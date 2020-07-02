|10:57 Премьер Франции Филипп ушел в отставку
10:33 На экс-кыр-премьера Абылгазиева готовят дело за преступную халатность в борьбе с КОВИД
10:26 "Уроки исторической личности" (эпитафия?), - КазПрез-2 о Елбасы-1
10:01 Эр-Рияд втягивает мир в новую нефтяную войну: Что ждет Россию, - А.Бунич
09:48 ЕАЭС – экспорт упал, но открываются новые горизонты, - eurasianet.org
09:45 Китай продает "халяльные" органы уйгуров богатым покупателям из Персидского залива, - Джастин Рекс
09:39 Будущее Большого треугольника, - Сергей Караганов
09:37 Биополитика и подъем "Антропоцентрического авторитаризма", - Д.Чэндлер
09:17 American Conservative: три вопиющих нестыковки в истории о российских "платежах" Талибану*
09:15 Ливия и Восточное Средиземноморье – Турция повышает ставки, - Д.Нефедов
08:15 В Казахстане за сутки выявили более полутора тысяч!!! новых случаев коронавируса
08:04 Казахстан предпочел карантин койкам. Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19, - "Къ"
08:00 Военно-корпоративная битва Турции и Египта, - И.Коновалов
07:57 Крупнейшие нефтяные экспортеры на пороге новой ценовой войны, - А.Комраков
06:27 Скончался казахстанский академик физик экс-ректор КазТурецкого университета Лесбек Ташимов
01:15 "Все начинает трещать по швам" - главный инфекционист Узбекистана Мусабаев
00:22 США ставят новый суточный рекорд завирусованности - 52 тысячи!
00:17 Киргизия провалила тест на коронавирус, - В.Панфилова
|На экс-кыр-премьера Абылгазиева готовят дело за преступную халатность в борьбе с КОВИД
10:33 03.07.2020
3 июля 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Сюжет: Новый коронавирус
Юрист просит генпрокурора возбудить уголовное дело на Мухаммедкалыя Абылгазиева
Адвокат Канат Хасанов обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с заявлением возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны.
"...Прошу вас зарегистрировать данное заявление в Едином реестре учета преступлений и происшествий с возбуждением уголовного дела в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиева, который будучи в должности премьер-министра, используя свои должностные полномочия вопреки действующим законодательствам, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий по ликвидации последствий коронавируса. Эти халатные действия привели к гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений", - отметил Канат Хасанов.
Гражданские активисты также просят провести тотальную проверку по распределению финансовой помощи, полученной от международных финансовых институтов для Кыргызстана на борьбу с коронавирусом.