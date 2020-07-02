На экс-кыр-премьера Абылгазиева готовят дело за преступную халатность в борьбе с КОВИД

10:33 03.07.2020

3 июля 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сюжет: Новый коронавирус

Юрист просит генпрокурора возбудить уголовное дело на Мухаммедкалыя Абылгазиева



Адвокат Канат Хасанов обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с заявлением возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны.



"...Прошу вас зарегистрировать данное заявление в Едином реестре учета преступлений и происшествий с возбуждением уголовного дела в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиева, который будучи в должности премьер-министра, используя свои должностные полномочия вопреки действующим законодательствам, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий по ликвидации последствий коронавируса. Эти халатные действия привели к гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений", - отметил Канат Хасанов.



Гражданские активисты также просят провести тотальную проверку по распределению финансовой помощи, полученной от международных финансовых институтов для Кыргызстана на борьбу с коронавирусом.