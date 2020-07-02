Казахстан предпочел карантин койкам. Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19, - "Къ"

08:04 03.07.2020

В Казахстане с воскресенья вновь - пока на две недели - вводят режим жестких карантинных мер. Такое решение в четверг приняла государственная комиссия под руководством премьер-министра Аскара Мамина. Какие из объектов продолжат работать, власти определяют, используя специальную шестибалльную систему. Решение о возвращении ограничений стало следствием кризиса в системе здравоохранения, которая не справляется с ростом числа больных COVID-19 и пневмонией. При этом население страны охватили настроения, близкие к паническим: из аптек практически исчезли жаропонижающие и антивирусные препараты.



Необходимость возврата карантинных мер стала очевидна, когда представители Минздрава фактически признали: система не справляется ни с проведением тестирований, ни с обращениями граждан в медицинские учреждения по поводу появившихся у них симптомов коронавируса, ни собственно с госпитализацией больных. В конце июня в целом по стране заполняемость стационаров была на уровне 60%, но в самых крупных городах - Нур-Султане и Алматы - превышала 90%. И это несмотря на то, что весной в Казахстане дополнительно было построено три модульных инфекционных госпиталя.



Более того, в крупных городах практически исчезли из продажи наиболее популярные антивирусные и жаропонижающие лекарства. В Алматы местные власти даже приняли решение ввести ограничение - не больше трех упаковок в одни руки. Ажиотаж возник после того, как чиновники Минздрава стали призывать граждан с легкими симптомами не напрягать систему, а лечиться в домашних условиях.



Парадокс заключается в том, что формально, по показателям самого Минздрава, ничего критичного с COVID-19 в стране не происходит.

Прирост числа заболевших стабилен в течение последнего месяца (около 1,5 тыс. человек в сутки), а всего на 2 июля было выявлено 42,5 тыс. заболевших. Однако резко возросло число больных с пневмонией, но с отрицательными результатами теста на коронавирус. За сутки в Казахстане, по данным Минздрава за 2 июля, десять человек скончались от коронавирусной инфекции и 20 - от пневмонии. За эти же сутки число больных пневмонией увеличилось на 1247 человек. В целом за первое полугодие 2020 года число зарегистрированных случаев заболевания пневмонией в Казахстане увеличилось на 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



На такие показатели уже отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев: накануне он уволил министра здравоохранения Елжана Биртанова. "Задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мною, не выполнены или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный",- заявил господин Токаев. И объявил выговоры целому ряду высокопоставленных чиновников.



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На этом же совещании новый министр здравоохранения Алексей Цой предложил три сценария выхода из ситуации. Согласно прогнозам Минздрава, при первом сценарии - без карантина - к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тыс. заболевших COVID-19, нуждающихся в госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается в 300 тыс. штук. Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный карантин (до 7 тыс. заболевших и 80 тыс. коек). Третий сценарий подразумевает четырехнедельный карантин (2,5 тыс. случаев в день и 30 тыс. коек). С точки зрения Минздрава, последний сценарий был бы предпочтительным.



Между тем отметим, что в Казахстане за время пандемии резко упали доходы населения. В период карантина за официальной помощью в размере 42,5 тыс. тенге (около $105) в связи с полной или временной утратой работы обратилось больше 8 млн человек, а получило эту помощь 4,6 млн казахстанцев.

При этом все трудоспособное население страны составляет порядка 8,5 млн человек. Принятие третьего сценария Минздрава означало бы дальнейшее падение уровня жизни населения. Тем более что, как заявил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, вновь надеяться на выплаты в 42,5 тыс. тенге казахстанцам не стоит.



Как следствие, госкомиссия выбрала введение частичных ограничений на две недели начиная с 5 июля. В частности, будет приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами. Работу общественного транспорта ограничат по времени. Будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. Власти ограничат перемещение населения по улицам, паркам, скверам. Будет временно запрещена деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, объектов культуры, развлекательных центров, религиозных объектов. Премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в зависимости от дальнейшего развития ситуации указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо и вовсе ужесточены.



По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова, участвовавшего в работе госкомиссии, на заседании рассматривалось два сценария. "Есть сценарий с жестким карантином. А есть базовый сценарий, который подразумевает строгие ограничительные меры. Полностью будут прекращены 12 из 20 видов деятельности. По всем остальным с определенными ограничениями, но работать можно",- заявил собеседник "Ъ".



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По словам Рустама Журсунова, такой подход предполагает использование скоринговой модели, базирующейся на двух факторах. Первый - эпидемиологическая безопасность, которая подразумевает три критерия - количество контактов между людьми, возможность социального дистанцирования и свободное циркулирование воздуха. "Закрытый рынок и открытый - это две разные вещи. Если он открытый, то проблем нет: надо только обеспечить социальное дистанцирование. Очень понятная логика",- пояснил господин Журсунов. Второй фактор - это важность функционирования объекта. "Там тоже есть своя шкала: относительно высокая, средняя и относительно низкая значимость. Эти две составляющие вносятся в скоринговую модель. Выставляются баллы - от одного до шести, чем меньше, тем лучше. Если у вас четыре балла и меньше, то вы работать можете. Если пять и шесть, то уже идут ограничения",- рассказал бизнес-омбудсмен. По его мнению, это очень сильно отличается в лучшую сторону от предыдущего подхода, когда действовал принцип всеобщего запрета: "По крайней мере, в этом есть логика. Согласно с ней можно делать расчеты. И по крайней мере, властям теперь есть что говорить людям".



СТРАНА

ЗАБОЛЕЛИ

УМЕРЛИ

1 США 2 686 258 128 062

2 Бразилия 1 448 753 60 632

3 Россия 661 165 9683

4 Индия 604 641 17 834

5 Великобритания 314 992 43 991

6 Перу 288 477 9860

7 Чили 282 043 5753

8 Испания 249 659 28 752

9 Италия 240 760 34 788

10 Мексика 231 770 28 510

Данные обновлены 02.07.2020 в 10:44 по московскому времени

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Александр Константинов, Нур-Султан

Газета "Коммерсантъ" №115 от 03.07.2020, стр. 4