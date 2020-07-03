Выход из коронакризиса: три пути для Центральной Азии, - Б.Эргашев

13:05 03.07.2020 Автор: Бахтиер Эргашев



В рамках экспертной онлайн-конференции "Россия и Центральная Азия: усилия после пандемии" с докладом "Экономические и социальные последствия пандемии коронавируса в регионе Центральной Азии – прогнозы и поиск решений" выступил ЭРГАШЕВ Б.И., директор Центра исследовательских инициатив "Ma"no" (Республика Узбекистан). С полным текстом доклада читателей знакомит Ia-centr.ru.



Центр исследовательских инициатив "Ma"no" при поддержке таджикских и казахстанских коллег, начиная с апреля 2020 г., реализует проект по мониторингу ситуации с коронавирусом, его воздействия на экономические и социальные процессы в странах Центральной Азии.



Пандемия коронавируса показала несколько вещей глобального характера.



Прежде всего, мы увидели слабость и низкую эффективность международных институтов, на которые наши глобалисты (и не только) делали очень большую ставку. Лично я оцениваю эффективность их деятельности очень низко. Более того, мантры глобалистов об ослаблении или отмирании института национальных государств потерпели крах. Глобальной пандемии были противопоставлены вовсе не объединенные усилия на глобальном или региональном уровне, а национальные стратегии противодействия и выхода из кризиса. В полной мере заявил о себе прагматичный эгоизм отдельных национальных государств, выразившийся в протекционизме и закрытии границ. Сегодня нет ни одного успешного примера по запуску новых механизмов, которые стимулировали бы рост взаимной торговли в условиях пандемии коронавируса и последующий период.



Стоит отметить, что после 2016 года, когда в Узбекистане произошла смена власти, начался новый этап развития регионального сотрудничества в Центральной Азии. Страны стали во многом заново выстраивать связи в регионе в новых условиях.



Так, товарооборот между странами Центральной Азии в 2018 году вырос более чем на 35% в сравнении с 2017 годом и составил 12,2 млрд долларов. В 2019 году рост составил более 30% по сравнению с 2018 годом. Таким образом, наблюдался очень динамичный рост в более чем 30% ежегодно до 2020 года и пандемии коронавируса.



В центральноазиатских государствах почти синхронно начали реализовываться национальные стратегии противодействия коронавирусу, как важному вызову. Можно сказать, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан ввели режим карантина и добровольной изоляции в один день (16 марта). В Таджикистане подобные меры были приняты позже, лишь в конце апреля, и трудно высказываться о положении в Туркменистане. Однако в любом случае большая часть стран Центральной Азии работала синхронно.



Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан почти одновременно, во второй половине марта, ввели режим карантина и добровольной изоляции для населения. Таджикистан ввел режим карантина в конце апреля. В Туркменистане режим карантина в общенациональном масштабе не вводился. В рамках карантинных режимов были закрыты границы для -авиа, -авто и железнодорожных пассажирских сообщений. Ограничены возможности передвижения внутри стран.



Введены ограничения на работу промышленных предприятий, предприятий сферы обслуживания, общественного питания и торговли. Был введен запрет на общественные собрания и массовые мероприятия. Прекращены занятия в школах, дошкольных учреждениях, ВУЗах.



Казахстан и Узбекистан сформировали Антикризисные фонды: Казахстан в размере 10 миллиардов долларов США (4,4 триллиона тенге или около 6-7% ВВП) и Узбекистан в размере 950 млн. евро (10 трлн. сумов или 1,5% от ВВП) для смягчения экономических последствий пандемии. Большинство стран региона разработали конкретные экономические меры, направленные на поддержку предпринимательской деятельности. Национальные банки ряда стран облегчили операции по рефинансированию для коммерческих банков и ослабили ограничения на требования ликвидности банков. Для предприятий, наоборот, создаются условия для повышения ликвидности и упрощены кредитные линии. Кроме этого, были продлены или приостановлены сроки выплаты по существующим кредитам.



Правительства стран ЦА, среди прочих мер, предоставили налоговые льготы и налоговые каникулы для МСП, продлили сроки предоставления налоговых деклараций до 3-х месяцев, продлили сроки налоговых платежей, приостановили налоговые проверки или освободили большую часть предприятий от социальных взносов. Были предприняты меры по социальной защите и предоставлены субсидии, а также продовольственные корзины наиболее уязвимым.



Вывод – в целом странам ЦА удалось избежать катастрофического варианта развития событий в период пика пандемии, с десятками тысяч зараженных и тысячами умерших, как это наблюдалось в некоторых странах и регионах.



