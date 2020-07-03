|Умер "от пневмонии" замакима Аламединского района Киргизии Айбек Кулубаев
16:20 03.07.2020
Скончался заместитель акима Аламединского района Кулубаев Айбек Доолотбекович. Информацию подтвердили в райадминистрации.
Согласно данным, он скончался от пневмонии.
В Токмокской городской больнице добавили, что Айбек Кулубаев умер сегодня после обеда от пневмонии.
"У него также была астма. Он поступил в тяжелом состоянии. Оказывается, болел дома", - говорится в сообщении.
Айбек Кулубаев родился в 1974 году.
Представители полпредства в области, райадминистрации, главы айыльных аймаков выражают соболезнования семье Айбека Кулубаева.
http://www.turmush.kg/ru/news:1629610/?from=portal&place=nowread&b=1