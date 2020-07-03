Ливия: МиГ-29 нанесли Эрдогану встречный удар

00:26 04.07.2020

На Севере Африки началась битва за небо



Александр Ситников



Из Ливии приходят новости о меняющемся раскладе сил. Во-первых, в районе Эльхадба, что на юге Триполи, передрались отряды боевиков, воюющие на стороне Правительства национального согласия (ПНС), которое в свою очередь контролируется Турцией. Арабские информагентства сообщили о боях с применением тяжелого вооружения.



Кто с кем и что не поделили, достоверно неизвестно, но если подобные инциденты будут повторяться, то можно говорить о начавшемся расколе в рядах сторонников ПНС. Похоже, у сторонников Эрдогана сдают нервы.



Во-вторых, боевая авиация, поддерживающая Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифа Хафтара, нанесла, как минимум, три мощнейших удара по колонне сирийских боевиков, перебрасываемых Турцией в Ливию для поддержки отрядов ПНС.



Как сообщают греческие СМИ, ссылаясь на свои источники в Ливии, самолеты Су-24 и МиГ-29 жестко отбомбились в районе "Кампо 50" близ моста Садада, южнее от Мисураты. Более 50 транспортеров, включая турецкие бронемашины FNSS ACV-15, были уничтожены. Погибло, по меньшей мере, 37 турецких солдат и сирийских боевиков.



В-третьих, ЛНА, за спиной которой стоят Египет и Россия, направляет многочисленные отряды в район Сирты, где, судя по всему, пройдет крупное сражение между протурецкой армией и войском Халифа Хафтара. Кто победит, тот и станет хозяином Триполи. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари рассказал РИА "Новости", что "Эрдоган хочет продолжать военные действия, пока не возьмет под свой контроль весь регион „нефтяного полумесяца", и только после этого он пойдет на переговоры".



Надо сказать, что активное вмешательство Анкары в гражданскую войну в Ливии буквально спасло ПНС от разгрома. Силы Хафтара были отброшены от столицы и вытеснены из Сирты. Под фактический контроль Эрдогана перешли огромные территории к востоку от Триполи.



Но сейчас Эрдоган, судя по всему, испытывает трудности с живой силой. Анкара из Идлиба в район Сирты перебросила порядка 10 тысяч протурецких боевиков, только в конце июня 200 наемников из Йемена были рекрутированы Турцией для ведения боевых действий в Ливии на стороне ПНС. Речь идет далеко не о первой партии, бойцы Хафтара уже пленили несколько йеменских наемников, сражавшихся на стороне Турции.



Хотя это несколько другая история, тем не менее, сказать пару слов о ней надо. По информации портала South Front, "экспансивные геополитические амбиции Эрдогана выходят за все разумные пределы". Анкара начала "прокси-войну" против Эр-Рияда и Абу-Даби в целях установления контроля над инфраструктурой, возможными военными базами и ресурсами в геостратегически важном йеменском районе. И это после того, как она не на шутку бодается с Афинами и даже Парижем в Средиземноморье.



Как уже писала "Свободная Пресса", и Египет готов рискнуть войти в полномасштабную войну с Турцией, если Эрдоган продолжит захват ливийских нефтяных ресурсов. Но слов осуждения в адрес Каира со стороны международного сообщества не прозвучало. Явно плохой сигнал для Анкары.



Сегодня в одном окопе антитурецкого ливийского фронта оказались сторонники Каддафи, составляющие костяк ЛНА, египтяне, россияне, французы, греки, саудовцы и арабы из ОАЭ. Ситуативные союзники, правда, действуют разобщенно.



С одной стороны, это привело к тактической победе Турции в Ливии, с другой - дает России шанс уничтожить антиасадовских боевиков на территории другой страны.



Москва отрицает свое официальное силовое вмешательство в гражданскую войну в Ливии, поддерживая, тем не менее, политически Халифа Хафтара. Однако не секрет, что интересы сторон отстаивают и иностранные частные военные компании, включая, как утверждают различные СМИ, российские. Ничего личного - просто бизнес, зародившийся, кстати, в США.



Правда, в силу привыкания к "прокси-войнам" и с учетом новых реалий глобализма, в Ливии нарисовалась сюрреалистическая картинка. Путин и Эрдоган по-прежнему общаются друг с другом, посольства работают в полном объеме, турецкая армия покупает С-400 и проявляет заинтересованность в российских истребителях, бизнесмены по обе стороны Черного моря сохраняют экономические связи. Но при этом идут боевые действия на территории третьей страны.



Эрдоган пустил в ход ударные беспилотники, регулярные части и бронетехнику, справиться с которыми можно только авиацией.



Как известно, на каждое действие есть противодействие. В полной мере третий закон Ньютона распространяется и на политику. Американское командование Вооруженных сил в Африке (AFRICOM) утверждает, что Россия переправила в Ливию со своих баз в РФ и Сирии, по меньшей мере, 14 боевых самолетов, в том числе штурмовики Су-24, истребители МиГ-29 и один тяжелый перехватчик Су-35. Они, вроде бы, находятся на базах Аль-Хадим и Аль-Джуфра и уже оказывают поддержку армии Хафтара.



Наступление турецких войск и их союзников было остановлено.



Понятно, за подобными "исследованиями" выглядывают уши штатовских пропагандистов, тем не менее, резон в этом есть. Тот же CSIS пишет о потерях "вагнеровцев" в Ливии из-за атак турецких ударных беспилотников. Было бы просто глупо, если Москва и дальше игнорировала русскую поговорку - "Против лома нет приема, если нет другого лома".



Об авиабазе Аль-Джуфра, где якобы базируется русская авиация, говорят как о стратегически важном объекте, из которого можно нанести удар по любой цели в Ливии. Отсюда до Триполи рукой подать. При Каддафи здесь находился костяк ВВС Ливии, во время варварского нападения американской коалиции на Джамахирию, взлетно-посадочные полосы практически не пострадали.



CSIS утверждает, что "русские делают из Аль-Джуфра аналог сирийской базы Хмеймим, причем ЗРК „Панцирь-С1" и зенитная артиллерия размещены на северной стороне, скорее всего, для защиты от турецких авиаударов". Кроме того, здесь размещены военные специалисты "Wagner Group", которые занимаются подготовкой солдат и офицеров армии Хафтара.



В целом информация о раскладе сил в Ливии крайне противоречива. В любом случае численное превосходство за Анкарой. На стороне Эрдогана, помимо от 3 до 5 тысяч солдат и офицеров турецкой армии, воюют 10 тысяч сирийских боевиков и несколько тысяч наемников из Йемена. В общей сложности, ориентировочно 20 тысяч дополнительных штыков.



Возможно, Москва усилит свою авиационную группировку в Ливии, считают эксперты CSIS Брайан Кац и Джозеф Бермудес. Но как будут дальше развиваться события, никто не может предсказать. Но ясно одно, Путин нанес Эрдогану встречный удар.