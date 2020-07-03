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В Эфиопии восстало племя оромо (34% населения страны). Убит их вождь - певец Хундесса
13:18 03.07.2020

Премьер-министр Эфиопии рискует потерять пост из-за протестов сородичей

Убийство певца-активиста всколыхнуло народ оромо, притеснявшийся десятилетиями
Данила Моисеев

Покойный Хачалу Хундесса прославился
исполнением песен для протестующей
молодежи.

В эфиопском штате Оромия три дня продолжаются волнения, связанные с убийством 34-летнего Хачалу Хундессы, автора и исполнителя песен о правах народности оромо протестной направленности. Жертвами столкновений и трех взрывов стал уже 81 человек, среди которых трое полицейских, сообщают силовые структуры региона. Для усмирения власти вводят войска в Аддис-Абебу. Премьер-министру Абию Ахмету пока не удается уладить разногласия в стране, что грозит ему потерей власти после выборов, откладывающихся раз за разом из-за COVID-19.
Хундесса был застрелен ночью в понедельник в своем автомобиле. На данный момент известно о задержании двух подозреваемых, но о наличии обвинений в их адрес и возможных мотивах преступления пока информации нет.

Сразу после инцидента сотни людей собрались возле больницы, куда привезли еще живого Хундессу, затем протесты распространились на весь штат Оромия. Самые ожесточенные стычки произошли на родине певца – в городке Амбо. Убитого похоронили в четверг, в связи с чем у властей были опасения, что ситуация могла снова накалиться.

Хундесса был не просто певцом и активистом, а одним из символов волнений, начавшихся в 2016 году. Они окончились в результате отставки Хайлемариама Десаленя и прихода к власти нынешнего премьера Абия Ахмета, выходца из народа оромо, чьи права Хундесса как раз призывал защищать протестными способами в своих песнях.

Эфиопам есть чем гордиться – они единственные сохраняли независимость своего государства на континенте даже в XX веке, хотя этому и пытались помешать итальянцы. Однако африканскую страну с нобелевским лауреатом Абием во главе, на которую возлагает определенные надежды Запад, и Европа в особенности, не перестают раздирать межэтнические противоречия.

Оромо являются самым многочисленным (34% от общего числа населения) народом Эфиопии, однако их при этом постоянно отстраняли от властных структур. До 1974 года на политической арене доминировали амхарцы, а потом представители народа тигре. Также оромо до сих пор живут беднее остальных народов, населяющих африканское государство.

"Не стоит забывать, что на волне протестов оромо Абий и получил власть, причем его тогда поддержали и амхара. Последние выступили за Абия, чтобы уменьшить влияние тигре. Однако радикальная демократизация жизни последних двух лет, которую затеял премьер, вызывает ряд новых вопросов", – говорит старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Алексей Андреев.

В беседе с "НГ" эксперт отметил, что старая элита сопротивляется реформам, к тому же Абия представители его же народа упрекают в том, что он якобы вступил в сговор с кланами амхара и даже возвращает в обиход некоторые символы Эфиопской империи, существовавшей до 1974 года. В империи ведущую роль играли как раз представители амхара.

"Эфиопия при этом на данный момент едва ли не единственная страна в мире, в которой официально действует ленинский принцип права наций на самоопределение вплоть до отделения. Но на практике выйти из состава федерации крайне сложно. Не наблюдается равенства и в решении экономических вопросов. Так, зарубежные инвесторы, в первую очередь из аравийских монархий, а также Индии и некоторых других стран, по-прежнему имеют преференции, арендуя земли возле Аддис-Абебы, которые оромо считают своими. Они также считают, что их права ущемляют переселенцы из других штатов страны. Оромо недовольны и "неравным" представительством в органах власти", – говорит Андреев.

Таким образом, причинами современных проблем являются вопросы распределения земли, собственности и властных полномочий, уходящие корнями в историю Эфиопии. Ввиду сложности положения даже такая компромиссная фигура, как Абий, рискует потерять власть после выборов, которые раз за разом переносят из-за пандемии коронавируса.

Одним из главных кандидатов может стать влиятельный медиамагнат Джавар Мохаммед. Он изначально поддержал Абия, когда тот стал главой правительства, но потом сам стал заявлять, что нынешний премьер мало учитывает интересы оромо. Бизнес-структуры Мохаммеда власти на днях заставили прекратить работу.

"Запутанность ситуации связана с тем, что единства нет и не было у самих оромо. Часть из них воевали в подполье, другие долгое время действовали в эмиграции, в то время как третьи пытались легальными способами защитить интересы своего народа еще до прихода к власти Абия", – поясняет Андреев.

Источник - ng.ru
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