Пандемия и политический порядок, - Фр.Фукуяма

13:38 04.07.2020

ПАНДЕМИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК



ФРЭНСИС ФУКУЯМА

Профессор Стэнфордского университета.

25.06.2020



ГОСУДАРСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ И ЛИДЕРСТВО

Уже теперь ясно, почему одни страны до сих пор справлялись с пандемическим кризисом лучше других. Это не вопрос формы политического режима. Некоторые демократии показали хорошие результаты, а другие нет, что верно и для автократий.



Великие кризисы имеют великие последствия, обычно непредсказуемые. Великая депрессия породила изоляционизм, национализм, фашизм и Вторую Мировую войну, но также способствовала Новому курсу Рузвельта, возвышению Соединенных Штатов как глобальной сверхдержавы и в конечном счете – деколонизации. Теракты 11 сентября привели к двум неудачным американским интервенциям, подъему Ирана и новым формам исламского радикализма. Финансовый кризис 2008 г. вызвал всплеск антиистеблишментского популизма, который стал причиной смены лидеров по всему миру. Будущие историки смогут проанализировать все последствия нынешней пандемии коронавируса; сейчас задача состоит в том, чтобы спрогнозировать их. Уже ясно, почему одни страны до сих пор справлялись с кризисом лучше других, и есть все основания полагать, что эти тенденции сохранятся. Это не вопрос формы политического режима.



Некоторые демократии показали хорошие результаты, а другие нет, что верно и для автократий. Факторами, благодаря которым реагирование на пандемию оказывалось успешным, были потенциал государства, социальное доверие и лидерство. Страны со всеми тремя компонентами – компетентным государственным аппаратом, правительством, которому граждане доверяют и к которому прислушиваются, и эффективными лидерами – добились впечатляющих результатов, сумев ограничить ущерб. Страны с недееспособным госаппаратом, поляризованным обществом или дурным руководством поступили скверно, оставив своих граждан и экономику уязвимыми.



Чем больше мы узнаем о COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом, тем больше кажется, что кризис будет затяжным, измеряемым годами, а не кварталами. Вирус выглядит менее смертоносным, чем опасались, но очень заразным и часто передается бессимптомно. Эбола в высшей степени смертельна, но ее трудно подхватить; жертвы умирают быстрее, прежде чем они могут передать инфекцию дальше. COVID-19 – обратный случай, соответственно, люди не склонны воспринимать его так же серьезно, как следовало бы, поэтому он широко распространился и будет продолжать распространяться по всему миру, вызывая огромное количество смертей.



Кажется, момента, когда страны смогут наконец объявить о полной победе над болезнью, не будет; вернее, экономика будет открываться медленно и осторожно, а прогресс по выходу из кризиса будет замедляться последующими новыми волнами заражений.



Надежды на V-образную схему восстановления выглядят преувеличенно оптимистичными. Более вероятна модель L-образной реабилитации с длинным загнутым вверх хвостом или серия W-образных зигзагов. В ближайшем будущем мировая экономика не вернется к состоянию, даже отдаленно напоминающему то, в котором она находилась до пандемии.



С экономической точки зрения затяжной кризис будет означать еще больше банкротств компаний, а также разрушительные последствия для туристической индустрии, торговых центров и розничных сетей. Уровень рыночной концентрации в экономике США неуклонно рос на протяжении десятилетий, и пандемия только усугубит эту тенденцию. Только крупные компании с глубокими карманами смогут переждать бурю, причем больше всего выиграют технологические гиганты, поскольку цифровое взаимодействие становится все более важным.



Политические последствия пандемии могут быть еще более значительными. Население, вероятно, призовут к героическим актам коллективного самопожертвования на некоторое время, но не навсегда. Затяжная эпидемия в сочетании с огромными сокращениями рабочих мест, длительной рецессией и беспрецедентным долговым бременем неизбежно создаст напряженность, которая превратится в политическую реакцию – пока неясно, против кого именно.



Глобальное распределение власти продолжит смещаться на Восток, поскольку Восточная Азия справилась с ситуацией лучше, чем Европа или Соединенные Штаты. Несмотря на то, что пандемия возникла в Китае, а Пекин изначально скрыл ее и позволил распространиться, КНР выиграет от этого кризиса, по крайней мере в относительном выражении.



Связано это с тем, что другие правительства поначалу тоже плохо справлялись с ситуацией и тоже пытались скрыть этот факт, делая это даже более явно и с еще более смертоносными последствиями для своих граждан.



Но Пекин, по крайней мере, смог восстановить контроль над ситуацией, и переходит к следующему вызову, быстро и устойчиво восстанавливая свою экономику.



Соединенные Штаты, напротив, во многом провалили свою миссию по эффективному реагированию на кризис, следствием чего стало резкое падение их престижа. США обладают огромными возможностями и имеют впечатляющий послужной список по борьбе с прошлыми эпидемиологическими кризисами, но сильно поляризованное американское общество, а также некомпетентность лидера лишили государство возможности функционировать слаженно и эффективно. Президент вместо того, чтобы способствовать национальному единству, только подливал масла в огонь общественного раскола, политизируя вопрос распределения помощи, возлагая ответственность за принятие ключевых решений на губернаторов, а затем поощряя протесты, направленные против тех же самых губернаторов, которые пытаются защитить общественное здоровье, да еще и нападая на международные институты, вместо того чтобы стремиться оживить их. Миру остается изумленно взирать на все это со стороны, а Китай уж не преминет подчеркнуть, в чью пользу сравнение.