80-летний Елбасы вылечился от коронавируса. Рукопожатие - крепкое!

19:25 02.07.2020

Он продолжит сохранять режим самоизоляции.



Тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz.



Об этом на своей странице в twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы.



У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе, - написал Айдос Укибай.

О том, что у Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус стало известно 18 июня.



У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n



- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020