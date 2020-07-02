Скончался казахстанский академик физик экс-ректор КазТурецкого университета Лесбек Ташимов

06:27 03.07.2020

Ташимов Лесбек Ташимулы родился 27 декабря 1949 года в поселке Мадени Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1966 году после окончания средней школы им.М.Ауэзова Тулкибасского района начал трудовую деятельность в качестве воспитателя в профессионально-техническом училище №69 города Кызылорды.

В 1967 году поступил в педагогический институт им.Н.В.Гоголя, закончив его в 1971 году по специальности "математика".

В 1983 году в Московском авиационном институте ранее назначенного срока защитил кандидатскую диссертацию по теме "Резонансные задачи устойчивости нелинейной механики".

В 1999 году на докторском совете Казахстанского государственного университета в городе Шымкенте защитил докторскую диссертацию по теме "Конвективный тепло и массообмен в пленочных аппаратах химической технологии".



Трудовая деятельность

С 1983 по 1993 годы - Старший преподаватель кафедры "Высшая математика", Заместитель декана факультета "Инженерное строительство", заведующий кафедрой "Прикладная и вычислительная математика" Казахского химико-технологического института.

С 1993 по 1994 годы - Первый заместитель руководителя Департамента образования Южно-Казахстанской области.

С 1994 по 1996 годы - Первый проректор Шымкентского педагогического и физкультурного института.

С 1996 по 1997 годы - Первый проректор Южно-Казахстанского гуманитарного университета.

С 1997 по 1998 годы - Советник президента МКТУ им. Х.А. Ясави.

С 2003 по 2004 годы - Вице-президент МКТУ им. А. Ясави.

С 2004 по 2008 годы - Директор Шымкентского института МКТУ им. А. Ясави.

С 2008 по 2014 годы - Президент Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.

С 1999 по 2007 годы - Депутат областного маслихата Южно-Казахстанской области.

С 2016 года - Депутат Туркестанского областного маслихата шестого созыва.[1]



Награды и звания

нагрудный знак "Отличник образования Казахстана" (1998)

почетное звание "Заслуженный работник Республики Казахстан" (1999)

Орден Курмет (2007)

нагрудный знак "Заслуженный деятель спорта Республики Казахстана" (2007)

нагрудный знак "Ыбырай Алтынсарин" (2007)

Медаль "25 лет независимости Республики Казахстан" (2016)

Орден Парасат (12 декабря 2017 года)