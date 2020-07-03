Каким будет мир без лидерства США, - Геворг Мирзаян

04:38 04.07.2020 Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России.



Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет.



В Москве ответ на этот вопрос готов давно: мы увидим многополярный мир, где страны будут уважать суверенитет друг друга, где общие проблемы будут обсуждаться на региональном уровне, а также в глобальном совете директоров наподобие "Большой двадцатки".



В общем, мир гораздо более безопасный и стабильный, чем нынешний. Однако этот ответ – не более, чем фантазия, не учитывающая ни человеческую психологию, ни особенности региональных систем международных отношений.



Да, Соединенные Штаты ведут себя крайне эгоистично, а где-то и деструктивно. Да, они вмешиваются во внутренние дела стран и проводят гуманитарные интервенции. Да, на их совести разрушение Югославии, Ирака, Ливии (Афганистан не берем – он и без того был разрушен). Да, их действия привели к тому, что Грузия и Украина лишились своих территорий, а последняя вообще рухнула в состояние гражданского конфликта. Все это правда, все это так. Однако критики США упускают из виду или просто игнорируют тот колоссальный объем черновой работы, которую выполняют в мире американцы в рамках своего глобального лидерства. Работы, которая спасает весь мир от большой войны и больших проблем.



Призраки прошлого



Самые, пожалуй, неприятные последствия ухода Вашингтона с поста мирового жандарма будут в Восточной Азии. Во-первых, мы увидим резкое обострение ситуации на Корейском полуострове – вплоть до войны с применением ядерного оружия. Причем агрессором тут может стать как Северная Корея (попытаться решить проблему угрозы с Юга, лишившегося американской "крыши", а значит, и военного превосходства над Севером), так и Южная Корея, решив нанести превентивный удар, в том числе и ядерный.



Да, ядерный – поскольку, и это во-вторых – отказ США от мирового лидерства повлечет стремление как минимум двух государств (имеющих безъядерный статус только потому, что на этом настояли американцы, взявшие их под свой оборонный зонтик) Восточной Азии в ускоренном темпе обрести ядерное оружие: Южной Кореи и Японии. И если Сеулу это оружие нужно для сдерживания Пхеньяна (который получает еще один аргумент для нанесения превентивного удара), то Токио – для защиты от набирающего мощь Пекина. В качестве довеска к японской бомбе мы увидим отказ от пацифистских статей конституции и резкий рост милитаризма в этой стране, пробуждающий страшные призраки прошлого и вновь поднимающий вопрос о том, чем было вызвано антигуманное отношение Токио к завоеванным территориям в первой половине XX века: временным помешательством или все-таки элементами национальной психологии.



Помимо этих двух государств, ядерный меч захочет получить и одна территория – Тайвань. Если, конечно, успеет – ведь на сегодняшний день лишь гарантии США и их Седьмой флот удерживают Китай от попыток вернуть Тайбэй в лоно Матери-Родины. Поэтому вполне возможна интервенция – и, учитывая возросшие военные возможности Народно-освободительной армии Китая, это будет отнюдь не коллективный заплыв миллиона бойцов через Тайваньский пролив.



И Тайванем Китай может не ограничиться. Лишь Соединенные Штаты на сегодняшний день сдерживают КНР от территориальной экспансии на юго-восточном направлении, нацеленной на контроль островов и чуть ли не всей акватории Южно-Китайского моря. У Пекина достаточно военных и экономических возможностей для того, чтобы подчинить своей воле весь регион (если, конечно, японцам не удастся проявить чудеса дипломатии и создать под своей эгидой антикитайский альянс в Восточной Азии) – а затем обратить внимание и на другие географические направления.



Бури в пустынях



Не будет поводов для оптимизма и на Ближнем Востоке. В случае ухода Соединенных Штатов падет Израиль – прошли те времена, когда армия этого государства на порядок превосходила все вооруженные силы ближневосточных стран, а премьеры (даже женского пола) обладали стальной волей для принятия радикальных решений. Сейчас израильская армия не может даже нормально воевать против ХАМАС, элиты нерешительны, а население расколото (вплоть до того, что вынуждено три раза ходить на выборы для того, чтобы сформировать правительство). Ядерное оружие вряд ли защитит – территория Израиля невелика, и арабы вполне могут нанести превентивный обезоруживающий удар.



