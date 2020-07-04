"Racist Fish". Памятник Русалочке в Копенгагене осквернили борцы с расизмом

14:34 04.07.2020

Дмитрий Зубарев



Копенгагенская Русалочка в очередной раз подверглась нападению вандалов. На камне-цоколе, где расположена скульптура, злоумышленники сделали надпись краской на английском "Racist Fish" ("Расистская рыба"), сообщает интернет-издание "Экстра Бладе".



По данным агентства Ритсаус бюро, заявление об акте вандализма в полицию поступило также от "Экстра Бладе".



"Патруль был на месте происшествия и собрал улики. Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование", – передает ТАСС слова представителя полиции Еспера Франдсена.



Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали "Расистская рыба" – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими



После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты. Кроме того, целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту. Власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.



Напомним, в 2017 году в знак протеста против китобойного промысла на Фарерских островах неизвестные активисты – защитники природы облили краской статую Русалочки в Копенгагене.