Необходимо исходить из того, что воздействие пандемии будет достаточно значимым. Согласно прогнозам Всемирного банка, в Центральной Азии (как и в странах Восточной Европы) в целом ожидается снижение экономической активности более, чем на 5%. Данные прогнозы пока реализуются: так, только по итогам первых четырех месяцев (января-апреля) текущего года в Узбекистане мы наблюдали снижение экспорта на 10,2% и импорта на 10,4%. При этом был зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота в 1,98 млрд долларов.



Можно ожидать, что после учета результатов по второму кварталу, снижение окажется еще большим. Подобная же ситуация характерна для Казахстана, который отметил снижение экспорта на 7% в первые четыре месяца 2020 года. Эти цифры доказывают, что тенденция носит повсеместный характер.



Социально-экономическое положение. По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году переводы трудовых мигрантов в глобальном масштабе сократятся на 20%. При этом для стран Центральной Азии данные показатели существенно ниже: эксперты говорят о 50% снижения объемов денежных переводов трудовых мигрантов, в основном работающих в России и в Казахстане. Учитывая, что эти два государства получили двойной удар – и пандемия коронавируса, и падающие цены на нефть – к концу года оценки Всемирного банка могут оказаться вполне вероятными. Только за первый квартал 2020 года в Узбекистане отмечалось 50% снижение. Аналогичное снижение объемов денежных переводов отмечено и в Таджикистане.



О безработице. Министерство труда и занятости Республики Узбекистан заявляет, что в настоящее время официально число зарегистрированных безработных составляет около 2 млн человек. В Казахстане по итогам первого квартала текущего года численность безработных достигла более 442 тысяч человек.



Таким образом, пандемия привела как к экономическим, так и социальным последствиям. На сегодня все государства реализуют политику "накачивания деньгами" своих экономик, просто, чтобы помочь людям и бизнесу выжить – это и льготные кредиты для бизнеса, и выплаты населению, особенно малообеспеченным.



В связи с этим ожидается дефицит бюджета во всех странах региона в 2020 году. Например, МВФ заявляет, что в Кыргызстане дефицит будет наибольшим и достигнет до 10% относительно ВВП страны. При этом из-за внешних заимствований будет расти и государственный долг: в 2020-2021 гг. он вырастет почти до 70% от ВВП. В Таджикистане госдолг составит более 50% от ВВП, а в Узбекистане – может достигнуть 36% от ВВП. Нас всех ждет очень трудный период.



При этом нужно понимать, что основной негативный эффект от мер по нераспространению коронавируса пришелся на апрель-июнь, а значит, результаты 2-ого квартала 2020 года должны быть гораздо более низкими, чем в первом квартале.



Снижение объемов денежных переводов, рост безработицы.



Согласно прогнозам, в 2020 году темпы роста объема денежных переводов в страны региона значительно снизятся, примерно на 50%, из-за совокупного воздействия пандемии коронавируса и падающих цен на нефть, в двух основных странах-реципиентах трудовых мигрантов: Казахстане и России [1].



В частности, денежные переводы из России (которые составляют 8% ВВП Узбекистана) сократились почти наполовину от объемов прошлого года в данный период. В Таджикистане заявили, что объем денежных переводов из России (которые составляют 32% ВВП Таджикистана) в марте и первой половине апреля 2020 года упал на 50%.



Снижение экономической активности ведет к росту безработицы. Так, согласно официальной информации, в Узбекистане, в период январь-апрель 2020 г., отмечен рост числа безработных – их число составило свыше 2 млн. человек. В Казахстане количество безработных по итогам I квартала 2020 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,8%. Численность безработного населения достигла 442,4 тыс..



В рамках антикризисных мер во всех странах ЦА предусматривается активный рост льготного кредитования частного сектора. Но эти, в целом необходимые меры в период кризиса, могут стать источником уязвимости, учитывая, что малый и средний бизнес с большой вероятностью будет неспособен в полном объеме возвращать кредиты в этот период сильного экономического спада. Все это негативно повлияет на стабильность банковской системы.



В связи с ростом госрасходов и снижением доходов дефицит бюджета вырастет во всех странах без исключения в 2020 году, и, по данным МВФ, в Кыргызстане дефицит будет наибольшим и расширится до почти 10% относительно ВВП.



Госдолг в Кыргызстане в 2020-21 гг.. вырастет до почти 70% от ВВП, в Таджикистане - более половины ВВП и в Узбекистане до 36% от ВВП.



Внешняя помощь



Большинство стран Центральной Азии рассчитывает на финансовую антикризисную помощь и привлечение кредитов на реализацию разных проектов от международных финансовых институтов. Так, Международный валютный фон одобрил выделение Кыргызстану второго пакета помощи в размере $121,1 млн для преодоления последствий пандемии COVID-19. В целом страна получит кредит в размере $242 млн. Всемирный банк предоставит Таджикистану $11,3 млн для реализации мероприятий по снижению экономических рисков. МВФ уже выделил Таджикистану $189,5 млн для поддержки платежного баланса и бюджета страны в условиях пандемии.



