Биополитика и подъем "Антропоцентрического авторитаризма", - Д.Чэндлер

09:37 03.07.2020 БИОПОЛИТИКА И ПОДЪЕМ "АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО АВТОРИТАРИЗМА"



ДЭВИД ЧЭНДЛЕР

Профессор Университета Вестминстера.

№3 2020 Май/Июнь



Если проблемой является само человечество, антропоцентрический авторитаризм, возможно, бросит более долгосрочный вызов образу жизни, чем сам вирус.

Политика поставлена на паузу, целые общества оказались в изоляции, парламенты закрыты, а чрезвычайное положение вводится по всему миру[1]. Многие комментаторы в поисках оценки текущих событий вдохновляются идеями биополитики и контроля над населением Мишеля Фуко[2]. За последние два десятилетия биополитика стала ключевой концепцией критических дискурсов вокруг проблем управления безопасностью[3]. Идея биополитики, по Фуко, вытекает из двойственного отношения политики к жизни: с одной стороны, жизнь является основой управления, а с другой – власть призвана печься о ней[4]. Для Фуко "жизнь" была способом выразить "внешнее" для человеческого мира политики, внешнее, которое казалось естественным, но по сути являлось довольно податливым конструктом[5].



В этих "нисходящих" секьюритизаторских дискурсах "жизнь" конструируется преимущественно в негативном ключе, низводится до агамбеновской "голой жизни", лишенной силы и воли к деянию (агентности). Она либо вообще исключается из политической сферы, либо включается в нее в качестве объекта цивилизаторской миссии, состоящей в легитимации иерархической или принудительной формы власти[6]. Однако реакция на коронавирус по всему миру демонстрирует, что биополитическая критика управления, то есть контроля и манипулирования жизнью как объектом власти, не соответствует сегодняшней кризисной ситуации. Изоляция премьер-министра Великобритании, а также ключевых государственных чиновников ярко иллюстрирует тот факт, что "жизнь" уже не позволяет отделить власть от внешнего мира, больше нельзя просто и однозначно рассматривать ее как нечто внешнее для госуправления. Она протекает – или действует – уже не так.



В более широкой исторической и политической перспективе видно, что разрыв между управлением как человеческим "артефактом" и жизнью как "естественным" объектом управления на текущем этапе антропоцена перестает быть устойчивым[7]. Если современные дискурсы по вопросам безопасности действительно отражают проблематичность сохранения разрыва между человеком и природой, который занимает центральное место в биополитических химерах, то появление новых форм антропоцентрического авторитаризма требует выхода за рамки биополитических представлений.



Государство "чрезвычайки"



Сегодня идея "сохранять спокойствие и продолжать в том же духе" нигде в мире не представляется верной реакцией на коронавирус. Нормальное, обыденное поведение, отсутствие паники и истерики считается опасным и даже высокомерным[8]. Чтобы "выровнять кривую"[9]лучше запретить, закрыть, ограничить сейчас, чем сожалеть потом. Чрезвычайные меры и чрезвычайные полномочия вводятся повсеместно[10]. Либеральные права и свободы кажутся угрозой общественной безопасности.



На деле проблема заключается в самом обществе: люди в панике скупают все, создавая дефицит наиболее уязвимых к резким колебаниям спроса предметов первой необходимости – от туалетных принадлежностей до еды и лекарств; они встречаются и общаются; они веселятся; они путешествуют; они подвергают риску и себя, и других. Именно люди, предоставленные самим себе, становятся фактором распространения вируса.



Ответные политические меры, выходящие далеко за рамки неотложной медицинской помощи, кажется, обусловлены тем, что люди опасно иррациональны и слабы, уязвимы и нуждаются в защите не только от других, но и от самих себя.



Из-за этого правительства по всему миру были вынуждены схватиться за рычаги власти, чтобы возглавить "войну" против коронавируса[11]. Они стремятся вдохнуть новую энергию в центральную власть, национализировать и объединить общество в коллективной борьбе за безопасность.



Некоторые комментаторы совершенно справедливо отмечают, что такое восприятие людей – как беззащитных против вируса и самих себя – будет способствовать усилению авторитаризма[12]. "Государство чрезвычайного положения" очень точно описал социолог и философ Бруно Латур: "Это государство того, что справедливо называют статистикой: управление населением в рамках сети территориальных ячеек, сверху вниз, под контролем экспертов. Именно это воскресло сегодня на наших глазах – с той лишь разницей, что модель воспроизводится от одной нации к другой, пока, наконец, не станет общемировой. Уникальность нынешней ситуации, как мне кажется, заключается в том, что все мы, оставаясь взаперти в своих квартирах, в то время как снаружи утверждается полицейская власть, а на пустых улицах слышны лишь сигналы машин скорой помощи, – все мы вместе словно исполняем карикатурную роль объекта биополитики, вышедшей прямо из лекций Мишеля Фуко"[13].



