Новым премьером Франйии стал голлист (и не педераст) Жан Кастекс

00:19 04.07.2020

Премьером Франции стал "социальный голлист"



Жан Кастекс вывел страну из режима чрезвычайной санитарной ситуации



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

3.07.2020



Новым премьер-министром Франции назначен заместитель главы президентской администрации Жан Кастекс. Об этом в пятницу сообщил Елисейский дворец со ссылкой на решение президента Эмманюэля Макрона.



За несколько часов до этого стало известно, что Макрон принял отставку правительства Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера с 15 мая 2017 года. Перестановки в правительстве наблюдатели назвали ожидаемым событием. Ведь Макрон, которому до завершения президентского срока остается два года, объявил, что будет создана новая команда.



Последним толчком для этого послужили результаты прошедших 28 июня муниципальных выборов. Партия Макрона "Вперед, республика!" выступила на них крайне неудачно, тогда как зеленые получили контроль над тремя десятками городов, включая Марсель, Лион, Страсбург и Бордо. Такое положение дел не могло устроить президента. И Макрон теперь стремится скорректировать курс, сделать свою политику более социально ориентированной и экологичной. Ему необходимо также сгладить впечатление, что президентская администрация нацелена прежде всего на поддержку бизнеса.



Предвосхищая масштабные перестановки в правительстве, французские эксперты не исключали, что из почти 40 министров и госсекретарей свои кресла сохранит лишь четверть. При этом прогнозы относительно состава кабинета министров были разные - от привлечения новых лиц из гражданского общества до создания широкой коалиции представителей различных политических сил.



А самым интригующим был вопрос, сохранит ли свою должность премьер-министр Филипп. Ведь он, как выходец из правых, вероятно, не вполне подходит для нового, более социально и экологически ориентированного курса. Вместе с тем Филипп пользуется популярностью и в последнее месяцы значительно обходил по рейтингам самого Макрона: 49 против 39%. Также циркулировали слухи о напряженности между премьером и президентом, хотя сами они эти слухи при каждом удобном случае опровергали. К тому же Филипп одержал в воскресенье победу на выборах мэра Гавра = пост, который он уже занимал в 2010-2017 годах.



В качестве возможных кандидатов на премьерское кресло называли главу МИДа Жан-Ива Ле Дриана, министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, министра обороны Флоранс Парли, председателя Национального собрания Ришара Феррана. Однако выбор Макрона пал на 55-летнего Жана Кастекса - мэра городка Прад в Восточных Пиренеях.



Кастекс мало известен широкой публике, но имеет репутацию опытного и эффективного управленца. В апреле он был назначен Филиппом координатором стратегии выхода Франции из карантина и режима чрезвычайной санитарной ситуации. До этого был президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой парижской Олимпиады 2024 года.



АFP приводит критерии, по которым именно кандидатура Кастекса устроила Макрона. Это большой опыт одновременно высшего государственного и муниципального управления, многофункциональность, умение вести диалог. Как и ушедший в отставку Филипп, Кастекс - представитель правых. Однако в Елисейском дворце его назвали социальным голлистом по причине того, что Кастекс прекрасно ориентируется в социальных проблемах, которыми он много занимался на различных постах.



Как передает RFI, управленческую карьеру Кастекс начинал сотрудником Счетной палаты Франции. В 2005-2006 годах в Министерстве здравоохранения и социальных дел он возглавлял главное больничное управление. В 2006-2008 годах был директором кабинета у Ксавье Бертрана, возглавлявшего сперва Минздрав, а затем Минтруда. На министерских должностях Кастекс занимался непопулярными реформами в годы президентства Николя Саркози - сокращением привилегий в специальных пенсионных режимах и введением обязательного минимального обслуживания на общественном транспорте во время забастовок.



Кастекс получил классическое образование для французской политической и управленческой элиты. Он окончил парижский Институт политических наук Sciences Po, а затем Национальную школу администрации ENA.



Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, Кастекс займется формированием правительства в ближайшую среду.