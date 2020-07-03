Умер "от пневмонии" замакима Аламединского района Киргизии Айбек Кулубаев

16:20 03.07.2020

Скончался заместитель акима Аламединского района Кулубаев Айбек Доолотбекович. Информацию подтвердили в райадминистрации.



Согласно данным, он скончался от пневмонии.



В Токмокской городской больнице добавили, что Айбек Кулубаев умер сегодня после обеда от пневмонии.



"У него также была астма. Он поступил в тяжелом состоянии. Оказывается, болел дома", - говорится в сообщении.



Айбек Кулубаев родился в 1974 году.



Представители полпредства в области, райадминистрации, главы айыльных аймаков выражают соболезнования семье Айбека Кулубаева.

http://www.turmush.kg/ru/news:1629610/?from=portal&place=nowread&b=1