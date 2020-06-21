Китай продает "халяльные" органы уйгуров богатым покупателям из Персидского залива, - Джастин Рекс

09:45 03.07.2020 Как выразился французский журналист Джастин Рекс, это не очень хорошая идея - быть китайцем, если ты не принадлежишь к этнической группе "хань". Факт наличия концентрационных лагерей, которые именуются "лагерями перевоспитания", подтвердили власти Поднебесной. Кто попадает в эти заведения и действительно ли там существует банк донорских органов?



Raseef22 (Ливан): Китай продает "халяльные" органы своих граждан-мусульман богатым покупателям из Персидского залива



"Китай использует представителей мусульманских меньшинств, содержащихся в лагерях для заключенных, в качестве банка органов. Власти насильно извлекают из них органы, которые называют халяльными, для последующей продажи „по цене золота" государствам Персидского залива", - так звучит краткое изложение расследования французского журналиста Джастина Рекса, опубликованного американским веб-сайтом Vice 19 июня на французском языке. В это же время уйгурские активисты обвиняют государства Персидского залива в том, что избегают критики в адрес политики Пекина для получения этих органов.



Извлечение органов



Как утверждает Джастин Рекс, это не очень хорошая идея - быть китайцем, не принадлежащим к этнической группе "хань", представляющей большинство населения Китая. В противном случае вас будут преследовать, особенно если вы мусульманин, католик, житель Тибета или приверженец религиозного учения Фалуньгун, проповедующего милосердие и терпение, что противоречит догматам правящей коммунистической партии.



В 2014 году были построены концентрационные лагеря в автономной провинции Синьцзян, расположенной на северо-западе Китая. Они предназначены для содержания сотен тысяч мусульман уйгурского, киргизского, хуэйского и казахского меньшинств. Цель такой политики - уничтожение их культурных особенностей.



По данным организации Amnesty International, миллион уйгуров в настоящее время содержатся в заключении без решения суда.



Их не только принуждают к выполнению различных работ в концентрационных лагерях, но и используют в качестве доноров органов для последующей их продажи.



Китайские власти долгое время отрицали факт существования концентрационных лагерей, но в октябре 2018 года официально признал их, назвав лагерями перевоспитания.

По словам французского журналиста, некоторые мусульмане, содержащиеся в этих лагерях, так и не смогли покинуть их территорию. Тем, кто расследует данный вопрос, известно, что причина исчезновения этих людей проста: "Они были убиты для последующего изъятия органов".



С 2016 года правительство Китая начало комплексное медицинское обследование жителей Синьцзяна, которое имело обязательный характер только для представителей уйгурского меньшинства в возрасте от 12 до 65 лет. Процесс включал в себя взятие образцов крови и иногда проведение ультразвуковых исследований.



Как утверждает Рекс, многие люди не сомневаются, что цель подобных обследований - сбор базы данных о тех мусульманах, чьи органы могут быть изъяты в будущем.



Того же мнения придерживается американский журналист Итан Гутман, который несколько лет работал над изучением вопроса о торговле органами в Китае. Согласно его выводам, благодаря обследованиям китайские власти ведут сбор медицинских данных представителей меньшинств.



Он сказал: "Все выжившие заключенные этих лагерей, с которыми мне удалось побеседовать, будь то уйгуры, казахи или киргизы, каждый месяц сдавали образцы крови".



По мнению журналиста, нельзя утверждать, что эти образцы были взяты для избежания инфекционных заболеваний или ради любой другой положительной цели, поскольку китайцы, принадлежащие к этнической группе хань, составляющей более половины населения Синьцзяна, не проходили такие обследования. Как следствие, можно заключить, что цель всех этих мер - это узнать группу крови обследуемых и состояние их органов для определения возможных доноров.



Как сообщил американский журналист, ежегодно с целью извлечения органов убивают 25 тысяч уйгуров в возрасте от 25 до 35 лет.



Ссылаясь на источники, он утверждает, что тела этих уйгуров подвергаются сожжению, чтобы власти могли уничтожить все доказательства и избежать ответственности. Последние наняли 50 сотрудников для круглосуточной охраны одного из крематориев. Каждый из них получает оплату в 1200 долларов в год, что является большой суммой, привлекшей к себе внимание в Китае.



Французский журналист также не считает происходящее добровольным пожертвованием органов, поскольку Китай является страной, которая известна самыми короткими сроками ожидания получения и пересадки человеческих органов, хотя в культуре китайского народа важно сохранять тело нетронутым после смерти, и поэтому китайцы предпочитают не жертвовать свои органы.



В Китае процесс пересадки органов занимает всего 12 дней, в то время как в других странах речь идет о месяцах, а в Соединенных Штатах этот показатель в среднем составляет 3,6 года.



Некоторые лица, проводившие трансплантацию органов, даже заранее знали точную дату операции. Иными словами, больницы знают дату смерти будущих доноров.



Пытки приговоренных к смерти



По словам французского журналиста, раньше китайские власти брали образцы у заключенных, приговоренных к смертной казни, и если результаты были положительными, их убивали не сразу. Вместо этого стреляли в те части тела, раны в которых не могли привести к быстрой смерти, поэтому они оставались живыми даже в очень критическом состоянии, и из них извлекали органы.



