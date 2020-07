American Conservative: три вопиющих нестыковки в истории о российских "платежах" Талибану*

09:17 03.07.2020 Похоже, мы имеем дело с неподтвержденными данными с политическим душком, говорят бывшие сотрудники разведки, с которыми беседовала автор. Такого рода истории застрянут глубоко в памяти доверчивых американцев - для того они, собственно, и предназначены во время предвыборной кампании.

The American Conservative (США): три вопиющих нестыковки в истории о российских "платежах" Талибану*



Барбара Боланд (Barbara Boland)



Впятничной статье "Нью-Йорк таймс" сообщается, что Россия платила афганским талибам* в долларах за головы американских солдат. Несмотря на крайне путаный ответ пресс-службы Белого дома, в этой истории есть, по меньшей мере, три серьезных нестыковки.



Так, в статье утверждается, что ГРУ, сверхсекретное подразделение российской военной разведки, предлагало вознаграждение за каждого убитого в Афганистане американского солдата, и что как минимум один военнослужащий был убит таким образом. По сообщениям газеты, несколько месяцев назад американская разведка заключила, что это же российское подразделение было ранее причастно к отравлениям, покушениям и другим тайным операциям в Европе. Причастность России к выплатам в Афганистане американская разведка и силы специальных операций заподозрили еще в 2019 году, пишет "Нью-Йорк таймс".



По анонимным источникам газеты, президенту Трампу и администрации предложили целый ряд ответов на провокации Москвы вплоть до санкций, но Белый дом никаких дальнейших действий не разрешил.



В пятницу сразу после выхода статьи администрация Трампа эту информацию опровергла. Точнее, опровергла, что президент был проинформирован, - в зависимости от того, какой из горячечных и противоречивых ответов Белого дома вы прочитали.



Традиционно президент США получает неподтвержденные, а подчас даже необработанные разведданные в специальной суточной сводке (President"s Daily Brief). Трамп, как утверждается, свой экземпляр этой сводки вообще не открывает.



Директор Национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) в субботу вечером заявил, что ни Трамп, ни вице-президент Пенс о разведывательных данных, упомянутых в пятничном репортаже "Нью-Йорк таймс", проинформированы не были.



В воскресенье вечером Трамп твитнул, что ему не только не сообщили о заявленных разведданных, но они вообще не заслуживают доверия. "Разведка только что сообщила мне, что не считает эту информацию достоверной, поэтому ее не предоставили ни мне, ни вице-президенту Пенсу", - твитнул Трамп.



Ранее уволенный советник по национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) заявил в воскресенье телеканалу Эн-би-си (NBC), что Трамп, по всей вероятности, сошлется на незнание ситуации, чтобы как-то оправдать бездействие своей администрации.



"Он сможет от всего отречься, если никто ему об этом не сказал", - предположил Болтон.



Болтон - один из немногих источников, названных в статье "Нью-Йорк таймс" по имени. Болтон, - сейчас он в турне по случаю выхода книги, - сообщил, что застал неправомерные внешнеполитические действия, которые впоследствии затмил украинский скандал, повод для слушаний по импичменту в Палате представителей. Но достоверность слов самого Болтона под сомнением, ведь сам он предстать перед комитетом Палаты представителей отказался.



Объяснения, что именно произошло, и кто был проинформирован, менялись весь понедельник.



Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани (Kayleigh McEnany) вслед за решительным опровержением Трампа назвала разведданные о российских наградах "неподтвержденными". При этом она, в отличие от Трампа накануне, не сказала, что данные не заслуживают доверия, - только упомянула "отсутствие консенсуса", и что "достоверность этих заявлений по-прежнему оценивается". Это почти полностью соответствует воскресному заявлению Совета национальной безопасности Белого дома.



Вместо того, чтобы назвать источники не заслуживающими доверия, а саму историю ложной, Макинани сказала, что Трамп "не был об этом проинформирован".



