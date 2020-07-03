США при Трампе все больше напоминают СССР перед развалом, - Гарольд Джеймс

12:33 03.07.2020

Александр

Белов

Project Syndicate: США при Трампе все больше напоминают СССР перед развалом



Гегемония доллара в скором времени может оказаться под вопросом, и ситуацию не спасет ни приход своего Горбачева, ни перестройка.

Как и Советский Союз в последние годы своего существования, США переживают один шок за другим: страну раздирают последствия ошибок ее политического руководства и давно подавленные и теперь выходящие наружу социально-экономические противоречия. Наиболее важным событием для остального мира является то, что гегемония доллара США, наконец, подходит к концу, пишет профессор истории и международных отношений в Принстонском университете Гарольд Джеймс в статье, вышедшей 1 июля в Project Syndicate.



Советский Союз был плодородной почвой для политических шуток, которые играли в культуре страны такую же заметную роль, как и вечерние юмористические передачи в Соединенных Штатах. Принято считать, что в СССР человек мог лишиться свободы за то, что назвал главу страны идиотом - прежде всего за раскрытие государственных секретов, а уже потом за оскорбление представителя власти.



Именно таким образом администрация президента США Дональда Трампа отреагировала на новую книгу бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Книга считается опасной не столько потому, что оскорбляет Трампа, сколько потому, что раскрывает вопиющую некомпетентность и "потрясающую неосведомленность" главы Белого дома. Если раньше это было не столь очевидно, то теперь все знают, что у США нет ни четкой стратегии, ни последовательного политического руководства.



Фактически многие аспекты нынешнего annus horribilis - ужасного года - Америки напоминают о последних годах Советского Союза, начиная с обострения социальных и политических конфликтов. В случае СССР давно подавленные этнические противоречия и противоречащие стремления отдельных наций быстро всплыли на поверхность, подталкивая всю страну к насилию, отделению территорий и последующему распаду. В США из-за того, как Трамп отреагировал на общенациональные протесты против расизма, жестокости полиции и неравенства, в стране еще острее встали межрасовые противоречия. И, подобно статуям Владимира Ленина во время распада советской империи, повсюду сносят статуи лидеров Конфедерации.



Еще одну параллель можно провести в области экономики. В Советском Союзе действовал большой, сложный механизм планирования и распределения ресурсов, который привлекал наиболее образованных людей общества, но "выполнять им приходилось непродуктивные и зачастую разрушительные задачи". В США эту же роль выполняет, по мнению автора, Уолл-Стрит. Безусловно, обширный американский сектор финансовых услуг нельзя считать эквивалентом Госплана, но он часто извлекает ценность, а не создает ее, поэтому неизбежно, что он станет частью любой дискуссии о распределении ресурсов.



До коллапса советской системы очень немногие полагали, что это действительно может произойти. Оценивая состояние американской системы, важно помнить, что экономисты не очень хороши в прогнозировании. Вся дисциплина опирается на экстраполяцию современных условий, исходя из предположения, что принципы анализируемого меняться не будут. Прекрасно понимая, что такое предположение нереалистично и абсурдно, экономисты часто подражают средневековым богословам, давая свои прогнозы на тайном языке и жаргоне. Не нужно знать латынь, чтобы ссылаться на принцип ceteris paribus - "при прочих равных условиях" - в качестве предпосылки своих прогнозов.



Учитывая эту стандартную практику, необходимо обратить пристальное внимание на долгосрочные противоречивые прогнозы, которые на самом деле подтвердились. В конце 1960-х годов экономист Роберт А. Манделл спрогнозировал три события: распад Советского Союза, появление единой европейской валюты и сохранение долларом своего статуса доминирующей международной валюты. Вскоре после этого система номинальной стоимости - золотой стандарт - рухнула, что привело к обесцениванию американской валюты, поэтому эти предсказания звучали так, как будто были взяты с потолка. Но Манделл оказался прав по всем трем пунктам.



Но обстоятельства, которым доллар обязан своей длительной гегемонией, теперь меняются. Пандемия COVID-19 ведет к более цифровой форме глобализации. На фоне резкого падения темпов перемещения людей и товаров из одной страну в другую скорость информации как никогда высока, что создает все больше предпосылок для формирования неосязаемой экономики.



Более того, в течение последних трех с половиной лет администрация Трампа делала своими попытками превратить доллар в оружие для достижения политических целей все, чтобы настроить против себя не только противников, но и союзников с партнерами. Финансовые и вторичные санкции были очень эффективны в своем первоначальном виде, когда они были направлены против небольших изолированных стран, таких как Северная Корея. Но их более обширное использование против Ирана, России и китайских компаний оказалось контрпродуктивным. Не только Россия и Китай, но и ЕС быстро предприняли шаги для разработки альтернативных механизмов международных расчетов.



Стремительно развиваются и негосударственные системы цифровых платежей, особенно в тех местах, где государство слабое или где ему не доверяют. Революция в платежах, скорее всего, произойдет быстрее всего в бедных странах, например в Африке или в некоторых бывших советских республиках. Благодаря новым цифровым технологиям у этих обществ появляются средства для перехода от бедности и институциональной отсталости к институциональной сложности и возможности инноваций и процветания.



Давнее главенство доллара было связано с глобальным спросом на глубоко ликвидный безопасный актив. Однако это условие исчезнет, когда появятся альтернативные безопасные активы, особенно если они будут поддерживаться негосударственными поставщиками. Более того, долгое господство доллара в международной финансовой системе зависело от того, что США были экономически стабильной, заслуживающей доверия с финансовой точки зрения и культурно открытой страной. Теперь, когда стали очевидны сбои американской системы, остальной мир может начать сомневаться в ее компетенции по самым простым вопросам и эффективности государства.



Кризис COVID-19 является тому примером. По количеству выявленных случаев заражения, смертности и эффективности мер по сдерживанию вируса США показали плохие результаты по сравнению с большинством других стран - особенно в ряду других развитых стран. При президенте Дональде Трампе Америка стала международным позором.



В этих условиях доллар не сможет оставаться такой же привлекательной валютой на международных рынках, как прежде. В конечном счете он станет походить на старый советский рубль. Даже если в руководстве и стратегии США и произойдут серьезные изменения. В конце концов, заключает Джеймс, Михаил Горбачев не сразу стал преемником Брежнева, и к тому времени, когда он пришел к власти и начал перестройку, было уже слишком поздно. Болезнь стала неизлечимой.