ЕАЭС – экспорт упал, но открываются новые горизонты, - eurasianet.org

09:48 03.07.2020

ЕАЭС, судя по всему, возлагает на рынок Китая надежды по диверсификации экспорта.



Евразийский экономический союз в основном является экспортером сырья, что сделало его особенно уязвимым на фоне спада спроса на сырьевые товары на мировых рынках в связи с пандемией коронавируса.



Согласно данным за первые четыре месяца текущего года, 62,6% торгового оборота со странами, не входящими в ЕАЭС, составили товары, классифицируемые возглавляемым Россией блоком как минеральные продукты. Еще 9% пришлось на металлы и металлопродукцию. Продовольственные и сельскохозяйственные товары составили сравнительно незначительные 7,2%. Россия обеспечила четыре пятых общего объема экспорта союза.



По сравнению с тем же периодом 2019 года экспортные доходы ЕАЭС снизилась на 17,7% до 126,5 миллиарда долларов. Импорт, который в основном состоял из оборудования и транспортных средств (41,8%) и химической продукции (18,8%), сократился не так значительно – на 5,9% до 77,3 миллиарда долларов. Больше всего пострадал российский и белорусский экспорт, в то время как экспортные показатели Казахстана и Кыргызстана остались практически неизменными.



Торговля с не входящими в ЕАЭС государствами также могла пострадать из-за введенного блоком 12 апреля временного запрета на экспорт продуктов питания, таких как мука, рис, различные зерновые культуры, лук, чеснок и репа. Но, к облегчению производителей сельскохозяйственной продукции, которые имеют дело с третьими странами, срок запрета истек 30 июня и не был продлен.



Это, вероятно, обрадует Узбекистан, покрывающий большую часть своих нужд в растительном масле, соевых бобах и семенах подсолнечника за счет импорта из Казахстана и России.



Положение дел внутри блока также далеко не идеально. Непрестанно тлеющие разногласия между Казахстаном и Кыргызстаном приняли в последние месяцы новый оборот.



Министерство экономики Кыргызстана 9 июня опубликовало заявление, в котором утверждалось, что действия Казахстана на их общей границе нарушают положения о свободном перемещении товаров внутри ЕАЭС.



"Время простоя на границе, по данным водителей, на въезд в Республику Казахстан составляет от 3-х до 4-х суток", – говорится в документе. Если с марта по май 2019 года границу пересекли почти 86 000 транспортных средств, то за тот же период текущего года их число сократилось до 32 000, отмечается в заявлении министерства.



Между тем Нур-Султан утверждает, что Бишкек закрывает глаза на колоссальные объемы контрабанды из Китая и неправильную маркировку грузов, направляющихся в другие страны-члены ЕАЭС, и что в этой связи таможенники вынуждены были усилить проверки.



Казахстан предпринимает односторонние действия в этом направлении, развивая механизмы обмена данными о том, какими товарами он торгует с Китаем, включая товары, прибывающие через третьи страны. Предварительные двусторонние договоренности по этому поводу были подписаны в июне 2019 года и уже ратифицированы президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам официальных лиц, это поможет сократить сроки прохождения таможенных процедур. В Казахстане тоже разгорались скандалы по поводу контрабанды на его собственных границах (насколько активно страна борется с этой проблемой – вопрос открытый), но все равно создается впечатление, что это камень в огород Кыргызстана. Теоретически это должно снизить зависимость казахстанских таможенников от поступающих из Кыргызстана сомнительных данных о грузоперевозках.



ЕАЭС, судя по всему, возлагает на рынок Китая надежды по диверсификации экспорта. "Дочка" государственной компании "Российские железные дороги" и китайская компания YuXinOu в ноябре создали совместное предприятие Agroexpress, которое будет осуществлять перевозки российских продуктов питания, таких как мука, соя, кондитерские изделия и замороженная курица, на скоростных поездах-рефрижераторах в город Чунцин. (Часть мяса птицы, которое попадает в бутерброды "Макчикен" в ресторанах "Макдоналдс" в Китае, импортируется из РФ). Торговая война между США и Китаем открыла новые горизонты для России, чье министерство сельского хозяйства, в частности, сообщило в прошлом году, что страна увеличит производство сои на 75% до 7,2 млн. тонн к 2024 году.



Евразийская экономическая комиссия, исполнительный орган ЕАЭС, заявила 22 июня, что "сеть железнодорожной доставки сельхозпродукции в Китай может быть расширена на весь ЕАЭС". Как именно предполагается организовать подобные поставки, пока неясно, но аромат возможностей неотразим.



Постоянно возникающие споры, – не говоря уже о разочаровавшем и не давшем ответы на стоящие перед блоком вопросы заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 19 мая посредством видеоконференции, – питают сомнения скептиков. Но им активно противостоят сторонники ЕАЭС, чьи статьи в поддержку блока превратились в целую отдельную нишу. Их аргументы часто схожи с теми, что выдвинул Юрий Кофнер, научный сотрудник Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО, который заявил в недавней статье, что роспуск общего евразийского экономического пространства и восстановление таможенных тарифов может, в частности, привести к сокращению ВВП Беларуси на 20%. По словам Кофнера, Кыргызстану придется чуть легче – его экономика потеряет 14,2%. При этом он добавляет, что на России подобный оборот событий практически никак не скажется, как будто подчеркивая, что ЕАЭС является проявлением щедрости РФ к другим членам блока.



Между тем младшие члены блока – иными словами, все, кроме России, – с нетерпением ждут формирования единых рынков природного газа и электроэнергии. По сообщениям, комплекс мер по созданию единого рынка электроэнергии был одобрен 22 июня, подготовив почву для реализации данной инициативы не позднее начала 2025 года.



Более того, производители вина и шампанского в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане, возможно, получат возможность рекламировать свою продукцию в российских СМИ. Сейчас, согласно российскому законодательству, эта привилегия предоставляется только российским компаниям, производящим вина из отечественных виноматериалов на территории РФ, в том числе в Крыму, который Москва считает частью России. В июне Госдума одобрила во втором чтении закон об изменении правил рекламы.



Так что, наливайте всем!



3.07.2020