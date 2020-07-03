Один против 12-ти. Как давил "пантер" и "тигров" советский танкист Зякярий Хусяинов

12:45 03.07.2020

Двенадцать вражеских танков развернулись и устремились на дерзкий советский танк. Подвиг Хусаинова



Всем привет друзья!



Захар Хусаинов родился 7 марта 1914 года в селе Первая Мосеевка (ныне - Старокулаткинский район Ульяновской области). После окончания неполной средней школы работал в колхозе. В сентябре 1937 года Хусяинов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1942 года - на фронтах Великой Отечественной войны.



К октябрю 1944 года старшина Захар Хусаинов командовал танком 134-го танкового полка 30-й кавалерийской дивизии 4-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии. 12 октября 1944 года, отстав от полка по причине исправления технической поломки, экипаж Хусаинова столкнулся с вражеской танковой колонной в районе населенного пункта Хайду-Соват...



ПОДВИГ ХУСАИНОВА



Боевая жизнь танкистов тяжела и сурова. Она полна блестящих примеров мужества, отваги и героизма.



О беспримерном подвиге экипажа старшины Захара Хусаинова, об отваге, мужестве, о воинском умении этих танкистов должны знать все.



Танк, на котором находилось боевое знамя, из-за технических неполадок задержался в пути. Ликвидировав неисправность, танкисты стали догонять свое подразделение.



Неожиданно дорога оказалась перерезанной. Шли тяжелые немецкие танки. Впереди их легковая машина.



- К бою!



- подает команду старшина Хусаинов.



С первого же выстрела немецкая автомашина встала и тотчас же на ней поднялись желтые языки пламени.



Двенадцать тяжелых вражеских танков развернулись и устремились на дерзкий советский танк.



Но не таким был старшина Хусаинов, чтобы отступать перед превосходящими силами врага. Отвага и бесстрашие сочетались в нем с дерзостью и умением.



Танк Захара Хусаинова вступил в неравный поединок.



Ловко маневрируя под огнем противника, он за короткое время подбил 5 тяжелых немецких машин.



Прямым попаданием вражеского снаряда заклинило башню, Хусаинов обратился к своему экипажу:



- Братцы, с нами боевое знамя. Егo честь, честь всего подразделения, наша солдатская честь обязывают нас продолжать бой.



Под огнем противника сам Хусаинов, механик-водитель Тарануха, знаменосец Родин и остальные члены экипажа принялись устранять неисправность.



Немцы, видя , что советский танк подбит, решили захватить экипаж живьем. К танку шел бронетранспортер,за ним - автомашины с автоматчиками. Казалось танк был безжизненным. Бронетранспортер медленно приближался, делая хитроумные зигзаги. И когда он был уже метров за триста, советский танк вдруг ожил. Пулеметным и пушечным огнем он поджег бронетранспортер. Гитлеровские автоматчики стали в страхе разбегаться.



Танкисты Хусаинова подбили еще несколько автомашин и хотели уже торжествовать победу. Но у израненного танка отказала ходовая часть. Справа под прикрытием среднего танка шла немецкая пехота.



Мужественные советские воины и здесь не сложили оружия



- К бою! Гранаты к бою!



- приказал Хусаинов.



Экипаж сначала вступил в неравную борьбу. Захар Хусаинов с противотанковыми гранатами в обеих руках во весь рост пошел навстречу немецкому танку. Отважный воин шел в неравный бой, презирая смерть. Он во что бы то ни стало хотел спасти свой танк, он бился за честь своего боевого знамени. Советский воин - старшина Захар Хусаинов вышел победителем в неравной схватке с фашистской бронированной громадой. Он подорвал танк гранатами и сам погиб смертью героя. Танкисты еще большим ожесточением бросились в бой. Они уничтожили до полусотни гитлеровцев и отбили все вражеские атаки.



...В сумерках того же дня израненный танк Захара Хусаинова пришел в свое подразделение. Младший сержант Родин стоял на броне и крепко держал в руках боевое Красное Знамя.



- из воспоминаний капитана ДЕЖУРОВА (1960-е)