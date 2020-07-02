Ливия и Восточное Средиземноморье – Турция повышает ставки, - Д.Нефедов

09:15 03.07.2020 Готовясь к атаке на Сирт и аль-Джуфру, Анкара и Вашингтон укрепляют сотрудничество с властями Триполи



Дмитрий НЕФЕДОВ, 3 июля 2020



Состоявшийся 26 июня разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, частично посвященный обсуждению ситуации в Ливии и вокруг нее, не оставил равнодушным турецких правительственных чиновников. "Абу-Даби дает Хафтару деньги, а Франция – оружие. НАТО видит в России угрозу, но Франция, член альянса, своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил 30 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в очередной раз подтвердив тезис французского лидера о "смерти головного мозга НАТО". И это несмотря на сделанную днем ранее попытку Макрона "равноудалиться" от противостоявших сторон. "Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии, – сказал он после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. – Франция не поддерживает маршала Хафтара", а предпринятая им в апреле 2019 года операция по захвату Триполи "полностью противоречила позиции Парижа". В то же время, по мнению французского президента, вмешательство Турции в ливийские события увеличивает террористическую угрозу для Европы, а планы Анкары по освоению энергоресурсов региона угрожают территориальной целостности входящих в Евросоюз Кипра и Греции.

Поводом к очередному "обмену любезностями" между Парижем и Анкарой стал инцидент 10 июня: французский фрегат Courbet неоднократно брался кораблями ВМС Турции на прицел в ходе безуспешных попыток досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое могло нарушать формально действующее с 2011 года оружейное эмбарго в отношении Ливии. Поведение турецких партнеров по НАТО в Париже расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия". По версии Анкары, радарные системы были задействованы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, якобы осуществлявшим "опасное маневрирование" в водах Восточного Средиземноморья.

22 июня французский лидер заявил своему турецкому коллеге, что Турция играет в Ливии "опасную игру", нарушая обязательства, данные на январской конференции в Берлине по проблемам ливийского политического урегулирования. В Анкаре отреагировали в обычном для турецкой дипломатии экспрессивном стиле: "Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведет себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что у нее нет полномочий принимать решения по региональным вопросам. Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, еще больше усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье", – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

По инициативе главы военного ведомства Франции Флоранс Парли инцидент с фрегатом Courbet обсуждался в ходе состоявшегося 17-18 июня виртуального саммита министров обороны государств-членов НАТО. И хотя генеральный секретарь Йенс Столтенберг вяло пообещал провести расследование случившегося, возмущение французов не встретило в рядах альянса энтузиазма. И это несмотря на систематическое торпедирование Анкарой военно-морской операции Евросоюза IRINI по перехвату переправляемого на север Африки оружия и наемников.

Обосновывая право свободно действовать там, где заблагорассудится, турецкие дипломаты ссылаются на общие нормы международного права о свободе судоходства и праве на самооборону, одновременно упирая на "международно признанный" статус правительства Фаеза Сараджа в Триполи. Лукавство и двойные стандарты здесь очевидны, ибо в Сирии Анкара придерживается противоположного подхода, да и в самой Ливии, помимо триполитанского правительства, имеется палата представителей (парламент) в Тобруке, где преобладают совсем иные настроения (в частности, 1 июля там принимали министра иностранных дел Греции).

1 июля Париж объявил о временной приостановке своего участия в операции по обеспечению безопасности в Средиземном море. Опровергая обвинения в военной поддержке Ливийской национальной армии Х. Хафтара, французы заявляют о приверженности поискам "долговременного политического решения в Ливии". Это созвучно позиции Москвы, неоднократно опровергавшей подхваченные Африканским командованием Пентагона (AFRICOM) домыслы о прямом военном покровительстве силам, противостоящим базирующемуся в Триполи протурецкому Правительству национального согласия (ПНС).

Недавние успехи боевиков этого правительства, продвинувшихся благодаря непосредственной помощи турецких вооруженных сил далеко на восток и подошедших к Сирту (ключ к нефтяным месторождениям Киренаики), вызвали жесткую реакцию со стороны Египта и ряда других арабских стран. "Чтобы начать политические переговоры и достичь прекращения огня, ПНС считает, что необходимы дальнейшие территориальные приобретения. Их приоритет – Сирт и Джуфра", – заявил недавно специальный представитель Турции по Ливии Эмрулла Ишлер. В свою очередь, в Каире обозначили указанные пункты в качестве "красных линий", переход которых спровоцирует вмешательство в конфликт египетской армии.

