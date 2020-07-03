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Премьер Индии поблагодарил сражавшихся с Китаем солдат, - "НГ"
00:52 04.07.2020

Нарендра Моди посетил союзную территорию Ладакх, на часть которой претендует КНР
Геннадий Петров
3.07.2020

Глава индийского правительства Нарендра Моди прибыл в пятницу в деревню Нимо – административный центр округа Лех, союзной территории Ладакх. Это рядом с долиной реки Галван, где в середине июня произошло жестокое столкновение между индийскими и китайскими военными, унесшими жизни десятков человек.

Вместе с Моди в этот район прибыли министр обороны Индии Бипин Рават и начальник штаба армии Манодж Мукунд Нараван. Премьер-министр посетил расположение индийских войск, дислоцированных в этом районе, в том числе, военно-воздушную базу. Проведенной инспекцией он остался доволен. "Взаимодействую с нашими отважными военнослужащими", - написал Моди в своем Instagramm.

Обращаясь к солдатам, он заявил, что вооруженные силы "сильны и тверды как Гималаи" и что вся страна гордится своими защитниками. Инцидент 15 июня Моди назвал победой индийских войск, которые продемонстрировали "врагам Индии свои огонь и ярость". В своей речи индийский премьер прямо не упомянул Китай. Он говорил об "экспансионистских силах", чей натиск был успешно отбит.

В Китае визит Моди в приграничный район был воспринят негативно. "Ни одна из сторон не должна участвовать в каких-либо действиях, которые могут обострить ситуацию на данном этапе", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В Индии же поездка Моди вызвала положительную реакцию. Он даже удостоился похвалы от своих политических оппонентов. Как сообщает Times of India, премьер-министра прямо похвалила глава националистической партии Шив Сена Приянка Чатурведи. Она назвала его визит хорошим сигналом солидарности с войсками.

Ранее Моди критиковали его оппоненты справа за неверную реакцию на события в Галване. Премьер-министра обвиняли в том, что он замалчивает факты столкновений между индийскими и китайскими военными в Ладакхе, которые начались еще в мае.

Определенное недовольство вызывает и то, что власти страны настроены на мирное разрешение конфликта и не хотят его обострения. Переговоры по урегулированию ситуации ведутся на уровне командиров воинских частей, дислоцированных на линии разганичения. Так, накануне визита Моди индийский и китайский генералы Хариндер Сингх и Лю Линь провели очередной раунд диалога, хотя к согласию снова так и не пришли.

Хотя в столкновении 15 июня погибли в общей сложности около 50 человек (23 индийца и, вероятно, примерно 30 китайцев), нарушения буквы соглашения о перемирии от 1962 года нет. Этот документ запрещает применение огнестрельного оружия в зоне соприкосновения. А индийцы и китайцы дрались палками, прутьями и камнями.

Судя по рассказам индийских солдат, выживших в рукопашном бою и находящихся на лечении в госпитале Леха, китайцы были вооружены железными прутьями и дубинками, обернутыми колючей проволокой. По их словам, китайская сторона следила за передвижением индийских военных с помощью беспилотных летательных аппаратов и заранее спланировала нападение.

Источник - ng.ru
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