В Молдове оппозиция разваливает парламент и правительство, - Светлана Гамова

00:01 04.07.2020

Румыния подхватит падающую в Молдавии власть

В Кишиневе оппозиция разваливает парламент и правительство



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1.07.2020



В парламенте Республики Молдова (РМ) уже нет большинства. Правящую коалицию, представленную социалистами и демократами, покидают депутаты. У оппозиции достаточно голосов, чтобы отправить в отставку правительство и досрочно переизбрать парламент. Если нынешний кабинет министров уйдет, то к власти могут прийти правые, которые смотрят на ситуацию глазами Бухареста. В результате усилится давление на Оперативную группу российских войск (ОГРВ) и миротворцев в Приднестровье.



По мнению политолога, экс-премьера РМ Виктора Степанюка, "если нынешнее правительство уйдет и ему на смену придет правоцентристское, ничего не изменится к лучшему в отношениях Молдовы с Левобережьем (Приднестровьем. – "НГ"), компромисса не получится". "Правые снова приведут аргументы и будут держаться за свои принципы. Что-то в регионе может реально измениться только с тем правительством, которое выступает за государственность и компромисс. Правые за 30 лет доказали, что они на это не способны. Они смотрят на ситуацию глазами Бухареста и других (столиц. – "НГ") в Европе. А надо смотреть глазами Кишинева и Тирасполя", – сказал Степанюк. "У правых нет ни одного лидера, который бы осознал, что надо думать в первую очередь о безопасности в регионе. Статус миротворческого контингента определен международными договорами и организациями. В этом сомневаются недалекие и неспособные политики. Своими идеями и заявлениями они могут только усугубить обстановку", – подчеркнул политолог.



В Кишиневе в последние дни особенно много говорят о том, что может быть после смены правительства и парламента – в случае его досрочных перевыборов. Происходит это на фоне передвижений депутатов в парламенте РМ. Сначала они покидали Демократическую партию (ДПМ), ставя под угрозу исчезновения правящего парламентского большинства, созданного на базе Партии социалистов (ПСРМ), которая проводит дружескую по отношению к России политику. Но оказалось, что беглецы появились и у социалистов, считавшихся до этого крепкой и неделимой основой, на которую опирался пророссийский президент РМ Игорь Додон, несмотря на то, что сам президент неоднократно поправлял журналистов, отмечая, что он за дружеские связи как с РФ, так и с ЕС. Парад Победы в Москве еще раз убедил молдавский электорат в том, что находившийся рядом с Владимиром Путиным Додон все-таки пророссийский. Большей части населения это нравится и сыграет на предстоящих в ноябре президентских выборах на победу Додона. Остальным избирателям по нраву те, кто смотрит на Европу, в частности, Румынию. С этой точки зрения и следует рассматривать текущую ситуацию в Молдавии.



На днях из фракции Партии социалистов выбыл депутат Штефан Гацкан. Он присоединился к парламентской группе PRO Moldova, за которой, как говорят в Кишиневе, стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Депутат от Партии социалистов (ПСРМ) Григоре Новак написал в соцсети: "Мафия, используя мешок с деньгами, украденными у нашего народа (имеется в виду кража из молдавских банков 1 млрд долл. – "НГ"), покупает депутатов, чтобы снова захватить страну. Но главное препятствие они видят в Игоре Додоне и ПСРМ, которые сопротивляются мафиози. Поэтому они запускают всяческую ложь, подкупают депутатов и местных избранников, с тем чтобы ударить по главе государства и социалистам". По его мнению, таким образом покинувшие страну Плахотнюк и лидер партии "ШОР" Илан Шор хотят подготовить путь к президентским выборам для главы правой партии PAS Майи Санду.



Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что направил уведомление в Генеральную прокуратуру в связи с выходом из фракции депутата Штефана Гацкана. Фуркулицэ даже назвал сумму, которую якобы заплатили Гацкану. "У меня была беседа с господином Гацканом, и он признался, что ему предложили деньги. Он сказал мне, что когда с ним связались, это было 500 тыс. евро. Я уверен, что сумма была увеличена втрое", – цитирует Фуркулицэ интернет-ресурс agora.md. В среду появилась новая информация: Гацкан пропал. Пошли слухи, что его удерживают силой в парламенте. Но затем в Facebook появилось видео, в котором "пропавший" депутат сообщил, что у него все хорошо, но некоторое время он не будет появляться на людях.



