Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

12:41 03.07.2020

Статус собора Святой Софии, возведенного по приказу императора Юстиниана в VI веке и имеющий статус музея, может быть изменен указом президента Турции. Соответствующее решение принял Верховный суд страны, сообщает греческое издание Оrthodox Times.



По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.



Кроме того, вопрос о будущем собора был рассмотрен Госсоветом Турции. Слушания по этому поводу заняли всего 17 минут, отмечает CNN. Официальное же решение Госсовета обнародуют в течение 15 дней.



В свою очередь, турецкие СМИ предполагают, что первая мусульманская служба в Софии может состояться уже 15 июля, в очередную годовщину неудачной попытки переворота 2016 года.



Решение турецких властей мало кто поддержал.



"Превращение собора Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан по всему миру. Собор Святой Софии благодаря своей святости является жизненно важным центром, где Восток встречается Западом. Это решение разрушит эти два мира, тем более в то время, когда человечество нуждается в единстве после смертельной пандемии коронавируса", – сказал Патриарх Константинопольский Варфоломей.



Греческая и армянская церкви в один голос призывают соседей не принимать поспешных и неблагоразумных действий. В поддержку музейного статуса храма выступили ученые. Академики, профессура со всех континентов поставили десятки подписей под открытым письмом.



Госсекретарь США Майк Помпео заявил: "Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех".



МИД Франции распространил заявление, в котором призвал Анкару не превращать собор Святой Софии в мечеть. Внешнеполитическое ведомство Пятой республики подчеркнуло, что это памятник христианства, построенный в VI в Константинополе, должен быть открыт для всех. "Это символ терпимости и разнообразия, это место должно оставаться открытым для всех", - говорится в заявлении.



Эрдоган же заявил: "Теперь они говорят: "Не превращайте собор Святой Софии в мечеть". Вы правите Турцией или мы? У Турции есть свои институты власти. Если такой шаг должен быть сделан, учреждения, которые имеют полномочия для этого, определены. Есть парламент".



Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) протоиерей Николай Балашов, комментируя ситуацию, отметил, что собор Святой Софии в Стамбуле является неотъемлемой частью православной истории и культуры и превращение его в мечеть грозит последствиями. По его словам, "отвечать действительно будет за что", поскольку "всякий сбой сложившихся в мире многолетних балансов в межрелигиозных, межцивилизационных отношениях чреват серьезнейшими и труднопредсказуемыми последствиями".



"В данном же случае речь идет о памятнике уникального, поистине общемирового значения, и это не просто культурный и исторический объект, а и сакральное место для миллионов. Еще бы, ведь "Великая Христова церковь", как веками именовался храм Святой Софии, на протяжении тысячелетия был главным собором Восточного христианства, символом не только Византийской империи, но и православия в целом", – указал он.



Протоиерей подчеркнул, что Софийский храм хранит бесценные мозаики византийских мастеров – то немногое, что осталось от "потрясающего великолепия грандиозной христианской империи". По его словам, духовными наследниками этой империи являются народы Руси, которые были некогда "пленены этой неземной красотой" и приняли христианство после того, как побывавшие в Святой Софии послы князя Владимира, будущего Крестителя Руси, доложили своему господину: "Не знаем, на небе мы были или на земле".



"И что же теперь будет с этими дивными ликами Христа и Богоматери? Ведь мусульманам нельзя молиться там, где присутствуют человеческие изображения. Замажут вновь известкой? Говорят, уже ее приготовили, уже закупили и ковры. А что скажут посетители из всех стран мира, которые подолгу стоят перед этими образами? Что скажет ЮНЕСКО, числящая этот памятник в списке всемирного наследия? Им ответят, что это внутреннее дело Турции? Да зачем же прагматичной Турции действовать себе в ущерб?" – отметил он.



Замглавы ОВЦС МП добавил, что сейчас "остается надеяться на государственную мудрость" Эрдогана. "И молиться. Да поможет ему Бог принять правильное решение не во вред себе самому, турецкому народу и всему человечеству. София – поистине драгоценное достояние всего мира, и уж точно – неотъемлемая часть нашей с вами истории и культуры", – заключил протоиерей Николай Балашов.

03.07.2020