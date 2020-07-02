Крупнейшие нефтяные экспортеры на пороге новой ценовой войны, - А.Комраков

07:57 03.07.2020

Россия в этот раз может стать целью атаки Саудовской Аравии только косвенно

Анатолий Комраков

2.07.2020



Глава Минэнерго Александр Новак говорит

о сохранении приверженности соглашению

с ОПЕК. Фото РИА НовостиРоссия дисциплинированно выполняет условия соглашения ОПЕК+, однако, как сообщает Reuters, действие нового пакта всего за три месяца отбросило РФ почти на 20 лет назад на нефтяном рынке Европы, долю на котором теперь завоевывают нефть из США и североморские сорта. Внутри картеля зреет новая ценовая война, которая может свести на нет усилия по поддержанию цен на топливо.

Действие нового пакта ОПЕК+ всего за три месяца отбросило Россию на 20 лет назад на нефтяном рынке Европы, долю на котором теперь завоевывают нефть из США и североморские сорта, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров. Россия в июле сокращает морской экспорт своего основного сорта нефти Urals до 3,8 млн т, а отгрузки легкой нефти из США в Европу достигли исторического максимума в марте 2020 года, превысив 4 млн т, уточняют аналитики агентства.



В июне поставки нефти из США в Европу составили примерно 3 млн т. Сообщается также, что российскую нефть вытесняет и собственная нефтедобыча на севере Европы, которая стагнировала в последние десятилетия, а теперь показала рост за счет запуска в конце 2019 года Норвегией нового гигантского месторождения Johan Sverdrup, где ожидается добыча до 660 тыс. барр. в сутки после 2022 года.



Под давлением ограничений в рамках соглашения Россия и ОПЕК с августа скорее всего смягчат рекордные сокращения добычи нефти на фоне восстановления мирового спроса и цен, сообщили источники Reuters в ОПЕК+. По их данным, пока никаких обсуждений о продлении действия текущих условий сделки на август не идет, и это значит, что с августа сокращения скорее всего составят 7,7 млн барр. в сутки (б/с).



Этот объем предусмотрен соглашением стран ОПЕК+, которое вступило в силу 1 мая. Оно предполагает общее сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая–июля, а с августа по декабрь уже на 7,7 млн б/с. Более того, страны договорились о сокращении с января 2021-го до конца апреля 2022 года на 5,8 млн б/с.



Но внутренние разногласия в картеле обострились до того, что они могут вылиться в новую ценовую войну, которая, не исключено, может разрушить долгосрочные планы. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, должны с мая по июль сократить добычу на равные доли – 2,5 млн от базового уровня в 11 млн б/с.



Россия в июне этот показатель, судя по всему, даже перевыполнила. Среднесуточная добыча нефти и конденсата находилась на уровне около 1,3 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК. При переводе в баррели добыча как раз достигала 8,5 млн с небольшим, а соглашение ОПЕК+ выполнялось на 100,4% от плана.



Но не все такие дисциплинированные. По итогам мая соглашение выполнено на 87%, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн. Ангола и Нигерия выполнили свои обязательства тогда на 74%, но в отличие от других не предоставили планы по исправлению ситуации, в связи с чем Саудовская Аравия именно их выбрала главным объектом для развязывания новой ценовой войны, сообщает агентство Dow Jones. По его данным, министр энергетики королевства Абдулазиз бен Сальман аль-Сауд выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, пригрозив продавать их клиентам нефть со скидкой. "Мы знаем, кто ваши покупатели", – заявил министр в ходе видеоконференции, по словам источников.



Новости об угрозе новой ценовой войны рынок проигнорировал, фьючерсы на нефть сорта Brent на сентябрь на Лондонской бирже росли, превышая 42 долл. за баррель. А российская нефть торгуется даже дороже мировых стандартов (см. "НГ" от 25.06.20).



Вакциной для рынка нефти стали новости о постепенном открытии экономик, кроме того, по данным Минэнерго США, опубликованным 1 июля, в стране зафиксировано наибольшее за полгода недельное сокращение запасов нефти.