Латур прав, отмечая, что это не более чем "карикатура" на биополитическую секьюритизацию. Еще лучше была бы бодрийяровская "симуляция"[14], поскольку упрощенные сравнения с авторитарными режимами прошлого кажутся не вполне подходящими. Хотя философ Джорджо Агамбен жалуется, что общество низведено к защите и поощрению "голой жизни", то есть отдания приоритета существованию как таковому, это вряд ли стоит считать результатом реализации авторитарных устремлений властей. Они сами, как правило, не были подготовлены к кризису и не успевали оперативно реагировать; они не столько руководили и инициировали ввод новых ограничений, сколько реагировали на давление медиа, требовавших таких мер.



Чрезвычайное положение превратилось в "государство чрезвычайки", в котором политических лидеров обвиняют в "беспечности" и "самодовольстве"[15]. Эта "симуляция" или "карикатура" биополитики подсказывает, что биополитическая критика управления как войны отвержения и исключения несколько ущербна. Многие радикальные и критически настроенные комментаторы призывали к расширению регулятивного управления и отстаивали потенциальные преимущества более активного государственного вмешательства[16]. По сути, наиболее ярким аспектом нынешнего кризиса и стало консенсусное убеждение в том, что вирус требует краха нормальной политической и социальной жизни с этических позиций[17].



Новая этическая "политика дистанцирования"[18] от жизни (социальной, политической и экономической) переворачивает прежнее биополитическое понимание "голой жизни" – насильственно исключаемой из полиса или подчиняемой ему.



Вместо этого в центр этических принципов ставится именно "голая жизнь", а проблематизируется или исключается формальная политика, опаздывающая за летящей реальностью. Такое авторитарное мировоззрение сильно отличается от моделей прошлого и лучше понимается как "антропоцентрический авторитаризм". В основе этого перехода к новому авторитаризму лежит кризис модернистского разрыва между сферой человеческой политики, закона и прав и сферой "жизни", понимаемой как отдельная или "естественная" внешняя сфера.



Для многих агамбеновское разделение между "биосом" (bios), общественной жизнью гражданина, и "зои" (zoe), безличной биологической "голой жизнью" вообще[19], является сомнительной и устаревшей концепцией человеческой исключительности: в ней человек каким-то образом главнее или выше остальной природы. На самом деле Агамбен подходит к самой сути вопроса, когда пишет, что война с коронавирусом – "с невидимым врагом, который может таиться в каждом человеке, – это самая абсурдная из войн. Это, в сущности, гражданская война. Враг – не снаружи, он внутри нас"[20]. Если враги – это мы, то политическая борьба с коронавирусом неизбежно будет иметь авторитарные последствия, независимо от формальных политических предпочтений соответствующих правительств.



* * *



Коронавирус обнажил ограничения традиционных дискурсов биополитики перед лицом антропоцентического авторитаризма. Если мы являемся одновременно и угрозой безопасности, и субъектами, подлежащими защите, то биополитическое разделение более не актуально. Активисты движения "Восстание против вымирания"[21], которые провозглашают: "Коронавирус – это лекарство. Люди – это болезнь", выражают в своем лозунге кризис модернистских идей в области безопасности. Их риторика, возможно, отдает экстремизмом, но она не слишком противоречит позиции главы ведомства ООН по охране окружающей среды Ингер Андерсен, которая заявила, что вирус – это послание от природы о том, что человечество само навлекает на себя такие кризисы[22].



Отстаивая состоятельность антропоцентрического авторитаризма с позиций критической науки, Латур утверждает: "В период кризиса в области здравоохранения люди в целом, возможно, и правда "сражаются" с вирусами – несмотря на то, что тем на нас наплевать и убивают они нас ненамеренно, просто переходя из горла в горло. Но в контексте экологических изменений ситуация трагически переворачивается: на сей раз патоген, чья страшная вирулентность изменила условия жизни всех обитателей планеты, вовсе не вирус, а человечество!"[23].



Кажется, современный мир, позволивший упрощение и размежевание биополитики – проведение той границы между жизнью и политикой, которую постоянно надо обсуждать, причем всегда по-разному, – больше не способен рационализировать или легитимировать власть. Если урок, который преподносят нам попытки мирового сообщества справиться с коронавирусом, состоит в том, что проблемой является само человечество, то антропоцентрический авторитаризм, возможно, бросит более серьёзный долгосрочный вызов нашему образу жизни, чем сам вирус.