Стремление турок обрести контроль над всей территорией Ливии не сулит крупнейшей арабской стране ничего хорошего. К серьезным экономическим трудностям, включая спор с Эфиопией из-за распределения воды после завершения строительства гигантской плотины на Голубом Ниле, добавятся в этом случае трансграничные атаки джихадистов и активизация деятельности запрещенной в России группировки "Братья-мусульмане". Не исключено, что в перспективе в Египте может быть реализован "сирийский" сценарий, когда боевики спокойно пересекают проницаемую границу страны, опираясь на развитую тыловую инфраструктуру и отлаженную логистику. Так что не случайно, по информации местных источников, для защиты побережья и морских газовых месторождений на вооружение египетской армии могут поступить береговые ракетные комплексы "Бастион". Спикер египетского парламента обвинил Турцию в стремлении колонизировать отдельные части арабского мира.

Согласно имеющейся информации, границу с Ливией пересекли танки Abrams и боевые вертолеты египетской армии. Решительную позицию Каира, заявившего о праве "защищать свои границы и народ от экстремизма, террористических формирований и их сторонников в регионе", поддержали Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн.

Угрозы региональной безопасности нарастают по мере укрепления турецко-американского взаимодействия, о котором с удовлетворением рассказывает глава турецкой дипломатии. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о сотрудничестве в Ливии, и официальные лица двух стран уже обсуждают технические вопросы. Как заявил М. Чавушоглу на онлайн-мероприятии турецко-американского Национального руководящего комитета (TASC), его страна получила сильную поддержку от Белого дома после февральского наступления в Идлибе.

17 июня на фоне дипломатической пикировки с Парижем Эрдоган отправил в Триполи представительную делегацию в составе министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, министра финансов Берата Албайрака, главы разведки Хакана Фидана и пресс-секретаря президента Ибрагима Калина. Помимо демонстрации решимости в вопросе военной поддержки Триполи, визит, по-видимому, был направлен и на решение более широкого круга задач. 22 июня на западе Ливии побывала военная делегация во главе с командующим ARRICOM Стивеном Таунсендом. 30 июня, одновременно с рабочей поездкой в Триполи командующего турецким флотом, президент Эрдоган провел специальное совещание по "ливийскому вопросу".

Расширение при посредничестве Анкары контактов между ПНС и Вашингтоном свидетельствует об упорной работе турецкой дипломатии, нацеленной на обеспечение успешного наступления на Сирт и авиабазу аль-Джуфра, что требует более серьезных военных усилий. Командующий американской авиацией в Европе и Африке Джеффри Харригиан говорит о недостаточной "синхронизации" внешней помощи Ливийской национальной армии. И хотя прямое участие в операциях ПНС он вроде бы отрицает, предоставление как минимум разведывательной информации и пропагандистское сопровождение – это реальность. Так, 25 июня Национальная нефтяная компания Ливии выразила обеспокоенность "присутствием российских и других иностранных наемников" на крупном нефтяном месторождении Эш-Шарара южнее Триполи, на что сразу же откликнулся Государственный департамент. В тот же день глава ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго на виртуальном семинаре Международного института стратегических исследований в Неаполе возвестил, что "наращивание российской мощи" превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире. Дескать, русские подводные лодки, способные поразить "любую европейскую или североафриканскую столицу", делают "поддержание бдительного, высокоэффективного военно-морского присутствия на всех европейских водных путях" безальтернативным.

Оперативно подключились турецкие СМИ и функционеры ПНС, которые призвали Брюссель и Вашингтон ввести "срочные санкции" против "российских наемников", перечисляемых в одном ряду с хафтаровцами и с суданцами из "Джанджавида". Как и в случае с афганскими "байками из склепа", авторы пропагандистских вбросов о "регулярных российских войсках" в Египте и Ливии не утруждают себя никакими доказательствами. В лучшем случае они ссылаются на "социальные сети", иногда – на сомнительные фотографии низкого разрешения либо с признаками вмешательства редактора Photoshop. Подлинная цель таких акций – оправдание турецкой экспансии и вовлечение США в авантюру Эрдогана на бывшей османской периферии. Турецкому лидеру необходима "небольшая победоносная война" без серьезных потерь, способная укрепить его позиции внутри страны и открыть путь к нефтегазовым богатствам Ливии.

Тугой узел разнонаправленных интересов в Восточном Средиземноморье закручивается все крепче. Источник - fondsk.ru,

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