В 2015 году Китай обязался прекратить использовать приговоренных к смертной казни в качестве банка органов, однако на данный момент никаких свидетельств того, что он сдержал свое обещание, не имеется.



В доказательство существования этой ужасной практики Инвар Тохти, бывший уйгурский врач, рассказал, что в 1995 году, до побега из Китая, он участвовал в извлечении органов у заключенных, приговоренных к смертной казни.



Как утверждает доктор, однажды ему приказали извлечь органы у заключенного после казни, но он еще был жив.



Он добавил: "Когда я начал работать, кровь еще текла, и это говорит о том, что его сердце еще билось. Он не был мертв, когда я вытащил его печень и почки, и мой начальник попросил меня забыть все, что произошло".



Кроме того, согласно французскому журналисту, органы извлекают также из тел приверженцев учения Фалуньгун, что подтвердил по телефону бывший министр здравоохранения Китая.



В отчете указывалось, что китайский суд собрал несколько свидетельских показаний, в том числе показания молодой казашки по имени Гульбахар Джалилова, которая сбежала из концентрационного лагеря, где пробыла под стражей год и три месяца.



Семья одного из последователей учения Фалуньгун Ли Левянга засвидетельствовала, что он умер после того, как прове



л в заключении два месяца. Когда она увидела его тело, то заметила следы шва на груди и еще открытый разрез на спине, в областях, где были удалены такие органы, как легкие и почки.



Когда семья захотела узнать происхождение следов операции, полиция сказала, что это результат вскрытия тела.



В некоторых случаях тела заключенных сжигали, не позволяя их семьям увидеть их.



Девушка по имени Гульбахар рассказала, что она была заключена в тюрьму вместе с уйгурскими женщинами, много слышала об операциях по извлечению органов и заметила исчезновение некоторых заключенных.



По ее словам, ей нужно было регулярно проходить ультразвуковые исследования, а также сдавать кровь. В 2018 году ей удалось бежать.



Продажа органов в Персидском заливе



Эркин Садык, советник Всемирного уйгурского конгресса, одним из первых сообщил, что в Китае существует торговля так называемыми "халяльными" органами. Коммунистическая партия Китая, по его словам, недавно начала вывозить большое количество органов уйгурских граждан из Шанхая в Саудовскую Аравию.



Он рассказал, что китайское правительство продает эти органы Саудовской Аравии как халяльные, поскольку их донорами являются мусульмане, которые не употребляют алкоголь и свинину. Это способ привлечь больше клиентов из числа мусульман.



По его словам, когда Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты подписали письмо в поддержку политики Китая в условиях уйгурского кризиса, одной из целей было получить халяльные органы.



У каждого органа есть своя цена. В 2006 году на сайте одной из китайских больниц цена на печень составляла 100 тысяч долларов. Согласно нескольким источникам, заключенный в возрасте 30 лет приносит прибыль, которая оценивается в полмиллиона долларов.



Как сообщает французский журналист, в интернете очень легко найти привлекательные предложения о поиске доноров органов для мусульман, и больницы обращаются к пациентам из других стран, желая привлечь и мусульман.



Пекинская больница Тун Шань Тан на нескольких веб-сайтах предлагает пересадку почек и с помощью своего канала на YouTube привлекает клиентов-мусульман, сообщая о наличии в госпитале мест для молитвы, а также халяльных ресторанов.



По словам Этана Гутмана, "халяльные" органы продаются мусульманам по высокой цене, и цена на "халяль" иногда увеличивается до трех раз.

Американский журналист упомянул, что Тяньцзиньский центральный госпиталь является одной из больниц, деятельность которых изучают организации, борющиеся с незаконной торговлей органами. На своем веб-сайте госпиталь публикует предложения о трансплантации органов на английском и арабском языках.



Как сообщает Гутман, ежегодно эта больница проводит около 5 тысяч операций по пересадке органов. Согласно собранной им информации, все большее число пациентов приезжает туда из стран Персидского залива.



В уйгурском регионе Синьцзян, в аэропорту Кашгара, всем сразу становится ясно, что здесь разрешено вывозить органы за границу, так как на земле есть специальные обозначения на китайском и английском языках, указывающие путь, предназначенный для транспортировки органов к самолету.



Примечательно, что, по данным французского журналиста, этот аэропорт расположен в регионе с низкой плотностью населения. Это означает меньшее количество доноров. Более логичным решением было бы построить его в провинции Хунань, ведь население Синьцзяна не превышает 25 миллионов человек.



Несколько стран, такие как Великобритания, Бельгия, Норвегия, Италия, Тайвань, Испания и даже Израиль, ввели налоги в отношении тех, кто хочет уехать за границу, в частности в Китай, для трансплантации органов. Цель новых налогов - отговорить их от этого шага.



Оригинал публикации: الصين تبيع "أعضاء حلال" تنتزعها من مسلميها... وأثرياء خليجيون يشترونОпубликовано 21/06/2020 Источник - ИноСМИ

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