"Восточная ядерная сделка". Ирано-китайское соглашение тревожит все больше...

00:02 04.07.2020

Договор между Тегераном и Пекином, который бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал "секретным" и противоречащим интересам страны и народа, вызвал широкий резонанс в политических кругах страны. Детали соглашения пока не разглашаются, однако его уже прозвали "Восточной ядерной сделкой".

Raseef22 (Ливан): "восточная ядерная сделка". Ирано-китайское соглашение вызвало широкую полемику

Иран в самом центре ближневосточной игры



В июне 2020 года правительство Ирана утвердило проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем. Он предусматривает предоставление Пекину инвестиционных льгот в различных секторах, но детали соглашения пока не разглашаются.



Этот шаг был связан с тем, что Соединенные Штаты пытаются продлить эмбарго на поставки оружия Ирану. Исходя из этого, некоторые аналитики полагают, что это соглашение является попыткой Тегерана заставить Пекин наложить вето на проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана.



Договор, который бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал "секретным" и противоречащим интересам страны и народа, вызвал широкий резонанс в политических кругах Ирана - вплоть до того, что некоторые иранцы назвали Китай "колониальной державой".



Вполне вероятно, что высказывания бывшего президента Ирана являются частью пропагандистской кампании, нацеленной на возвращение Ахмадинежада в кресло президента страны, так как следующие президентские выборы в Иране запланированы на 2021 год. Ахмадинежад не упомянул ни одного имени, когда сказал: "Вы разве хозяева страны, чтобы отдавать деньги народа без его ведома? Мы осуществили революцию для того, чтобы ничего не скрывалось от народа, и никто не считает себя его хозяином".



Махмуд Ахмадинежад был не первым политиком, кто раскритиковал действия иранских властей. Более года назад иранский политик Хасан Норузи написал открытое письмо президенту Ирана Хасану Роухани, в котором обвинил правительство страны в передаче Китаю в безвозмездное пользование острова Киш на 25 лет. Отметим, что иранское правительство в свое время отрицало данный факт.



В сентябре 2019 года журнал Petroleum Economist со ссылкой на осведомленные источники, близкие к Министерству нефти Ирана, сообщил, что многие ключевые пункты соглашения не будут обнародованы, но корреспондентам все же удалось раскрыть некоторые детали. Главная суть соглашения заключается в том, что Китай в течение 25 лет инвестирует 280-400 миллиардов долларов в развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также в транспортный сектор и инфраструктуру Ирана.



Согласно информации Petroleum Economist, соглашение было подписано в 2016 году, но в 2019 году были добавлены секретные положения, которые включают в себя целый ряд привилегий для Китая. Например, в соответствии с условиями нового соглашения, Китаю будет предоставлено право отсрочить платежи за иранскую продукцию до двух лет. Китай также сможет оплачивать иранскую нефть не в долларах, а в юанях или "мягких валютах".



Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что дискуссии о новом китайско-иранском соглашении - это вполне естественное явление, поскольку есть враги, которые пытаются саботировать сотрудничество Ирана и Китая. Тем не менее, по его словам, заключение данного соглашения принесет пользу обеим странам. А также Мусави добавил, что договор все еще не ратифицирован ни в Иране, ни в Китае.



Китайское вето обходится слишком дорого



Политика и экономика оказывают серьезное влияние на Иран, а правящая элита в Тегеране, в свою очередь, оказывает давление на народ.



В Тегеране никто не может беспрепятственно реализовать какие-либо секретные или публичные планы из-за политических игр. Большинство фундаменталистов прекрасно знают, что такие соглашения не могут пройти без "зеленого света" от Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, поэтому они молчат и временно воздерживаются от критики в адрес правительства Хасана Роухани.



Однако бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад нашел в полусекретном соглашении то, что ему поможет вновь вернуться на политическую сцену. Со своей стороны, союзники Ахмадинежада назвали ирано-китайский договор "Восточным ядерным соглашением", сравнив его с ядерной сделкой, которую Тегеран заключил с Соединенными Штатами и международным сообществом, но затем счел, что она противоречит интересам страны.

Иранские аналитики считают, что Ахмадинежад хорошо осведомлен о том, что происходит за кулисами правительства Роухани, поскольку во время своего правления он также выбрал "курс на Восток".



Во время правления Махмуда Ахмадинежада иранское правительство скрывало валютный договор с Китаем на протяжении трех лет. Кстати, иранская пресса называла его "Туркманчайский договор Ахмадинежада". Ратификация вышеупомянутого соглашения совпала с кризисом иранской ядерной программы в 2006 году, но вето Китая в СБ ООН в отношении иранского ядерного вопроса спасло положение. Тогда ключевым пунктом соглашения стал обмен - иранская нефть на китайские товары. Пекин купил иранскую нефть на сумму 25 миллиардов долларов, но Тегеран получил эту сумму не деньгами, а китайской продукцией.



Туркманчайский договор - это мирный договор между Каджарским государством (Ираном) и Российской империей, завершивший Русско-персидскую войну 1826-1828 годов. Этот договор нанес большой ущерб Ирану, который потерял значительную часть территорий, а также понес финансовые и моральные потери.



Комментируя валютный договор с Китаем, бывший глава Центрального банка Ирана Тахмасб Мазахери заявил: "Наша валюта находится в руках китайского правительства. Да, у нас есть контракты, наши деньги не были заморожены, но ситуация даже хуже, чем, если бы они были заморожены. Эти деньги вернуть нелегко, поэтому мы вынуждены импортировать дорогие и низкокачественные товары из Китая". Он также назвал договор смертельным ударом, нанесенным иранскому производству и промышленности.



Курс на Восток



Недвусмысленная политика США в отношении Ирана и неспособность последнего убедить Европу поддержать его несмотря на то, что он многие годы смотрел на Запад, вынудили Тегеран вновь обратиться к Востоку. Теперь, похоже, у президента Ирана Хасана Роухани нет иного выбора, кроме как подписать "новый Туркманчайский договор".



Комментируя соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем, Роухани сказал: "Ирано-китайское сотрудничество включает в себя ключевые проекты, развитие инфраструктуры, инициативу „Один пояс и один путь", а также инвестиции в различные отрасли экономики".



Инициатива "Один пояс, один путь" - это новый проект Китая, который стремится добиться экономической независимости от Америки и получить доступ к региону Центральной Азии.



По мнению иранских аналитиков, прошлый опыт китайско-иранских деловых отношений не был позитивным, но Тегеран вынужден повторить его из-за сложной политической и экономической ситуации в стране.



Многие аналитики считают, что критика действующей политической партии в Тегеране - это не что иное, как политическая игра, которую каждая партия пытается обернуть в свою пользу в свете политической линии, проводимой Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.



Оригинал публикации: الاتفاق النووي الشرقي... معاهدة إيرانية-صينية تثير جدلاً واسعاًОпубликовано 01/07/2020