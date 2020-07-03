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Подавлять протесты в Гонконге будет жесткий несгибаемый коммунист Чжэн Яньсюн
00:57 04.07.2020

Подавлять протесты в Гонконге будет сторонник жестких мер. Чем он известен?

Чжэн Яньсюн (слева) еще в 2011 году обвинял протестующих в сговоре с иностранными СМИ
Пекин назвал имя главы спецслужбы, учрежденной после принятия КНР жесткого закона о национальной безопасности в Гонконге. Им стал кадровый коммунист, известный подавлением протестов.

Главу нового агентства по безопасности зовут Чжэн Яньсюн. До назначения он занимал пост генсека регионального отделения компартии по провинции Гуандун.

Спецслужба подчиняется напрямую Пекину и учреждается на основании закона о национальной безопасности, принятого Китаем для подавления протестов в Гонконге.

По закону о национальной безопасности уже появилось первое дело о терроризме и призывах к сепаратизму. Оно заведено в отношении одного из задержанных в ходе протестов в среду.

Кто назначен
В пятницу Пекин провел еще несколько назначений, среди которых - советник главы Гонконга по вопросам, связанным с новым законом.

Однако назначение Чжэн Яньсюна - самое важное. Он будет управлять спецслужбой, которую оппозиция считает аналогом тайной полиции. В прошлом оппозиционеры говорили, что боятся, что агенты могут прибегнуть к похищению лидеров и вывозу их в материковый Китай.

Чжэн Яньсюн до назначения возглавлял региональную организацию компартии в одной из крупных провинций, но известен он скорее в связи с бунтами в деревне Вукань.

Правообладатель иллюстрацииREUTERS
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В 2011 году жители Вукани добились уступок от правительства, но пять лет спустя их новые протесты были жестко подавлены
Вукань - изолированная рыбацкая деревня c населением около двадцати тысяч человек на востоке провинции Гуандун. В 2011 году там разразились протесты из-за прав на землю и против коррупции. Жители жаловались, что власти национализировали последний участок земли в деревне, чтобы продать его застройщикам.

На этом фоне звучали обвинения в адрес властей в похищении избранных жителями переговорщиков, один из которых погиб, находясь в руках полиции.

Осада Вукани
Подобные конфликты в те годы происходили по всему Китаю, однако вуканьские протесты длились гораздо дольше среднего и получили известность как "осада Вукани".

Жители деревни перегородили въезды самодельными баррикадами и изгнали чиновников.

Чжэн Яньсюн тогда возглавлял ячейку партии в городе Шаньвэй, в префектуру которого входила деревня. Он возглавил ответ властей на беспорядки.

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Все действительно кончилось осадой - в декабре 2011 года полицейские заблокировали все дороги, прекратилась доставка продуктов и товаров в город. В итоге Вукань стала исключением в китайском законодательстве - жителям позволили самым избирать деревенский совет.

"Пять лет спустя жители деревни, разозленные из-за того, что им не заплатили за землю, снова вышли на улицы", - рассказывает корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдоннелл.

"Жители почувствовали силу и были уверены, что добьются справедливости. Но когда компартия устала от бунта, подавлять его пришлось Чжэн Яньсюну. Сотням полицейских в полной боевой экипировке отдали приказ взять ситуацию под контроль. Последовали массовые аресты. "Вуканьский экспертимент" был сокрушен", - говорит он.

Бегство оппозиции и дело о сепаратизме
Закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" был принят собранием депутатов в конце мая, а первого июля подписан главой КНР Си Цзиньпином.

Новые протесты в Гонконге из-за закона о безопасности
Уже через несколько часов в городе начались аресты. В среду в ходе протестов полицейские задержали около 300 человек и арестовали десятерых.

В пятницу в призывах к сепаратизму был обвинен активист, въехавший в группу полицейских на мотоцикле с флагом независимого Гонконга.

Законы деморализовали оппозицию и активистов. Один из лидеров протеста, Джошуа Вонг, ранее говоривший, что он будет одним из первых, против кого применят закон, покинул пост лидера партии Demosisto, выступающей за независимость Гонконга от Китая.

Другой член организации, Нейтан Лоу, покинул Гонконг, опасаясь преследований. Он призвал международное сообщество защитить права гонконгцев.

Активисты говорят, что закон о национальной безопасности начал менять их жизнь еще до того, как в городе начали создавать соответствующую спецслужбу.

"За одну ночь все поставили себе VPN. Реально вот все. Пока что он нам не нужен, но мы никогда не знаем, когда он может пригодиться. Мы ждем, что наши телефоны поставят на прослушку, а китайский файервол распространится на нас", - рассказал Би-би-си Джон, один из активистов, регулярно посещавших протесты.

"И тогда мы потеряем все - в первую очередь, свободу. Нельзя будет заниматься политикой, говорить о политике. Но даже если ты этого не делаешь, мы все знаем, как это работает: иногда можно вести себя идеально и все равно попасть под жернова системы", - говорит он.

Сейчас Джон на протесты не ходит - он перестал видеть в этом смысл.

Источник - bbc.com
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