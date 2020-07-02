 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.07.2020
20:25  Пиррова победа: Чем обернется для Путина "пожизненное" правление
20:16  Вот и обнулились. Будет ли Старший Брат властвовать до 2036 года? Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани
20:14  Сергелийский рынок в Таше снесут и построят вместо него Car Box Service
19:25  80-летний Елбасы вылечился от коронавируса. Рукопожатие - крепкое!
19:13  Украина как антисоциальное государство. Чисто воровская маржа…, - В.Пойманов
19:00  Ухнаагийн Хурэлсух во второй раз избран премьер-министром Монголии
14:41  Борьба с коронавирусом в Казахстане и Узбекистане: общее и разное

14:38  Фокус на пандемии: как ШОС поможет региону "выздороветь"? - Н.Кузьмин
14:34  КазЧиновники закрывают центр для детей с аутизмом "Индиго": "Карантин это ваши проблемы"
14:32  Запретить тои на два года в Казахстане, - детский омбудсмен Аружан Саин
14:30  Солдат Империи. Карен Таривердиев - сын композитора и майор-"афганец" спецназа ГРУ
14:26  Daily Mail: в британском соборе IX века появится "Тайная вечеря" с черным Иисусом
14:24  В Сети появились видео издевательств турок над курдскими женщинами
10:15  Казахстан с 5 июля возвращает двухнедельный жесткий карантин
09:09  Умер советский казахстанский журналист Вадим Махин
08:07  Sars-CoV-2 был в Барселоне уже в марте 2019 года? - Der Standard
07:53  С аннексией случилась ан-нетсия. США и Израиль продолжают искать приемлемую форму отъема палестинских территорий
07:03  Китай вводит ограничения на работу ряда американских СМИ
07:00  В Турции прошли аресты авторов оскорбительных постов в адрес зятя Эрдогана
06:49  Союзнички: Казахстан уходит от России через телевизор, - "СП"
06:40  Спецпредставитель Трампа сообщил, что план войны с Ираном уже готов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Сергелийский рынок в Таше снесут и построят вместо него Car Box Service
20:14 02.07.2020

На месте Сергелийского авторынка намечен проект Car Box Service
Авторынок "Сергели" планируется перевести из Ташкента в столичную область, а на его месте реализовать проект по обслуживанию автомобилей Car Box Service.

На месте автомобильного рынка "Сергели" планируется реализовать проект по обслуживанию автомобилей новых моделей Car Box Service. Об этом стало известно по итогам визита президента Шавката Мирзиеев в Сергелийский и Зангиатинский районы 29 мая, следует из протокола администрации главы государства (копия есть у "Газеты.uz").

Как отмечается в документе, вице-премьеру, министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову и министру финансов Тимуру Ишметову в течение двух недель поручено пересмотреть расчеты по реализации проекта Car Box Service общей стоимостью 32,2 млн долларов.

Хокиму Ташкентской области Рустаму Холматову и хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву в течение месяца поручено разработать предложения по переносу авторынка на другое место и внести их в Кабинет Министров для утверждения.

В марте 2018 года сообщалось, что авторынок "Сергели" ("Истеъмолда булган транспорт воситалари ва эхтиет кисмлари Сергели бозор") может переехать в Юкоричирчикский район Ташкентской области. В ассоциации "Тошбозорсавдо" отмечали, что перенос авторынка обусловлен неудобствами, которые он создает для жителей района, в частности, загруженностью дороги, соединяющей жилые массивы с центром города.

В хокимияте Ташкента "Газете.uz" тогда заявляли, что в Юкоричирчикском районе. ведутся подготовительные работы. "Переезд в Ташкентскую область точно состоится, но пока неизвестно, когда", - сообщали в администрации города.

Площадь авторынка, где продаются поддержанные автомобили и запчасти, составляет 23,7 га. Бывший хоким Сергелийского района Нозим Хусанов (ныне министр занятости и трудовых отношений) в июне 2018 года отмечал, что авторынок приносит районному бюджету 11 млрд сумов в год.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593710040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2020 года составила 4,2%
- Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис - политолог
- Кадровые перестановки
- Необходимости в жестком карантине нет – политолог Ашимбаев
- Мусорное электричество
- Минздрав РК выпустил 10-ую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ
- Ежедневно в Казахстане производится свыше 800 тонн мяса птицы
- О производстве медицинских масок и дезинфицирующих средств
- Казахстанским производителям удобрений сохранили рынок Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  