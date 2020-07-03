В США готовятся к введению новых санкций против России

00:21 04.07.2020

ЦРУ, АНБ и Конгресс решат, был ли антиамериканский заговор РФ и талибов и как за него наказать Москву и Трампа



Геннадий Петров



Дональд Трамп распорядился, чтобы руководство двух ведущих американских спецслужб (ЦРУ и Агентства национальной безопасности) проинформировало Конгресс США об имеющейся информации по предполагаемому сговору российской военной разведки и талибов. Тем не менее, не дожидаясь брифинга силовиков, демократы потребовали санкций против РФ.



Дать слово руководству американских спецслужб Трамп решил после своей неудачной попытки объясниться с конгрессменами. Напомним, что 26 июня в New York Times вышла статья, где, со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, утверждалось, что российская военная разведка платила движению "Талибан" (запрещено в РФ) за нападения на военных НАТО в Афганистане. Позднее газета дополнила свою информацию. Она назвала имя посредника между Россией и талибами – это афганский наркоторговец Рахматулла Азизи. Кроме того, уточнено, что на российские деньги убито минимум двое американских солдат. А главное, газета утверждала, что президенту США спецслужбы докладывали о существовании подобного "заказа". Но он доклад проигнорировал.



Трамп и Белый дом категорически отрицали данные газеты (так же, кстати, поступили Россия и талибы). Официальная версия администрации президента США такая: может быть, спецслужбы и располагали подобной информацией, но так как были серьезные сомнения в ее достоверности, о ней не докладывалось.



Именно это было сказано на прошедшем несколько дней назад закрытом брифинге в Белом доме для восьми конгрессменов-демократов. По его окончании лидер фракции партии в Палате представителей конгрессмен Стени Хойер заявил, что он и его коллеги не удовлетворены уровнем сотрудничества с главой государства. Они требовали, чтобы о данных разведки им сообщили сами руководители разведки, а не Трамп и его окружение. После некоторых проволочек президент пошел им навстречу.



Закрытый брифинг директора ЦРУ Джины Хаспел и директора Агентства национальной безопасности Пола Накасоне назначен на четверг в 11.30. На момент подписания номера в печать он не был завершен. На мероприятии присутствовало руководство обеих палат Конгресса – нижней, Палаты представителей, где большинство у демократов, и верхней, Сената, которая находится под контролем однопартийцев президента, республиканцев.



Каких-либо предварительных заявлений Хаспел и Накасоне не делали. А вот одна из самых активных в медиа членов Демократической партии, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предпочла, не дожидаясь брифинга силовиков, высказаться. "Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", – сказала она в интервью телеканалу MSNBC. Известно, что Пелоси говорила 29 июня с Хаспел и куратором всех американских спецслужб – директором Национальной разведки Джоном Рэтклифом. Судя по заявлению самого спикера, она предлагала им выступить на комитете Палаты представителей по разведке. Именно там в прошлом году началось расследование, которое привело к попытке импичмента Трампу.



Какие именно санкции могут последовать против России, если обращение Пелоси будет услышано, можно предположить. В июне Республиканский исследовательский комитет (Republican Study Committee, RSС) представил в Палате представителей 120-страничный доклад: "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам". RSC – это самое авторитетное объединение политиков-республиканцев. В него входят 147 из 197 членов фракции партии в Палате представителей. Поэтому ее доклад может рассматриваться как отправная точка дискуссий с демократами по вопросу о политике в отношении Москвы.



В этом документе констатируется, что все меры, которые предпринимали власти США по сдерживанию России, не дали результата. Поэтому конгрессмены-республиканцы считают необходимым ввести новые, "адские" санкции. В частности, в докладе предлагается отрезать Россию, как ранее Иран, от межбанковской системы SWIFT, включить в санкционный список госкорпорацию ВЭБ, ввести санкции против российского суверенного долга, а также существенно расширить список персоналий, против которых вводятся ограничения. Немаловажный момент: в докладе предлагается наказывать союзников России в бывшем СССР. В принципе нечто похожее введено в отношении Сирии: "Закон Цезаря", принятый недавно в США, наказывает за сам факт сотрудничества с режимом Башара Асада.



Доклад представляет собой набор рекомендаций, а не законопроектов. На разработку конкретных законодательных инициатив уйдет много времени, и поэтому конгрессмены могут просто не уложиться в срок до ноябрьских выборов.



Зато, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, велики шансы на скорое принятие законопроекта о признании России спонсором терроризма. Это произойдет, если, разумеется, спецслужбы в самом деле предъявят некие доказательства, свидетельствующие о том, что РФ в сговоре с талибами. Сейчас в статусе страны – спонсора терроризма в США находятся Иран, Судан, Сирия и Северная Корея. Этот статус дает право вводить ряд особых санкций: например, запрет на продажу товаров двойного назначения. Наконец, к стране – спонсору терроризма жертвы терактов могут подавать иски в американские суды. То есть родственники погибших в Афганистане американских солдат получат право судиться с Российским государством и арестовывать его собственность и собственность граждан РФ, которая окажется в зоне досягаемости американской юстиции.