующий рост коммунальных тарифов. За период 2014–2019 гг. тарифы на электроэнергию для населения выросли в 3,2 раза, на горячее водоснабжение – в 4,2 раза, на природный газ – в 8,6 раза, на отопление – в 11,5 раза. При этом реальные доходы населения сократились.



ОПЗЖ не сгущает краски. В апреле количество официально работающих граждан Украины сократилось до 9,95 млн. человек (по данным электронной переписи, в стране сегодня проживает 37,3 млн.). В I квартале 2020 года доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 г. 30 июня возле офиса президента в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров, которые стучат касками и кричат: "Вова, выходи!", требуя погасить долги по зарплате. По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, размер долга по зарплате шахтерам превышает 1,2 млрд. грн. Протестующие потребовали отозвать из Рады дискриминационные законопроекты о профсоюзах, о труде и о фондах социального страхования.



За пять месяцев 2020 г. госбюджет недополучил 50 млрд. грн. (11% от запланированного уровня). По данным Национального банка Украины, совокупный государственный долг в мае увеличился до $82,12 млрд. и ожидается, что падение ВВП по итогам 2020 г. превысит 5%. Запланированные суммы погашений основной суммы и процентов по долговым обязательствам правительства и НБУ в 2020-2021 гг. составляют $20,5 млрд. В то же время с начала 2019 г. по апрель 2020 г. нерезиденты вывели с Украины в виде доходов от ОВГЗ, процентов по кредитам и дивидендов $11,6 млрд.



При этом Киев продолжает залезать в новые долги. После МВФ взяли кредит у ЕБРР на ремонт дорог в 50 млн. евро сроком на 13 лет по ставке 7,29% годовых. Даже лояльные к власти украинские экономисты возмутились: в Европе нет таких ставок по кредитам.



Нет никаких сомнений в том, за какой из двух законопроектов проголосует Верховная рада. Об этом говорит и недавний скандал, разразившийся после того, как глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что из-за помощи безработным можно получить "детей очень низкого качества", поэтому нужно стерилизовать иждивенцев. До избрания в Раду Третьякова руководила организацией "Институт гражданских свобод", финансируемой USAID.



Смысл затеянной реформы социальной службы Украины – максимально сократить количество получающих субсидии. Вместо государственной социальной службы будет создана Национальная сервисная служба с разветвленной сетью территориальных отделений. Число чиновников там возрастет во много раз – вместо нынешних 50 человек их будет 1400.



Новые "смотрящие" получат право контролировать получателей социальной помощи (инвалиды, многодетные семьи, опекуны, детдома семейного типа, воспитатели детей-сирот). Инспекторы будут ходить по квартирам и, если обнаружат неподобающе дорогие покупки, могут потребовать вернуть выплаченные по субсидии деньги. НСС получит доступ ко всем базам данных и госреестрам, так что никто не спрячется. В число тех, к кому могут нагрянуть инспекторы НСС, попадут и граждане, получающие субсидии на оплату услуг ЖКХ.