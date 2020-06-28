Власть в Кишиневе удержалась из-за просчетов оппонентов, - З.Тодуа

16:33 04.07.2020

Партия социалистов Республики Молдова выступила с инициативой запрета коммунистической символики



Об авторе: Зураб Тодуа – историк, политолог.

28.06.2020



Авторитет Игоря Додона подорван

сотрудничеством с Демократической партией.



24 июня, в день проведения в Москве парада, посвященного 75-летию Победы, в Кишиневе представители Партии социалистов (ПСРМ), которая позиционирует себя как пророссийская партия, предложили запретить коммунистическую символику. В закон "О свободе выражения мнений" депутаты-социалисты внесли дополнение, запрещающее использование в политических целях символики "тоталитарного коммунистического режима" (серп и молот) и поставили ее в один ряд с фашистскими, расистскими и ксенофобскими символами. Особую необычность ситуации придал тот факт, что против этих поправок на заседании юридической комиссии парламента выступили депутаты от правых партий, в идеологию которых антикоммунизм входит как одно из важных положений.

Похоже на то, что "выстрелить себе в ногу" за 100 метров до финиша становится у левых партий в Молдавии дурной традицией. Летом 2014 года, за полгода до парламентских выборов, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин устроил внутренние разборки, в результате которых из руководства партии была исключена группа "младореформаторов". За принципиальность, жесткость и несгибаемость их прозвали "талибаном" (по аналогии с запрещенной в РФ экстремистской структурой. – "НГ"). Именно благодаря этой группе ПКРМ сумела преодолеть прежние трудности, обновиться, выдержать натиск со стороны властей и должна была на выборах одержать триумфальную победу. На это указывали все социологические опросы. С этим выводом соглашались эксперты.



Конфликт привел к расколу в рядах членов и сторонников ПКРМ и закономерному оглушительному поражению на выборах. Вместо впечатляющей победы – жалкая фракция в 20 депутатов. Для любой другой партии это был бы небывалый успех, но не для Партии коммунистов, которая в 2001–2009 годах единолично управляла страной.



Все успехи ПСРМ последнего времени – победа ее лидера Игоря Додона на выборах президента в 2016 году, самая большая фракция (35 депутатов) в парламенте после выборов прошлого года – результат поддержки левого электората. С 1990 года в Молдавии люди голосуют по геополитическому принципу: примерно половина населения за так называемые проевропейские партии, другая половина – за пророссийские.



За 30 лет принципиально ничего не изменилось. Все попытки как-то изменить эту реальность оказались тщетны. Для граждан Республики Молдова, которые раньше голосовали за ПКРМ, а теперь за ПСРМ, коммунистические символы имеют большое значение. Они принадлежат к недавней истории Молдавии, которая на правах республики входила в состав Советского Союза. Под этими символами уроженцы Советской Молдавии принимали участие в Великой Отечественной войне (в годы войны в ряды РККА/Советской армии было призвано около 400 тыс. уроженцев края). С этими символами связано послевоенное возрождение Молдавии и необыкновенный социально-экономический взлет в 1960–1980-е годы. Запрет символики – это болезненный удар по памяти и убеждениям значительной части населения Республики Молдова.



Политологи и эксперты пытаются понять, что побудило руководство ПСРМ пойти на этот странный шаг? Какие высшие соображения или, может быть, внешнее влияние? Тем более что сделано это было почти в то же самое время, когда Игорь Додон наблюдал за тем, как по Красной площади проносят красное Знамя Победы с серпом и молотом.



Однажды в 2012 году правящая тогда прозападная коалиция уже пыталась запретить серп и молот. Они сумели протащить запрет в один из законопроектов. Однако Конституционный суд при всей своей ангажированности и подчиненности олигарху Владу Плахотнюку все же признал это решение парламента незаконным.



Некоторые из экспертов считают, что в данном случае у социалистов сработал ошибочный расчет, когда во имя сиюминутной, тактической выгоды принимается решение с далеко идущими последствиями. Дело в том, что не так давно лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих 1 ноября сего года выборах президента Молдавии. Несмотря на то что возглавляемая им ПКРМ на выборах 2019 года в парламент не прошла (впервые с 1998 года), личный рейтинг Воронина сохраняется на более-менее постоянном уровне. Его участие в избирательной гонке способно отобрать у Додона 5–7% голосов избирателей. Возможно, именно это обстоятельство и побудило социалистов пойти на такой безрассудный шаг, как выступить с предложением запрета символики, которую как раз ПКРМ и использует.