Возможно, даже ядерный. Учитывая страхи и экономические возможности стран Залива, без американцев они попытаются создать или даже приобрести ядерное оружие – и первой страной в списке будет Саудовская Аравия. Страна с расколотыми элитами, отсутствующим гражданским обществом и огромными нефтяными богатствами, которую ненавидят многие соседи. Королевству нужно защищаться от Ирана (который вполне может воспользоваться ситуацией и как минимум оккупировать Ирак, а как максимум отправить "зеленых человечков" на помощь угнетаемым шиитам в Саудовской Аравии). Проблема в том, что Иран выиграет ядерную гонку (если, конечно, саудиты не смогут купить ядерное оружие у Пакистана, чью ядерную программу они и финансировали) и не позволит Эр-Рияду обрести ядерный меч – вплоть до превентивных военных действий. И это уже не говоря о том, что и Тегеран, и Эр-Рияд имеют на содержании террористические группировки, и высока вероятность того, что в ходе этого ядерного соревнования парочка ядерных бомб террористам перепадет. Бомб, которые могут быть взорваны далеко за пределами Ближнего Востока.



Даже в случае, если Иран проведет блицкриг против арабских монархий и закрепит за собой роль доминирующей державы в Заливе, Ближний Восток он на блюдечке не получит – для этого нужно будет потягаться с Турцией. Регион всегда был ареной соперничества персов и турок, и сейчас лишь американские интересы сдерживают и в какой-то степени даже объединяют эти страны – например, побуждая коллективно, вместе с Россией, решать сирийские дела. Без Соединенных Штатов решать эти дела они будут отнюдь не дипломатическими методами, а так, как умеют лучше всего – с помощью оружия, прокси-войн или полномасштабных боевых действий. И, опять же, война вполне может перерасти в ядерную.



Право на нытье



Что же касается самой Европы, то, возможно, кому-то покажется, что Евросоюзу выгоден уход США. Что он позволит Старой Европе поставить на место Новую, приструнить Польшу и Прибалтийские страны, заставить их действовать в европейских, а не в американских интересах. Что Франция и Германия расправят плечи и сами, совместно, будут решать проблемы, стоящие перед Евросоюзом.



Однако этого не будет. Во-первых, европейские элиты, воспитанные в условиях психологического рабства Старого Света у Нового, неспособны к принятию самостоятельных решений. Страх поглощает их – страх перед ответственностью, что проявилось, например, в тотальной неспособности европейцев защитить свои компании в Иране при Трампе. Во-вторых, европейские лидеры поражены вирусом коллективизма. В Евросоюзе доминирует концепт общей внешней политики, поэтому та же Франция или Германия боятся принимать серьезные решения (например, взять курс на нормализацию отношений с Россией), против которых могут выступить их коллеги по ЕС. Что, конечно, дает внешним силам возможность парализовать Евросоюз и выключать его из игры. Например, решила Европа собрать с Евросоюза по кораблику и самолетику, ввести морскую блокаду Ливии (чтобы турки не поставляли туда оружие) – а Анкара договаривается с Мальтой, и та своим тонким, но имеющим право в ЕС голоском – блокирует дальнейшее финансирование операции. После чего спокойно поставляет оружие ливийцам, а при попытках французских кораблей досмотреть турецкое судно, оно берет французских моряков на прицел. И Макрон – вместо того, чтобы жестко ответить на подобную угрозу – ноет о "смерти мозга НАТО".



И Турция – не единственная угроза для "освобожденной Европы". Тем европейским либералам, которые будут аплодировать крушению "угнетающих арабов еврейских оккупантов", стоит открыть книжки и почитать о том, как Европа наплевала на судьбу еретиков-византийцев, допустила падение Константинополя – и во сколько миллионов потерянных жизней ей встало затем это высокомерие. Константинополь сдерживал агрессию турок – ровно так, как сейчас Израиль аккумулирует на себе львиную долю агрессии радикальных исламистов. Падет Израиль – и следующей жертвой их джихада станет Европа, после чего сытых бюргеров и любителей толерантности будут взрывать четко и регулярно: до тех пор, пока они либо не станут каяться перед арабами, либо в Европе к власти не придут ультраправые, которые ответят террором на террор.



Кому-то в России это может показаться идеальным шансом. Находящаяся в опасности Европа в очередной раз обращается за помощью к Москве – и Москва отвечает. Как минимум, приструнивает – вместе с Парижем и Брюсселем – восточноевропейских русофобов, наводит порядок на постсоветском пространстве и создает систему коллективной безопасности от Лиссабона до Владивостока, которую цементирует российский ядерный арсенал, сохранившиеся у Москвы имперские амбиции и готовность защищать свою безопасность всеми доступными методами. Возможно, так и будет – однако проблема в том, что возникающие риски (распространение ядерного оружия, всплеск международного терроризма, изменение статуса российско-китайских и российско-иранских отношений) на порядок перевешивают все выгоды от ухода Соединенных Штатов с роли лидера. К большому сожалению, мир еще не дорос до того, чтобы жить по закону в отсутствие полицейского, чья сила стоит за этим законом. Да, Штаты – не идеальный полицейский. Взяточник, циник, эгоист. Но, к сожалению, другого полицейского сегодня в мире нет.



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

3.07.2020 Источник - взгляд

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