Узбекистан планирует получить от Азиатского банка развития для поддержки бюджета заем в $1 млрд. Также Всемирный банк выделил Узбекистану $200 млн на смягчение последствий COVID-19.



Китай рассматривает возможность для отсрочки выплат по кредитам и процентам по ним для свыше чем 70 стран, в том числе для стран ЦА.



Прогнозы – дело неблагодарное. Предлагаемые прогнозы экономического развития для стран Центральной Азии на 2020-2021 гг.



Целый ряд международных финансовых организаций представили свои расчеты и прогнозы воздействия пандемии коронавируса на темпы экономического роста в странах мира.



По оценкам экспертов ОЭСР, экономики стран Центральной Азии в среднем потеряют 1,2%. В 2021 г. рост восстановится приблизительно до 5,8%.



В среднем в странах-партнерах ЕБРР спад экономики будет на уровне 3,5%. Если меры по социальному дистанцированию будут применяться дольше, чем ожидалось, рецессия может быть гораздо хуже, и показатели не вырастут до уровня 2019 года, возможно, еще несколько лет.



По прогнозам МВФ, ВВП Казахстана в 2020 ожидает снижение на 2,5%, в Кыргызстане – на 4,0%. В остальных странах будет слабый рост: в Узбекистане и Туркменистане – на 1,8%, а в Таджикистане – на 1,0%. В частности, по Узбекистану Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП на 1,8% в этом году и на 7% в 2021 году. В 2019 году этот показатель составлял 5,6%.



Всемирный банк прогнозирует, что в экономике региона Восточной Европы и Центральной Азии ожидается спад на 4,7%, экономическая рецессия затронет почти все страны. Единственным исключением из 24 государств региона станет Узбекистан, где ожидается рост на уровне 1,5% в 2020 году. Экономика Узбекистана вернется к росту в 2021 году на уровне 6,5%. В целом, экономическая активность в Центральной Азии сократится в 2020 году на 1,7%. В Таджикистане рецессия составит 2%, в Казахстане – 3%, в Кыргызстане – 4%, в Туркменистане – 0%.



Центр исследовательских инициатив "Ma"no" также разработал сценарии развития ситуации в регионе. При расчетах мы опирались на такие переменные, как ВВП, уровень и объем экспорта и импорта, объемы денежных переводов, госдолг.



При этом, при разработке сценариев для наших расчетов был важен учет не только внутренних факторов, воздействующих на успешность/неуспешность реализуемых правительствами стран региона стратегий преодоления последствий коронавируса, но и учет внешнего фактора.



Прежде всего, это динамика развития экономик двух крупнейших экономических партнеров стран региона: России и Китая. Во многом, сценарии выхода из кризиса стран ЦА завязаны на стратегии выхода из кризиса, реализуемых в этих двух главных экономических партнерах стран региона.



В силу таких факторов как: 1) обе эти страны являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами для всех стран региона, как с точки зрения экспорта так и импорта; являются крупнейшими инвесторами в экономики стран региона; 2) Россия помимо этого, является крупнейшей страной – реципиентом трудовой миграции из Центральной Азии.



По расчетам экспертов Центра исследовательских инициатив "Ma"no", потребуется как минимум полтора года на то, чтобы восстановить темпы экономического роста, которые были до коронакризиса. Так, в 2020 году, если бы не фактор пандемии, Узбекистан планировал достигнуть как минимум 5,7%-5,8% роста ВВП. Но коронавирус внес свои очень жесткие коррективы, и в текущем году темпы роста снизятся в два раза, как минимум, варьируясь между 2-2,5% роста.



Из-за асинхронности вводимых и смягчаемых карантинных мер, давать точные цифры по восстановлению экономик стран региона преждевременно. Но можно ожидать, что в следующем году ВВП стран ЦА начнут выходить на траекторию роста, но он будет постепенным и различаться по странам. Предполагается, что годовой рост ВВП стран региона в целом будет выше, в сравнении с показателями 2019 года.



Сценарии развития экономической ситуации в странах региона ЦА:



А) Сценарий "Легко отделались" (оптимистический)



Предполагается, что национальные стратегии по преодолению пандемии коронавируса позволят к концу лета 2020 года остановить коронавирус. Карантинные меры будут в значительной мере отменены. Будут открыты границы для пассажирских перевозок, возобновятся авиа, железнодорожные сообщения. Объем внутри региональной торговли достигнет объемов 2019 года. Рост безработицы будет умеренным, прежде всего в непроизводственных отраслях, сфере услуг.



Узбекистан – рост ВВП на 1,8%-2,2%, Казахстан –0%-0,5%, Кыргызстан – минус 1-1,3%, Туркменистан – 1,5%-1,8%, Таджикистан – 1,0%. Две основные экономики – партнеры стран ЦА- Китай и Россия смогут уже к осени 2020 года преодолеть основные негативные последствия. Начнется устойчивый рост экономики в Китае.



