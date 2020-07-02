Пиррова победа: Чем обернется для Путина "пожизненное" правление

20:25 02.07.2020 Кремль в ходе голосования по поправкам к Конституции поставил президента в уязвимое положение



Андрей Полунин

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Сергей Обухов



Итак, Россия проголосовала за обнуление президентских сроков - практически за пожизненное нахождение Владимира Путина у власти. По данным ЦИК, внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%. Общая явка составила около 65%.



Единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок (54%), стал Ненецкий автономный округ. Самый высокий уровень одобрения в Чечне (98%) и Туве (97%). В Москве за поправки проголосовали 66,1% избирателей, против - 32,9%.



Как отмечают аналитики, уровень явки сопоставим с голосованием на президентских выборах: в 2018 году в них приняло участие 67,54% избирателей, в 2012-м - 65,34%. Но на этот раз явку "натянули": из-за эпидемии коронавируса было принято решение растянуть голосование еще на шесть дней до основной даты, и по состоянию на утро 1 июля явка уже составляла 55,39%. Теперь, не исключено, власти распространят этот опыт на другие выборы.



Заметим, для вступления поправок в силу формально важна не явка, а число участников, проголосовавших "за": если бы их оказалось меньше 50%, Конституция 1993 года сохранилась бы в неизменном виде.



Как раз к этим 77,92% голосов "за" есть вопросы. Кампания "Нет!" проводила экзит-полы на ряде участков в Москве и Санкт-Петербурге. По ее данным, на конец 1 июля в Москве за поправки проголосовало 44,91% опрошенных, против - 54,89%. Всего в столице было опрошено 7634 человека, из них согласились ответить на вопросы волонтеров 5154 человека.



В Питере процент людей, одобривших поправки, оказался еще ниже - 36,69%, против проголосовали 54,89% респондентов. Там участники "Нет!" опросили 4085 человек, 2731 из них согласился участвовать в опросе.



Свой экзит-пол представили и сторонники партии "Яблоко". 1 июля они опросили 10 280 избирателей, из которых 7298 согласились ответить на вопросы. Согласно данным "Яблока", за поправки проголосовало 44,70% респондентов, против - 54,44%.



Вечером 1 июля противники поправок собрались на Пушкинской площади в Москве - но их было всего несколько десятков человек.



Судя по иностранной прессе, на Западе понимают: результат голосования в России достигнут пропагандой и давлением на зависимый от Кремля электорат - на бюджетников всех уровней.



"В течение недель на государственном телевидении выступал длинный парад известных россиян, которые зависят от государства в своих позициях и доходах - от актеров и музыкантов до руководителя Эрмитажа в Санкт-Петербурге и патриарха Русской Православной Церкви - они убеждали людей голосовать. Любопытно, что ни один из них не упомянул суть всего мероприятия: поправку, которая позволяет Путину выйти за рамки конституционных ограничений, действующих с 1993 года, и остаться у власти практически на всю жизнь, а не уйти в отставку после окончания его нынешнего срока в 2024 году. Вместо этого они сосредотачиваются на других изменениях, таких как закрепление защиты пенсий, семейных ценностей, животных, русского языка и памяти россиян, убитых во Второй мировой войне", - пишет The New York Times.



Цель Кремля состоит не столько в том, чтобы получить общественное одобрение уже принятых поправок (с точки зрения действующего законодательства РФ, поправки де-юре вступили в силу, поскольку за них проголосовали Госдума, Совфед и региональные парламенты, их подписал президент, - "СП"), сколько в том, чтобы дать Путину новый толчок легитимности в то время, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса, а рейтинг его одобрения упал до самого низкого уровня с тех пор, как он пришел к власти 20 лет назад, говорится в публикации.



Почему Россия не отвергла поправки, какое будущее ее теперь ждет?



- Спустя два года после президентских выборов система смогла воспроизвести и даже несколько превзойти результат Путина 2018 года, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Однако в 2018-м поддержка в более чем 76% была получена за один день, а теперь на это потребовалось семь дней административной возгонки. Добавьте сюда, что это был не референдум - имело место голосование по указу Путина, без установленных международным правом норм для честных и чистых выборов. И в такой ситуации ЦИК и избиркомы мало в чем себя ограничивали.



Так, телеканал "Народное телевидение Мордовии" показал сюжет о придомовом голосовании по поправкам к Конституции, в котором зрители увидели вброс бюллетеней. В сюжете же говорилось, что голосование проходит без нарушений, и что рядом с урнами постоянно находились наблюдатели.