На данный момент в коалицию ПСРМ – ДПМ официально входят 49 депутатов из 101, то есть большинства нет. Это дает повод многим политикам и экспертам делать прогнозы не в пользу левых и центристов, представленных демократами.



Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин видит ситуацию несколько иначе. "В Молдове не было пророссийской власти, в Молдове была власть, которая использовала Россию для голосования пророссийски настроенного избирателя за Партию социалистов, для получения финансирования из России, для извлечения выгод по продвижению товаров на российский рынок, для экспорта трудовых ресурсов и извлечения валютной выручки в виде доходов гастарбайтеров, – заявил политик "НГ". – В молдово-российских отношениях нет прорыва, нет даже одного значимого действия, которое можно привести как пример реализации национальных интересов РФ в Молдове. В 2020 году закончился период отсрочки плана внедрения третьего энергетического пакета, который предусматривает потерю монополии на поставку природного газа по прямому контракту между "Газпромом" и дочерним предприятием в РМ – "Молдовагаз". Потерян шанс передачи в концессию РФ молдавских железных дорог, экспорт предприятий Приднестровья полностью зависит от внешней политики Украины и ЕС и внутренней политики властей в Кишиневе. Денежные переводы гастарбайтеров из РФ в Молдову ниже, чем переводы из Израиля. Молдова и РФ не находятся в кооперации по промышленному производству или инфраструктурным проектам на территории РМ. Это лишь небольшой срез политико-экономических отношений между РФ и Молдовой, по которому можно сделать вывод о полном отсутствии факторов "мягкой силы", которые помогли бы политикам и дипломатам России влиять на геополитику Республики Молдова. Приведенные обстоятельства заметны и депутатскому корпусу, который по мере приближения кампании по выборам президента РМ меняет свое место в раскладе партий власти и партий оппозиции действующего в Молдове парламента".



Шелин напомнил: "Несколько месяцев назад усилиями президента РМ Игоря Додона депутаты Демократической партии стали придатком правящей Партии социалистов. Додон перевел в ручное управление все органы власти. Такое решение предопределяет последствия для Додона – "или пан, или пропал". В течение последних двух месяцев две правящие партии потеряли численность фракции в парламенте. У них 49 депутатов, что подтверждает факт потери власти Додоном в законодательном органе РМ. Молдова парламентская республика, и соответственно возник риск переформатирования всей системы власти в стране. Против правящих партий и президента Додона выстраивается единый фронт в составе парламентских оппозиционных партий и партнеров по развитию Молдовы в лице ЕС и США. Что касается задач "единого фронта", то можно уверенно сказать, что это выдавливание России из внутренней политики РМ".



Руководители Молдавии провели совещание, на котором были обсуждены итоги рабочего визита президента РМ в Москву. Игорь Додон сообщил, что руководство России открыто к возобновлению переговоров о предоставлении кредита на сумму 200 млн евро для поддержки национальной экономики РМ в форме инвестиций в дорожное строительство, финансовой помощи экономическим агентам и т.д. Руководство страны планирует начать переговоры уже на этой неделе. В то же время глава государства заявил, что российская сторона приняла решение продлить срок беспошлинного ввоза в Российскую Федерацию молдавской сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. Напомним, что правительство РФ уже принимало решение о выделении Молдавии кредита в 200 млн евро. Но Конституционный суд РМ наложил на него запрет.



Между тем посол США в РМ Дерек Хоган сделал заявление, в котором отметил, что граждане страны в настоящее время нуждаются в стабильности и продвижении реформ. "Политическая нестабильность не способствует улучшению ситуации. Граждане ждут от политиков решения экономической и эпидемической проблемы, а нестабильность является большим препятствием в этом. С моей стороны было бы неверно говорить о возможности падения этого правительства. Я поддерживаю постоянный диалог со всеми политическими партиями, но считаю, что стабильность и продвижение реформ необходимы для преодоления кризиса", – сказал американский дипломат. Хоган считает, что прокуратура РМ должна высказать свою позицию относительно ухода депутата Штефана Гацкана из фракции ПСРМ, а также по другим подобным случаям, особенно если есть подозрения в коррупции.