"Он не был лично проинформирован по этому вопросу, - сказала она. - Это все, что я вам могу сказать сегодня".



Трудно себе представить, как Белый дом рассчитывал выйти из сложившегося положения благодаря заявлению Макинани. Столь неуклюжий ответ пресс-службы - коммуникативный провал, сообщили наши источники.



Давайте поближе взглянем на нестыковки и шероховатости.



1. Анонимные источники в США и "Талибане"*?



В статье "Нью-Йорк таймс" неоднократно цитируются некие неназванные "представители американской разведки". В статьях "Вашингтон пост" и "Уолл-стрит джорнэл", "подтверждающих" первоначальную историю "Нью-Йорк таймс", утверждения анонимных чиновников повторяются, только с предостережениями в духе "если сведения верны" или "если они подтвердятся".



КОНТЕКСТ

Американские морские пехотинцы откапывают застрявший броневик, Афганистан

NYT: русские выплачивали вознаграждения за убийство американских солдат

The New York Times29.06.2020

Комментарии американцев: разве мы не платили афганцам, чтобы они убивали русских? (Fox News)

Fox News02.07.2020

Разведка США о неудачах в Афганистане: во всем виноват связанный с Россией наркодилер (NYT)

The New York Times02.07.2020

Кроме того, неназванные собеседники "Нью-Йорк таймс" из разведки говорят, что их оценка основана "на допросах пленных афганских боевиков и преступников".

Это настораживающий момент, говорит Джон Кириаку (John Kiriakou), бывший аналитик и оперативник ЦРУ. Он возглавлял команду, захватившую в 2002 году в Пакистане одного из главарей "Аль-Каиды"* Абу Зубайду.



"Когда вы арестовываете человека и допрашиваете его, заключенный расскажет вам то, что, по его мнению, вы хотите услышать, - сообщил он. - Никаких улик и никаких доказательств там нет".



"Разве забыть, как далеко следователи могут зайти в погоне за желанными ответами?", - пишет Рэй Макговерн (Ray McGovern), который проработал аналитиком ЦРУ 27 лет. Как известно, после "усовершенствованных методов допроса" ЦРУ Халид Шейх Мохаммед (Khalid Sheik Mohammed) сделал, по меньшей мере, 31 признание, - многие из которых оказались заведомо ложными.



Кириаку считает, что источники - важная подсказка, насколько достоверными их считает правительство.



"Кто источник, мы не знаем. Проверяли ли их вообще или тестировали на детекторе лжи - тоже. Где они вообще сидели - в гостиной? Или, может, в плену?"



Если источники оказались подозрительными, - а в этом случае, кажется, так все и было, - Трампа вряд ли поставили бы об этом в известность.



В этом случае важно начать с этапа сбора разведданных, говорит Кириаку: "Эта информация появилась в разведывательной сводке ЦРУ, которую получает несколько сот человек из правительства - в основном в Госдепартаменте и Пентагоне. При этом самая конфиденциальная информация отправляется не в эту сводку, а прямиком в сводку для президента".



"Если у всех этих данных один источник, то Трампа информировать не стали бы. Эти данные недостаточной важности и к тому же не выверены. Если бы, например, поймали русского, который все это подтвердил, тогда другое дело. Но горстка задержанных талибов на допросе у следователя - это не тот уровень".



2. Чего ради нужны были эти выплаты?



Все без исключения знают, что Трамп хочет вывести войска из Афганистана, сказал Кириаку.



"Он шел с этим на выборы, и говорил об этом сотни раз, - сказал он. - Так зачем же русским объявлять награду за головы американцев, если мы все из Афганистана уходим?"



Это если не брать в расчет печальный опыт девятилетней афганской кампании СССР в 1980-х, которая закончилась ничем.



Но даже если предположить, что награды действительно выплачивались, вряд ли кампанию можно считать успехом, ведь за весь 2020 год в Афганистане было убито лишь восемь американских военнослужащих. При этом ни одну из этих смертей "Нью-Йорк таймс" не смогла увязать с предполагаемой наградой из России.