Б) Сценарий "Будет трудно" (реалистичный)



Национальные стратегии по борьбе с коронавирусом не будут синхронизированы. Часть стран, где коронавирус не будет преодолен, останутся закрытыми для сообщений. Возвращение "второй волны коронавируса" осенью 2020 года. Объемы внутрирегиональной торговли не достигнут показателей 2019 года. Рост безработицы будет умеренным, прежде всего в непроизводственных отраслях, сфере услуг. Отрицательные показатели роста ВВП по всем странам региона, кроме Узбекистана – рост ВВП на 1,5%-1,7% и Туркменистана- рост 1,0%-1,2%. В Казахстане – минус 1%-1,5%, Кыргызстане – минус 2%-2,3%, Таджикистане – минус 1,0%-1,3%. Экономический спад в России будет продолжен. Рост экономики Китая не превысит 4%, будет слабая динамика роста торговых противоречий между США и Китаем.



В) Сценарий "Все всерьез и надолго" (пессимистический)



Вторая волна коронавируса с осени 2020 г. накроет все страны региона. Произойдет вторичное закрытие границ, жесткий карантинный режим будет перенесен на 2021 год. Критический спад экономики. Серьезные цифры банкротства субъектов малого и среднего бизнеса как в производственном, так и непроизводственном векторах экономики. Жесткий кризис в строительной сфере.



Внутрирегиональная торговля снизится до уровня 2017 года. Узбекистан – рост ВВП на 1,0%-1,3%, Туркменистан – рост 0,7-1,0%, Казахстан – минус 2,5-2,8%%, в Кыргызстане – минус 4,0%-4,4%, Таджикистан – 2,0%-2,2%. Спад в экономике России будет больше 4-6%. Подъем экономики Китая будет слабым, реализуется сценарий жесткого усиление торговых войн Китая и США.



Выводы для стран Центральной Азии



1. Нынешняя пандемия коронавируса показала, что страны региона не имеют четкой и скоординированной по мерам и механизмам системы противодействия такого рода вызовам.



2. Страны региона критически зависят от импорта медицинского оборудования и медикаментов противоэпидемиологического характера в результате отсутствия производства собственной медицинской продукции, оборудования и значительной номенклатуры медикаментов.



3. Все разговоры о региональном сотрудничестве не обеспечили даже на минимальном уровне межгосударственного сотрудничества на уровне региона. Границы оказались закрыты даже для транзита гуманитарной помощи (медицинского оборудования, медикаментов, продовольствия и т.д.)



4. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве (и не только на постсоветском пространстве) показали свою неэффективность и неспособность оперативно реагировать на такие нетрадиционные вызовы.



Рекомендации



Пандемия коронавируса показала, что требуется принятие системных мер институционального характера, которые бы позволили обеспечить большую координацию национальных политик в области противодействия различным пандемиям. Так, на чрезвычайном Саммите глав государств Тюркского совета, прошедшем 10 апреля 2020 года, в формате видеоконференции, важнейшим итогом стало решение, что необходимо создание постоянно действующей совместной системы эпидемиологического мониторинга, включающего все страны Тюркского совета. Несомненно, что в рамках планируемой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Кыргызстане, во второй половине 2020 г., вопрос совместного противостояния пандемиям и эпидемиям должен стать одним из ключевых в повестке встречи.

Формирование национальных и общерегиональной стратегий по обеспечению бесперебойной работы связанных с чрезвычайными ситуациями секторов, прежде всего здравоохранения, электроэнергетики, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также снабжения и распределения продовольствия.

Выработка и реализация общерегионального подхода в вопросах снижения критической зависимости стран региона от импорта медицинской техники и оборудования, медицинских препаратов и лекарств. В частности, налаживание региональной кооперации в сфере разработки вакцин, в производстве медицинской техники и материалов.

Представляется важным дальнейшая реализация мер по развитию цифровой экономики и в целом цифровизации общества. Разработка единых подходов в вопросах внедрения и развития цифровой медицины, цифрового, дистанционного образования на всех уровнях, развития цифровых коммуникаций, развития онлайн-торговли, электронного бизнеса.

Опыт пандемии коронавируса показывает, что в случае, если международный терроризм возьмет на вооружение этот инструмент, мир стоит перед опасностью регулярных террористических угроз биологического/бактериологического характера. Возникнет феномен биотерроризма. И пока мировое сообщество не готово отвечать коллективно на эту угрозу. Нужны международные объединенные усилия для противодействия этой угрозе.



[1] В целом, по миру, согласно расчетам Всемирного банка, ожидается сокращение переводов трудовых мигрантов в 2020 году на 20%. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593770700

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