Кризис все съест. О влиянии пандемии на экспорт российских продуктов в КНР, - А.Габуев

11:15 03.07.2020

Кризис все съест

Александр Габуев о влиянии пандемии на экспорт российских продуктов в КНР



Пандемия предсказуемо негативно повлияла на торговлю России и Китая. Но, как и в любом кризисе, помимо проигравших (российских нефтяников и импортеров китайских станков) нашлись и выигравшие - аграрии. По данным китайской таможни, с января по май экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из РФ в КНР вырос на четверть, до $1,8 млрд. Впервые в истории пищевые товары вышли на второе после нефти место в российских поставках с долей в 7,6%. Пищу для размышлений о причинах этого я получил на днях, модерируя круглый стол о проблемах транспортировки сельхозтоваров из России и Европы в Китай.



Прежде всего, последние несколько лет Москва добивалась снятия нетарифных барьеров на пути российских пищевых продуктов в Китай, и это удалось сделать для поставщиков зерновых и мяса. Также с 2018 года правительство субсидирует несырьевой экспорт, в том числе в КНР, через РЭЦ. Большую роль сыграли и усилия Москвы и Пекина по развитию наземного транзита между Европой и Китаем через РФ, Казахстан и Белоруссию. Морской путь, конечно, все еще дешевле, а экономия двух недель времени далеко не для всех аргумент в пользу более высокой цены. Но пищевая продукция - как раз одно из редких исключений. Кроме того, Пекин активно субсидирует транзитные поезда из Китая в Европу и обратно, а ОАО РЖД и другие железнодорожные операторы стран ЕАЭС вкладываются в профильную инфраструктуру.



Наконец, положительную роль неожиданно сыграла и пандемия, ускорив в России, странах ЕАЭС и Китае переход на электронный документооборот и переведя в дистанционный режим ряд процедур - например, согласования способов размещения и крепления грузов. Власти КНР, со своей стороны, в качестве антикризисной меры снизили железнодорожные тарифы. В результате за первые пять месяцев объем перевозок сельхозпродукции из России в Китай по железной дороге вырос на 46%, до 464 тыс. тонн.



Конечно, коронавирус стал лишь катализатором многих трендов, которые и так вели к увеличению российского сельскохозяйственного экспорта в Китай. И, отмечая успехи, не стоит забывать эффект реальной низкой исходной базы.



Чтобы сделать тенденцию устойчивой, и компаниям, и регуляторам предстоит еще немало работы. Китайские игроки беспокоятся, что будет с наземными маршрутами, если Пекин отменит субсидии. Для ряда товаров, в том числе мороженого мяса и растительного масла, будет нужен и особый парк, а также дополнительное оборудование на терминалах. Регуляторам и инфраструктурным монополиям же предстоит сохранить завоевания пандемии в части перевода оформления грузов в электронный формат и максимальное сокращение времени на прохождение всех процедур, особенно на погранпереходах.



№115 от 03.07.2020, стр. 5