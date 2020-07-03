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В Бишкеке очереди на рентген легких. Многие люди стоят с ночи
13:02 03.07.2020

Аида ДЖУМАШОВА

С началом пандемии в Бишкеке увеличился спрос на компьютерную томографию легких и рентген. С учетом переполненности государственных больниц горожане идут сдавать анализы в частные лаборатории и клиники. Однако и там нужно выжидать длинные очереди.

Корреспондент 24.kg проехала по частным лабораториям и поговорила с людьми, стоящими в очередях.

Мы съездили в три частные клиники. Ближайшее время, когда можно сделать снимок легких - 12 июля. Но некоторые приходят занимать живую очередь.

У входа в клинику "Юрфа" в очереди с раннего утра стоят более 30 человек. Среди них есть госслужащие, силовики, пожилые и молодые люди. Кто-то ждет очереди стоя, а кому-то стало плохо и приходится опираться на спинку скамьи.

Социальную дистанцию, естественно, мало кто соблюдает.

По словам Адилета (имя изменено), он пришел, чтобы сделать снимок к 7.30. Его очередь подошла спустя полчаса.

"Мне повезло, я стоял максимум минут 30-40. Внутри помещения почти никого нет. Администрация клиники запускает по несколько человек", - рассказал Адилет.

Пока одни стоят в очереди на КТ, другие ожидают вердикта врачей.

По словам Мээрим (имя изменено), некоторые горожане приходят занимать очередь ночью. Это объясняется тем, что в клинике рентген работает круглосуточно. В позднее время суток тех, кто хочет снять легкие, значительно меньше, чем днем.

В диагностическом центре Tomex очередь не такая большая, но все же есть. Горожан впускают на рентгенографию по списку, который составили ранее. Одни записываются по телефону, другие занимают очередь с утра.

В клинике "Неомед" живой очереди нет вообще. На снимок легких можно записаться по телефону. Ближайший свободный день - 12 июля.

Во дворе Национального госпиталя пусто. Отделение пульмонологии сделали обсерватором. Больных перевели по другим отделениям. Очереди на рентген почти нет. К 10.30 около здания отделения лучевой диагностики собралось всего три человека.

По словам медработников, больных с диагнозом COVID-19 с каждым днем увеличивается настолько, что считать их не представляется возможным.

"Мы работаем круглыми сутками. Нас после 14-дневной работы только сегодня отпустили. Больных очень много, не успеваем", - рассказали они.

Накануне премьер-министр Кубатбек Боронов попросил журналистов писать больше позитивных материалов, мол, это повлияет на психологическое состояние граждан. При этом, что делает само правительство, чтобы снизить панику среди населения и число зараженных, так и осталось загадкой.


Источник - 24.kg
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