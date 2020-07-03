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Великий Западный поход тюрков
00:23 04.07.2020

После того как каган Бумынь установил полный контроль над территорией Монголии и Манчжурии, его младший брат Истеми (553-576 годы правления в качестве жабгу) предпринял ряд походов на Запад.

Цель - установление контроля над всей протяженностью Великого Шелкового Пути.

После смерти своего брата он получил титул "жабгу" (второе лицо в государстве) от своего племянника - кагана Мукана. Фактически он являлся самостоятельным управителем западных земель Тюркского каганата. Это стало позднее причиной разделения каганата на де части - Западный и Восточный каганаты.

Тюрки всегда были отменными дипломатами и умели выбирать партнеров. Вначале это были китайцы, с помощью которых они покорили всю восточную часть Великой Степи. Затем стали иранцы.

В 554 году к тюркам прибыло посольство из Сасанидской империи.

Государство Сасанидов, оно же Новоперсидское царство, Держава Сасанидов или Вторая Персидская империя - античное и средневековое государство, образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана в результате падения власти парфянской династии Аршакидов и прихода к власти персидской династии Сасанидов. Существовало с 224 по 651 год. Часто в отношении государства Сасанидов применяется термин империя

Посольство имело целью заключения военного союза против государства эфталитов - врага Ирана и бывшего союзника Жужаньского каганата. Для тюрков перспектива союза открывала возможность закрепиться в Средней Азии и взять под свой контроль Великий шелковый путь. Договор был скреплен браком шахиншаха Хосрова I Ануширвана с дочерью Истеми (от этого брака родился будущий шахиншах Ормизд IV) - Википедия

После этого тюрки сели на коней и пошли в поход на Запад.

В течение четырех лет до 558 года были подчинены все племена (остатки саков и гуннов) в Центральном Казахстане, Семиречье и Хорезме. Только на севере Аральского моря тюрки встретили ожесточенное сопротивление местных племен Кангюя - хуни и уаров.

Кангюй - название древнего государства (не ранее рубежа IV и III веков до н. э. - IV век н. э.)в Трансоксании, на два-три века ставшего второй по мощи силой в регионе после юэчжей. Его население, кангюи , было индоевропейским полукочевым народом, вероятнее всего иранским, идентичными согдийцам, или другим близким к ним иранским группам, таким как Асии. К западу от Кангюев обитали сармато-аланские племена (Яньцай), к востоку (в Семиречье) - усуни. На юге Кангюи граничили с Ферганой. Китайские источники сообщают, что правители в государстве Кангюй носили название "Чао-ву". Вероятно, "джабгу" - так звучит в китайской транскрипции.

Это сопротивление было связано с тем, что здесь обитали авары (жуаньжуани), которые ранее правили тюрками и были ими разгромлены. Они организовали яростное сопротивление завоевателям.

Однако в 558 году авары были окончательно разгромлены и отброшены за Жаик (Урал).

Для меня лично этот период интересен тем, что именно в этот период на территорию Приаралья пришли мои предки: тюрки-алтайцы. (их потомками сейчас являются кумандинцы и шорцы). В Приаралье они смешались с местными племенами иранского происхождения и дали начало родам Младшего жуза, а также каракалпакам и южным башкирам.
https://zen.yandex.ru/erkinsarsenbaev

Источник - Канал дилетанта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593811380
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