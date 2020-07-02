Киргизия провалила тест на коронавирус, - В.Панфилова

00:17 03.07.2020

Бишкек отказался от чрезвычайного положения, опасаясь социального бунта



Только жесткий карантин отведет от Киргизии большую беду.

Эпидемическая ситуация в Киргизии обострилась. Введение режима чрезвычайного положения (ЧП) и чрезвычайной ситуации (ЧС) было бы правильным шагом, заявил премьер-министр Кубатбек Боронов 2 июля на брифинге в Бишкеке. Однако власти вводить его не будут из-за опасения социального бунта. Выделенные донорами деньги на борьбу с COVID-19 истрачены, однако медикаментов и аппаратов ИВЛ не хватает. Не хватает и мест в больницах. На помощь Бишкеку пришли Москва и Пекин.



Глава кабинета министров пообещал спросить с каждого госслужащего о расходах средств, выделенных на борьбу с COVID-19. Но при этом заявил, что "слухи об украденных и съеденных чиновниками около 5 млн долл. неправда". Боронов заверил, что "правительство ведет работу круглосуточно, не покладая рук. Ответственность за распространение заразы он возложил на людей, которые "перестали соблюдать санитарно-гигиенические правила". Боронов считает, что введение режима ЧП и ЧС было правильным шагом, "поскольку народу пусть и насильно, но объясняли правила гигиены". "За 45 дней карантина мы показали, как нужно себя вести в такой ситуации, какие санитарные правила соблюдать. Во время комендантского часа и карантина люди говорили: откройте нас, мы голодные. И вот когда мы открыли все, люди повально пошли на улицу, никаких санитарно-гигиенических норм не соблюдали. В итоге мы пришли к тому, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась", – сказал Боронов.



Глава кабмина считает, что в настоящий момент необходимо отказаться от проведения митингов, и призвал лидеров политических партий не собирать толпы людей якобы для предвыборной кампании, а журналистам рекомендовал писать больше позитивных материалов: "Это повлияет на психологическую ситуацию среди народа".



Политолог Марс Сариев сказал "НГ", что ситуация в стране действительно тяжелая. Малый и средний бизнес за время первого карантина практически "скончались". Люди остались без средств к существованию, многие голодают. Естественно, после того как отменили карантин, началось оживление и не всегда с соблюдением санитарных норм. "Разгильдяйство свойственно нам. Кроме этого, на родину вернулись 30 тыс. трудовых мигрантов из разных стран. Все это способствовало вспышке коронавируса", – заявил "НГ" Сариев.



По данным Минздрава Киргизии, на 2 июля зарегистрировано 532 новых случая инфицирования. Всего в республике заболевших 6261 человек, выздоровели 2530, умерли 66. Эксперты говорят, что это статистика только по подтвержденным положительным тестам на COVID-19. Еще больше больных и умерших людей с диагнозом двусторонней пневмонии, но с отрицательным тестом. В стационарах от пневомонии лечатся до 1,5 тыс. человек. Больницы переполнены. Многим предлагают лечиться дома. В социальных сетях опубликованы видео, по сюжетам которых можно предположить, что больные, не дождавшись помощи, умирают у входа в больницу.



Критическая ситуация не только в Бишкеке, но и в южной столице Киргизии – в Оше. Там пришлось развернуть полевой госпиталь. На помощь прибыли специалисты Роспотребнадзора. Китай отправил партию ИВЛ. По словам Сариева, шквал критики направлен в адрес власти и персонально президента Сооронбая Жээнбекова, которые, как считают жители Киргизии, практически ничего не сделали для борьбы с коронавирусом. "Рейтинг президента стремительно падает, особенно после его возвращения из Москвы, где под предлогом коронавируса он не смог принять участия в Параде Победы", – отметил Сариев. По его словам, тех мер, которые ввел мэр Бишкека Азиз Суракматов, недостаточно. Он, в частности, предложил ограничить работу городского транспорта только утренними и вечерними часами, когда люди едут на работу и обратно, а в остальное время пользоваться такси. Рынки, кафе и рестораны будут также работать по сокращенному графику. "Ввести более жесткий карантин власти боятся, поскольку народ на грани бунта", – сказал Марс Сариев.



Он не исключает, что ситуацию раскачивают. "В сентябре намечалось подписание с США нового соглашения о сотрудничестве, расторгнутого прежними властями Киргизии. Но после визита главы государства в Москву этот вопрос "провис". На власть началась "атака" со стороны США. В частности, радио "Азатлык" (киргизская служба Радио "Свобода") получило доступ к операциям в американских банках по "делу Саймаити" – уйгурского бизнесмена, убитого в Турции и связанного с бывшим заместителем начальника таможни Киргизии Раимом Матраимовым. Радио опубликовало очередное расследование по выводу из Киргизии миллионов долларов. Идет атака на Матраимова, а понятно, что атака на Матраимова – это атака на Жээнбекова", – полагает Марс Сариев.



И вишенкой на сегодняшнем киргизском торте стала двусторонняя пневмония, диагностированная у экс-президента Алмазбека Атамбаева. Родственнки настаивают на том, что его специально заразили коронавирусом. Напомним, что накануне визита Жээнбекова в Москву Атамбаева приговорили к 11 годам тюремного заключения. 29 июня Атамбаев из СИЗО был переведен в больницу. Марс Сариев не исключает, что Атамбаева под предлогом болезни могут транспортным самолетом перевезти на лечение в Москву.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



02.07.2020