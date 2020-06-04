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Что нам стоил переезд в Россию из Узбекистана
04:34 04.07.2020

4 июня 2020

О том, как правильно потратить 100 долларов

Хорошо-хорошо мойте дыни, когда покупаете. Очень хорошо мойте.

Знаете, есть такие события, которые становятся точкой отсчета. Обычно в жизни каждого человека таких несколько.

Одна из таких точек в моей жизни – переезд в Россию из Узбекистана.

Основной причиной нашего переезда стало отсутствие работы для родителей. Отец первым поехал в Москву, на заработки. Мы еще около полугода жили с мамой – надо было закончить учебный год.

И надо было накопить деньги на билеты. Поэтому мы с братом летом пошли работать в кафе поварятами. Мне было почти шестнадцать, брату четырнадцать.

Мы работали два месяца, без выходных, с 11 утра до последнего посетителя. Платили нам 100 сумов в день на двоих (примерно столько стоил сникерс). А средняя зарплата взрослого человека была примерно три с половиной тысячи. То есть, мы вдвоем, зарабатывали как один взрослый. Спать я тогда могла только лежа на полу, закинув ноги на кровать, настолько они уставали за день.

Потом случилось неожиданное радостное событие – маме на работе подарили сто долларов. Это было очень неожиданно и здорово, и мама решила купить билеты на каждого из детей (до этого предполагались только три места, младшие сестренки должны были ехать без места).

В начале августа мама купила билеты на 25 августа. Мы начали собирать вещи. И за два дня до отъезда поехали в кишлак, прощаться с родней.

А там… Минура.

Минура – жена папиного младшего брата. Он учился в Харькове и ему предложили там остаться работать. Конечно, он согласился. Съездил в кишлак, женился, подхватил жену и поехал в Харьков. Там у них родился сын. Потом дочь. И вот, когда девочке было всего полтора месяца, Минуре пришлось вернуться вместе с детьми в кишлак – слегла ее мать. И умерла через полгода. А вернуться к мужу Минура уже не могла. Денег не было.

Она смотрела на нас сухими, больными глазами и все повторяла: "Ая (обращение к старшей невестке), как хорошо, что вы едете"

Моя мама ей сказала: "Собирайся, поедешь с нами".

Подаренные сто долларов она отдала проводнику, который на наши пять мест взял еще троих пассажиров – Минуру и ее двоих детей. Она доехала с нами до Москвы, где мы пересадили ее в поезд до Харькова.

Это были очень тяжелые три дня. Маленькие дети, очень много вещей, страшная жара, один работающий туалет на вагон (второй по д потолок был забит торпедами – дыни такие, а что вы хотите, проводнику надо было зарабатывать).

Это были очень счастливые три дня. Потому, что впереди была встреча с отцом, новая жизнь. И мы смогли помочь Минуре. Она всю дорогу плакала, не верила, что едет.

Я мамой горжусь и всегда буду. Деньги – это очень важно. Но не важнее людей.

Источник - Widow Tess
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