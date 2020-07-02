Премьер Франции Филипп ушел в отставку

10:57 03.07.2020

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку, пишет Елисейский дворец.



"Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял", - говорится в заявлении.



Отмечается, что Филипп продолжит работу, пока не будет назначен новый глава правительства.



Эдуар Филипп - премьер-министр Франции с 2017 года. До этого семь лет он был мэром города Гавр.