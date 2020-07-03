Российский миллиардер Филатов намерен купить статуи, от которых избавляются в США

04:32 04.07.2020

Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова хочет выкупить и доставить в Санкт-Петербург два памятника, от которых в США избавляются из-за их предполагаемой связи с расизмом и колониализмом. Речь идет о статуях Теодора Рузвельта и правителя русских поселений в Америке Александра Баранова.



Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова хочет купить два памятника, от которых в США собираются избавиться из-за их предполагаемой связи с расизмом и колониализмом. Art Russe, который собирает русское и советское искусство, намерен выкупить у американцев статуи Теодора Рузвельта и правителя русских поселений Александра Баранова.



Фонд Филатова планирует доставить памятники в Санкт-Петербург во имя "сохранения культурного и исторического наследия".



"26-й президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт и правитель российских поселений в Америке Александр Баранов - государственные деятели, оставившие положительный след в истории России. Поэтому мы считаем необходимым сохранить память о них для будущих поколений", - объяснил представитель фонда Art Russe.

Памятник Рузвельту, который находится перед Американским музеем естественной истории в Нью-Йорке, уже не в первый раз становится объектом вандализма. Протестующих возмущает, что чернокожий человек и индеец стоят у ног президента США. Недавно мэрия Нью-Йорка подтвердила, что памятник уберут, так как он действительно изображает чернокожего и коренного американца как "угнетенных и расово неполноценных".



Место Рузвельта в российской истории связано с его ролью посредника при заключении Портсмутского договора, положившего конец русско-японской войне.



Александр Баранов был правителем поселений Русской Америки до продажи Аляски США. Сообщество коренных американцев не раз призывало снести бронзовый памятник Баранову в городе Ситка. В петиции, которую подписали 2,5 тысяч человек, говорится, что Баранов был "колонистом, прибывшим на Аляску без приглашения, чтобы обогатиться самому, обогатить свою компанию и страну".



Фонд Art Russe подтверждает, что уже обратился в администрацию Ситки, а также в Американский музей естественной истории и к властям Нью-Йорка и выразил заинтересованность в этих двух памятниках. Стоимость еще предстоит обсудить, добавляют представители фонда.