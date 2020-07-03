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Рекламный ролик в США: "Великий вождь Путин" одобрил кандидатуру "товарища Трампа"
00:50 04.07.2020

Hill: рекламный ролик в США одобрил кандидатуру "товарища Трампа" от лица "великого вождя Владимира Путина" - на чистом русском

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Американский республиканский комитет The Lincoln Project, пытающийся не допустить переизбрания Дональда Трампа, создал русскоязычный рекламный ролик, в котором обвинил российские спецслужбы в помощи действующему президенту, пишет The Hill. Создатели ролика заявили, что "товарищ" Трамп вновь получил одобрение российского коллеги Владимира Путина.




Американский комитет The Lincoln Project выпустил русскоязычный рекламный ролик с инсценировкой "одобрения" президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет The Hill.

Сформированная в конце 2019 года несколькими видными бывшими и действующими членами Республиканской партии организация пытается не допустить переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

В ролике под названием "Попутчик", озвученном на русском языке с английскими субтитрами, Трампа называют "товарищем". Он "еще раз" получает одобрение Путина баллотироваться на ноябрьские выборы, после того как уже принимал помощь России в рамках предвыборной кампании 2016 года.

"Самое важное одобрение, которое получил Дональд Трамп в 2016 году, было не от вашего лидера сената Митча Макконнелла… самое важное одобрение Дональд Трамп получил в 2016 году от нашего великого вождя Владимира Путина", - сказано в видео, авторы которого также обвинили российские спецслужбы в "сверхурочной" работе над избранием Трампа.

The Hill напоминает, что Москву не раз обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. При этом Трамп неоднократно отвергал все предположения о его связях с Россией.

Видео гласит: "Самое важное одобрение, которое получил Дональд Трамп в 2016 году, было не от вашего лидера сената Митча Макконнелла, и не от вашего конгрессмена Пола Райана, и не от кого-то из ваших сенаторов-республиканцев, представителей или губернаторов. Нет, самое важное одобрение Дональд Трамп получил в 2016 году от нашего великого вождя Владимира Путина.

Наши спецслужбы работали сверхурочно, чтобы избрать товарища Трампа. Мы вели войну против так называемой правды, которую вы, загнивающие американцы, распускали про нашего товарища. Мы манипулировали вашими избирателями, распространяли нашу славную пропаганду и вас, американских собак, натравливали друг на друга.

Кампания товарища Трампа мудро приняла нашу помощь. Теперь наш мудрый и сильный лидер Владимир Путин еще раз выбрал себе американского союзника Дональда Трампа. Еще раз! И товарищ Трамп с радостью принял помощь матушки России. Еще раз! Поздравляю, товарищ Трамп, Россия благодарит вас за верность и дружбу!"

Источник - RT
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