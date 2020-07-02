В Казахстане за сутки выявили более полутора тысяч!!! новых случаев коронавируса

08:15 03.07.2020

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, из них 1005 без клинических проявлений. Об этом 3 июля сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов (общая/бессимптомные):



- Атырауская область - 327 / 267;



- город Алматы - 206 / 131;



- Алматинская область - 123 / 102;



- город Нур-Султан - 119 / 49;



- город Шымкент - 100 / 56;



- Восточно-Казахстанская область - 91 / 38;



- Мангистауская область - 78 / 71;



- Карагандинская область - 77 / 50;



- Жамбылская область - 65 / 48;



- Актюбинская область - 59 / 27;



- Западно-Казахстанская область - 50 / 50;



- Костанайская область - 48 / 24;



- Акмолинская область - 46 / 36;



- Павлодарская область - 37 / 11;



- Туркестанская область - 29 / 15;



- Кызылординская область - 25 / 15;



- Северо-Казахстанская область - 21 / 15;



Таким образом, в стране всего выявлено 44075 заболевших, из них вылечились 14777.