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|Премьер Франции Филипп ушел в отставку
10:57 03.07.2020
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку, пишет Елисейский дворец.
"Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Филипп продолжит работу, пока не будет назначен новый глава правительства.
Эдуар Филипп - премьер-министр Франции с 2017 года. До этого семь лет он был мэром города Гавр.