В Москве, на одном из избирательных участков в районе Раменки, аннулировали голоса из-за вброса. Представители Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосование отвлеклись от шампанского - и увидели по камерам наблюдения, что на УИК № 2783 в Раменках тупо вбрасывают бюллетени.



Де-факто, избиркомы вели себя по принципу "гуляй, рванина"!



"СП": - Экзит-полы "Нет!" и "Яблока" показали, что Москва проголосовала против. О чем это говорит?



- Что говорить про оппозиционные экзит-полы - вы посмотрите на экзит-полы правительственные! Согласно результатам экзит-пола ВЦИОМа, за поправки к Конституции проголосовали 71,2% россиян. Откуда тогда взялись итоговые 77,92%? По сути, административный восторг и безнаказанность привели к тому, что власти нарисовали цифру, которая им удобна.



Мол, только пожелай, Владимир Владимирович, - и госкорпорации, олигархи, административная система имени Кириенко выдадут на-гора результат.



Но вопрос теперь в другом - что власти будут делать с этим чемоданом без ручки. Понятно, что политически-активное население не доверяет ни озвученным цифрам, ни процедуре их получения. Фактически, система перестала скрывать фальсификации, и полностью перестала учитывать мнение политически-активных граждан.



Теперь у нас вместо легитимной системы государственной власти и закона фактически суррогаты и понятия.



"СП": - Каким бы замечательным не был правитель, его пожизненное правление - явный перебор. Почему люди все-таки не отвергли поправки?



- Деление российского общества на три равные части никуда не делось: треть сторонников Путина, треть неопределившихся аполитичных, треть противников.



Собственно говоря, в очередной раз власть купила голоса неопределившихся и лоялистов. Путин то поручил правительству продумать, как бесплатно подключить россиян к газу, то раздал по 10 тысяч семьям с детьми. Народ у нас прагматичный, и решил: с паршивой овцы хоть шерсти клок - получи обнуление.



Вопрос в качестве этой "общероссийской" поддержки. Сейчас в Кремле бьют в литавры и трубят, что Путин повторил результат, и что проклятие ельцинской Конституции преодолено. На деле, власти провели такое же, как в 1993 году, голосование по президентскому указу, которое противоречит закону о референдуме, и нарисовали нужный результат - только и всего.



Такой же административный восторг в Кремле, напомню, был в 2018 году. Тогда власти решили, что качество поддержки Путина такое, что можно продавить пенсионную реформу. Но оказалось, качество поддержки административно-зависимое.



На деле, имя самого Путина больше не работает. Получилось, что наши элиты - олигархи и госкорпорации, которые очень многое определяют в стране, - провели необходимую мобилизацию в поддержку Путин, и вывели красивый результат. А раньше была совершенно другая ситуация - одним именем Путина можно было мобилизовать электорат, и потому элита в нем нуждалась.



Это значит, Путин переходит в разряд токсичного актива для российских элит. Не он их стимулирует, а они вынуждены подпитывать его формальный рейтинг.



Показательно в этом плане, что в течение шести дней до голосования мобилизовался зависимый электорат, который голосовал в поддержку поправок, а в основной день голосования - 1 июля - поправки фактически провалились. И не только в Москве и Петербурге, но и в Ненецком АО.



"СП": - Какой ключевой вывод можно сделать по итогам голосования по Конституции?



- Что цифры поддержки, полученные в порыве административного восторга, ставят Путина в чрезвычайно зависимое положение. В свете предстоящих в США президентских выборов, и предстоящей смены команды в "Вашингтонском обкоме", российская элита все чаще будет задаваться вопросом: не токсичен ли Путин?



Напомню, в мире от Зимбабве до Парагвая не раз бывало, когда после 80-90-процентной поддержки президент-автократор вдруг через пару месяцев оказывался на обочине. И Путину нынешняя поддержка также ничего не гарантирует.



Теперь все будет определять экономическая ситуация, и зависимость Путина от элит, в том числе региональных. Вопрос в том, хватит ли Кремлю скукожившихся нефтегазовых доходов для прокорма, условно, тысячи богатейший семей страны. Именно она, эта тысяча, будет решать судьбу Путина в условиях апатии населения.



А если пройдет политизация населения, как в 1991-1993 годах, элиты еще больше завибрируют. И тогда смещение Путина с поста президента может произойти при любом "черном лебеде". Повторюсь, Путин голосованием по Конституции показал, что он уязвим - он больше не демиург, и зависим теперь от тех, кто нарисовал ему красивый результат голосования. Источник - СвободнаяПресса

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