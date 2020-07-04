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|Скончался экс-первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Кыргызстана Сабырбек Курманалиев
12:38 04.07.2020
Скончался экс-первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Сабырбек Курманалиев. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба МВД.
Сабырбек Курманалиев родился в селе Дмитриевка Чуйской области в 1954 году. В 1978 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-строитель, а в 1992 году окончил Кыргызский национальный университет им.Баласагына по специализации "юриспруденция".
Службу в органах внутренних дел начал в 1980 году с должности участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Сокулукского райисполкома.
С 1984-го по 1987-й года - участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Кара-Балтинского горисполкома.
1988-1993 годы руководил отделением по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Кара-Балты.
В 1993 году назначен на должность заместителя начальника ОВД Иссык-Атинского района.
1995-1998 гг. - начальник отдела Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Жалал-Абадской области.
1999-2004 гг. - начальник отдела внутренних дел Сокулукского района Чуйской области.
В 2004 году был назначен на должность начальника управления по борьбе с должностными преступлениями МВД.
С 2005 года по январь 2008 года - начальник УВД Нарынской области.
Январь-август 2008 года - начальник УВД Чуйской области.
С 2008 по 2010 год занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.
За ратные труды удостоился медали "Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн" и других государственных и ведомственных наград. Дослужился до звания генерал-майора милиции.
Руководство, члены Коллегии, Клуб генералов и Совет ветеранов, а также личный состав министерства внутренних дел глубоко скорбят по поводу безвременной кончины генерал-майора милиции в отставке Сабырбека Курманалиева и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Похороны пройдут 4 июля в селе Доктурбек Курманалиев Иссык-Атинского района.