Есть и такие, кто полагает, что запрет символики – это не просто частная, хотя и не умная инициатива, а результат неких обещаний руководства ПСРМ тем европейским политикам, которые не оставили надежд через осуждение "тоталитарных режимов XX века" вынудить Россию умерить свои политические амбиции. А при благоприятном раскладе ослабить ее положение в Совете Безопасности ООН и вообще лишить статуса страны-победительницы во Второй мировой войне со всеми предсказуемыми и не очень последствиями.



Только на первый взгляд это кажется невозможным. Если вспомнить тотальный и вместе с тем безумный пересмотр собственной истории Советским Союзом во времена перестройки (1985–1991) и нынешнее масштабное помешательство в США с покаянием и сносом историческим памятников, становится ясно, что надежды тех самых политиков из ЕС отнюдь не являются плодом буйных фантазией. Они опираются на конкретные прецеденты.



Второе объяснение кажется вполне правдоподобным, если учесть, что ни у Игоря Додона, ни у любого другого кандидата на президентских выборах практически нет шанса одержать победу в первом туре. На всеобщих выборах такого не было никогда, ни в 90-х годах, ни в 2016-м, когда отменили избрание главы государства в парламенте.



Таким образом, те самые проценты, которые может отобрать Воронин у Додона, вряд ли сыграют принципиальную роль. Авторитет Игоря Додона уже и так заметно подорван его сотрудничеством с Демократической партией, которая несет ответственность за многочисленные злоупотребления и коррупцию в 2014–2019 годах, а также серией компрометирующих материалов, бросающих тень на источники финансирования ПСРМ. Правая оппозиция давно требует расследования этих фактов и угрожает главе государства судебным разбирательством.



Положение Партии социалистов в последнее время и так незавидно. В парламенте у президента и правительства уже нет большинства. За два месяца численность коалиции ПСРМ–ДПМ уменьшилась с 64 депутатов до 50. В любой день правительство может быть отправлено в отставку. Только откровенный расчет правых партий продолжает держать правительство Иона Кику на плаву; за полгода до президентских выборов мало кто хочет брать на себя ответственность за положение в стране, сильно ослабленной натиском COVID-19.



К слову, ситуация с эпидемией коронавируса в Молдавии в июне вышла из-под контроля. По числу зараженных на 100 тыс. человек населения РМ вошла в двадцатку наиболее неблагополучных стран мира и продолжает продвигаться к малопочетной десятке. При этом второй месяц подряд Молдавия занимает первое место в мире по количеству заболевших медиков в соотношении с общим числом зараженных. Страна находится в "красной зоне", больницы переполнены, все ресурсы на исходе. И что со всем этим делать, не ясно.



В таких сложных условиях поднимать острую тему запрета коммунистической символики – это самое неразумное, что могли придумать социалисты для того, чтобы усложнить себе жизнь. Безусловно, эта инициатива – независимо от того, будет ли она впоследствии проголосована в парламенте или нет, сильно разочарует многих сторонников ПСРМ, среди которых немало людей пенсионного возраста, ветеранов войны и труда.



Впрочем, уже в последующие дни представители ПСРМ бросились яростно опровергать факт появления данного законопроекта. Они заявили, что проект отозван, и даже пообещали провести расследование. Тем не менее законопроект № 233 размещен на сайте парламента и успел разлететься по СМИ и социальным сетям.



История вокруг запрета серпа и молота нанесла серьезный ущерб репутации Партии социалистов, и так уже в последний год изрядно потрепанной. В ходе бурных дискуссий и обсуждений в СМИ и социальных сетях возникло предположение, что это начало заката ПСРМ, которая после Партии коммунистов заняла левое поле. Похоже на то, что скоро Партии социалистов придется уступить его новым, более молодым и перспективным политическим силам. Причем, вполне вероятно, произойдет это раньше, чем можно было ожидать.