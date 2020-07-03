Умер Мирсобит Очилов - узбекский дипломат (экс-посол в Японии), ректор и депутат Парламента

13:08 03.07.2020

Умер дипломат Мирсобит Очилов

Скончался советник министра инвестиций и внешней торговли, посол Узбекистана в Японии в 2001-2009 годах Мирсобит Очилов.



Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщило о безвременной кончине Мирсобита Фозиловича Очилова, советника министра по вопросам сотрудничества с Японией.



Ранее возглавлявший посольство Узбекистана в Японии, кавалер императорского ордена "Восходящего Солнца, Золотой и Серебряной Звезды" Мирсобит Фозилович скончался 2 июля 2020 года.



Мирсобит Очилов избирался депутатом Олий Мажлиса II созыва в 1999 году.



"Профессор, доктор экономических наук, первый ректор Банковско-финансовой академии, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, посол Республики Узбекистан в Японии в 2001-2009 годах, Мирсобит Фозилович был примером для подражания во всем", - пишет о нем пресс-служба МИВТ.



Коллектив министерства выразил соболезнования родным и близким.