Сергелийский рынок в Таше снесут и построят вместо него Car Box Service

20:14 02.07.2020

На месте Сергелийского авторынка намечен проект Car Box Service

Авторынок "Сергели" планируется перевести из Ташкента в столичную область, а на его месте реализовать проект по обслуживанию автомобилей Car Box Service.



На месте автомобильного рынка "Сергели" планируется реализовать проект по обслуживанию автомобилей новых моделей Car Box Service. Об этом стало известно по итогам визита президента Шавката Мирзиеев в Сергелийский и Зангиатинский районы 29 мая, следует из протокола администрации главы государства (копия есть у "Газеты.uz").



Как отмечается в документе, вице-премьеру, министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову и министру финансов Тимуру Ишметову в течение двух недель поручено пересмотреть расчеты по реализации проекта Car Box Service общей стоимостью 32,2 млн долларов.



Хокиму Ташкентской области Рустаму Холматову и хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву в течение месяца поручено разработать предложения по переносу авторынка на другое место и внести их в Кабинет Министров для утверждения.



В марте 2018 года сообщалось, что авторынок "Сергели" ("Истеъмолда булган транспорт воситалари ва эхтиет кисмлари Сергели бозор") может переехать в Юкоричирчикский район Ташкентской области. В ассоциации "Тошбозорсавдо" отмечали, что перенос авторынка обусловлен неудобствами, которые он создает для жителей района, в частности, загруженностью дороги, соединяющей жилые массивы с центром города.



В хокимияте Ташкента "Газете.uz" тогда заявляли, что в Юкоричирчикском районе. ведутся подготовительные работы. "Переезд в Ташкентскую область точно состоится, но пока неизвестно, когда", - сообщали в администрации города.



Площадь авторынка, где продаются поддержанные автомобили и запчасти, составляет 23,7 га. Бывший хоким Сергелийского района Нозим Хусанов (ныне министр занятости и трудовых отношений) в июне 2018 года отмечал, что авторынок приносит районному бюджету 11 млрд сумов в год.