"Талибан"* отрицает, что получал вознаграждение от российской разведки.



"Подобные сделки с российскими спецслужбами бессмысленны, - мы годами устраивали убийства и покушения, причем за счет собственных средств, - заявил „Нью-Йорк таймс" представитель талибов Забихулла. - Ситуация изменилась после сделки с американцами, теперь их жизнь в безопасности, мы их больше не трогаем".



Российское посольство в США назвало репортаж ложью.



Русские безжалостны, но здесь трудно усмотреть в их действиях мотив, считает Пол Пиллар (Paul Pillar). Он 28 лет проработал в ЦРУ, а сейчас работает преподавателем. "За что им мстить? За недавнее применение силы в Сирии? Вот уж не знаю. Не вижу здесь логической связи. И я это говорю не для того, чтобы бросить тень на сообщения о том, что русские такими вещами занимаются".



3. Почему эта история просочилась только сейчас?



По словам официальных лиц, которых цитирует "Ассошиейтед пресс", высокопоставленные чиновники Белого дома "знали о секретных разведданных, что Россия тайно предлагала талибам награды за убийство американцев" еще в начале 2019 года. Почему же эта история прогремела только сейчас?



"Это как с оружием массового поражения", - говорит Макговерн. В 1980-х он возглавлял отдел оценки национальной разведки и готовил ежедневные президентские сводки. Он считает, что это попытка предвосхитить выводы министерства юстиции об истоках "Рашагейта" и его расследования.



История "Нью-Йорк таймс" призвана как-то поддержать вброс, будто Трамп поддерживает Россию, вопреки оценкам нашего разведывательного сообщества и пренебрегая жизнями наших солдат.



"Такого рода истории застрянут глубоко в памяти доверчивых американцев - для того они, собственно, и предназначены, - пишет Макговерн. - По ним выходит, что Трамп снова перечит нашему разведывательному сообществу и словно выступает на стороне Путина".



"Я в эту историю не верю… думаю, ее запустили, чтобы еще сильнее оконфузить президента, - сказал Кириаку. - Трамп по опросам барахтается сзади, а Байден ведет во всех спорных штатах".



Если бы эти анонимные источники высказались во время слушаний по импичменту, их показания могли бы изменить ход истории.



"Но здесь это как бить лежачего - очень в духе вашингтонского истеблишмента. Такой вброс ставит Трампа в неловкое положение и позорит его, - сказал он. - Было очевидно, что ответ пресс-службы Трамп запорет - так и получилось".



Неудачный отклик и нападки прессы могут толкнуть Трампа к более резким шагам по отношении к России, - чтобы доказать свою непоколебимость. Возможно, ровно этого организаторы вброса и добивались.



Во всяком случае Болтон, единственный из источников, кого "Нью-Йорк таймс" назвала по имени, это всецело одобрил бы.



Барбара Боланд - корреспондент журнала "Америкэн консерватив" по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Ранее работала редактором в журнале "Вашингтон экзаминер" и на сайте "Си-эн-эс ньюс" (CNS New). Автор книги "Неизвестный Паттон" (Patton Uncovered) о генерале Джордже Паттоне во Второй мировой войне. Выпускник Университета Иммакулата в Пенсильвании.



____________________________________



* Террористические организации, запрещенные в России



Оригинал публикации: Three Glaring Problems With The Russian Taliban ‘Bounty" StoryОпубликовано 01/07/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593757020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат

- Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в РК

- Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавируса

- Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

- "Выбор стоит между плохим и очень плохим сценарием": какие последствия ждут Казахстан от повторного карантина или его не введения

- Рейтинг оценки эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2020 года)

- Кадровые перестановки

- Аренда элитных авто и шикарных апартаментов: на что тратит деньги дистрибьютор лекарств "СК-Фармация"?

- Предложения по альтернативным мерам реагирования властей в текущей ситуации