Ангола и Нигерия в основном продают свою легкую и дорогую нефть в Китай и Индию. На эти рынки относительно легко воздействовать, ценовую войну в Китае будет тяжело удержать и она может легко повлиять на мировые цены, пишет Wall Street Journal.



137-4-3350.jpg

Нефтяники Саудовской Аравии, как и их

коллеги в России, выполняют соглашение

о сокращении добычи. Фото ReutersОднако эксперты "НГ" не уверены, что Саудовская Аравия приведет свои угрозы в действие, так как очередной обвал цен ей крайне невыгоден. О сохранении приверженности соглашению в четверг сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Роль ОПЕК+ остается значительной в условиях появления большого количества "черных лебедей" – труднопрогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия", – сказал он, выступая в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

Эксперты "НГ", кроме того, сомневаются в способности США и производителей нефти в Европе серьезно сократить долю России. При этом они не исключают, что сделка ОПЕК+ не сохранится в нынешнем виде надолго.



"Саудовская Аравия уже неоднократно показывала, что может прибегать к тактике ценовых войн и демпинга, когда недовольна действиями иных нефтеэкспортеров. В этом смысле ОПЕК+ может и не дожить до конца действия заключенного в апреле соглашения на два года, – сказал "НГ" эксперт Финансового университета Станислав Митрахович. – Скорее ОПЕК+ будет еще меняться с точки зрения обязательств стран. Например, пока и Россия, и Саудовская Аравия опасаются вновь уронить цены в период незакончившейся пандемии, они договорятся о выполнении даже повышенных собственных обязательств по ОПЕК+. А вот через несколько месяцев возможны уже самые разные эксцессы".



"Данные относительно потери Россией европейского рынка стоит воспринимать настороженно, непонятна даже логика сообщений об уступке европейского рынка, – сказал "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Ведь сами США существенно сократили добычу за последние месяцы – больше, чем на 2 млн барр/сут по сравнению с началом 2020 года. Уступка рынков сбыта – это когда ты сокращаешь добычу и экспорт, а твой конкурент – нет. А в США пока продолжается падение добычи нефти из-за того, что многие сланцевые проекты стали нерентабельными после падения цен на мировом рынке. Более того, в первом полугодии 2020 года Россия наращивала поставки нефти в США".



Вместе с тем, как говорит эксперт, Россия, подписывая соглашение ОПЕК++, конечно, понимала, что это приведет не только к сокращению добычи, но и экспорта. "Сделка ОПЕК+ всегда была ситуативной. Если участники придут к выводу, что мировой спрос восстанавливается ускоренными темпами, то и квоты на добычу будут увеличены больше, чем предполагалось ранее. Если вдруг пойдет вторая волна коронавируса и страны будут вводить новый карантин, тогда и ОПЕК+ будет удерживать добычу на низком уровне", – отмечает эксперт.



Юшков объясняет, что Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии ценовой войной, так как те остаются "безбилетниками" в рамках сделки ОПЕК+. "Они добывают много, но пользуются высокими ценами, полученными за счет сокращения добычи другими странами. Если так и дальше будет продолжаться, то и остальные участники не станут придерживаться квот – в итоге сделка развалится, – пояснил собеседник издания. – Но пока непонятно, насколько серьезны намерения Саудовской Аравии, так как прошлая ценовая война с Россией в Европе показала, что Эр-Рияд сам нуждается в деньгах и возможности для демпинга у него ограниченны".



"Ангола и Нигерия – это страны со слабой центральной властью, добыча и экспорт плохо контролируются. Саудовская Аравия может предложить их покупателям нефть по более низким ценам, но Эр-Рияд во многом работает уже себе в убыток и усугублять ситуацию не в его интересах, – сказал "НГ" член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. – Что касается захвата американцами доли России в Европе – из их 11 млн барр. 5 млн – это специфическая сланцевая нефть, а остальное – это синтетический моторный газойл из метана, этиловый спирт из кукурузы. Эта продукция не поставляется в Европу вообще". США, как говорит эксперт, за счет своей продукции едва покрывают свои нужды, "так что "захватывать" долю России в Европе они не могут".