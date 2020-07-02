|10:57 Премьер Франции Филипп ушел в отставку
10:33 На экс-кыр-премьера Абылгазиева готовят дело за преступную халатность в борьбе с КОВИД
10:26 "Уроки исторической личности" (эпитафия?), - КазПрез-2 о Елбасы-1
10:01 Эр-Рияд втягивает мир в новую нефтяную войну: Что ждет Россию, - А.Бунич
09:48 ЕАЭС – экспорт упал, но открываются новые горизонты, - eurasianet.org
09:45 Китай продает "халяльные" органы уйгуров богатым покупателям из Персидского залива, - Джастин Рекс
09:39 Будущее Большого треугольника, - Сергей Караганов
09:37 Биополитика и подъем "Антропоцентрического авторитаризма", - Д.Чэндлер
09:17 American Conservative: три вопиющих нестыковки в истории о российских "платежах" Талибану*
09:15 Ливия и Восточное Средиземноморье – Турция повышает ставки, - Д.Нефедов
08:15 В Казахстане за сутки выявили более полутора тысяч!!! новых случаев коронавируса
08:04 Казахстан предпочел карантин койкам. Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19, - "Къ"
08:00 Военно-корпоративная битва Турции и Египта, - И.Коновалов
07:57 Крупнейшие нефтяные экспортеры на пороге новой ценовой войны, - А.Комраков
06:27 Скончался казахстанский академик физик экс-ректор КазТурецкого университета Лесбек Ташимов
01:15 "Все начинает трещать по швам" - главный инфекционист Узбекистана Мусабаев
00:22 США ставят новый суточный рекорд завирусованности - 52 тысячи!
00:17 Киргизия провалила тест на коронавирус, - В.Панфилова
|В Казахстане за сутки выявили более полутора тысяч!!! новых случаев коронавируса
08:15 03.07.2020
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, из них 1005 без клинических проявлений. Об этом 3 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 327 / 267;
- город Алматы - 206 / 131;
- Алматинская область - 123 / 102;
- город Нур-Султан - 119 / 49;
- город Шымкент - 100 / 56;
- Восточно-Казахстанская область - 91 / 38;
- Мангистауская область - 78 / 71;
- Карагандинская область - 77 / 50;
- Жамбылская область - 65 / 48;
- Актюбинская область - 59 / 27;
- Западно-Казахстанская область - 50 / 50;
- Костанайская область - 48 / 24;
- Акмолинская область - 46 / 36;
- Павлодарская область - 37 / 11;
- Туркестанская область - 29 / 15;
- Кызылординская область - 25 / 15;
- Северо-Казахстанская область - 21 / 15;
Таким образом, в стране всего выявлено 44075 заболевших, из них вылечились 14777.